BL5: Böse Abreibung für 06/95 - Styrum gegen SC 1920 am Samstag

Mit dem Selbstvertrauen eines Sieges im Rücken ging es für die Spvgg Meiderich 06/95 am Freitagabend im Heimspiel um die nächsten Punkte. Zu Gast an der Honigstraße war der SV Genc Osman. Nach 90 Minuten war das Heimdebakel perfekt. Am Samstagabend will der SC 1920 Oberhausen beim 1. FC Styrum seinen Platz in der Spitzengruppe der Bezirksliga, Gruppe 5, behaupten. Am Sonntag steigt das Spitzenspiel zwischen dem FC Neukirchen-Vluyn und dem Duisburger FV 08. Die Partien gibt es außerdem.

So hatten sich Spieler, Trainer und Zuschauer der Spvgg Meiderich 06/95 den Abend mit Sicherheit nicht vorgestellt. Mit dem Selbstvertrauen eines Sieges im Rücken gingen sie in das Heimspiel gegen den SV Genc Osman - und erlebten ein echtes Debakel. Nach Toren von Baran Fidan (9.), sowie einem Doppelpack von Mert Yagci (11./13.) lagen die Hausherren nach nicht mal einer Viertelstunde mit 0:3 hinten. Kurz vor der Pause sorgte Tobias Freiwald mit dem Anschlusstreffer für ein wenig Hoffnung (38.), doch die sollte sich nach dem Seitenwechsel rasch in Luft auflösen. Yagci zum Dritten (51.) und Mahde Hade Khalaf Faeede (55.) sorgten rasch für klare Verhältnisse. Ahmet Efe Aris schraubte das Ergebnis weiter in die Höhe (64.), ehe Osman Simsek kurz vor dem Schlusspfiff für den 7:1-Endstand (86.).

Chance für SC 1920 am Samstag

1. FC Styrum - SC 1920 Oberhausen