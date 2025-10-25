 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Nichts zu lachen gab es für das Trainerteam von Meiderich 06/95.
Nichts zu lachen gab es für das Trainerteam von Meiderich 06/95. – Foto: M.A. Roman

BL5: Böse Abreibung für 06/95 - Styrum gegen SC 1920 am Samstag

Das Verfolgerduell zwischen dem FC Neukirchen-Vluyn und dem Duisburger FV 08 steht in der Bezirksliga, Gruppe 5, am Sonntag an. Das gibt es außerdem.

Mit dem Selbstvertrauen eines Sieges im Rücken ging es für die Spvgg Meiderich 06/95 am Freitagabend im Heimspiel um die nächsten Punkte. Zu Gast an der Honigstraße war der SV Genc Osman. Nach 90 Minuten war das Heimdebakel perfekt. Am Samstagabend will der SC 1920 Oberhausen beim 1. FC Styrum seinen Platz in der Spitzengruppe der Bezirksliga, Gruppe 5, behaupten. Am Sonntag steigt das Spitzenspiel zwischen dem FC Neukirchen-Vluyn und dem Duisburger FV 08. Die Partien gibt es außerdem.

So läuft Spieltag 11

Auftakt unter Flutlicht

Genc Osman zerlegt Meiderich 06/95

Gestern, 19:30 Uhr
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
1
7
Abpfiff

So hatten sich Spieler, Trainer und Zuschauer der Spvgg Meiderich 06/95 den Abend mit Sicherheit nicht vorgestellt. Mit dem Selbstvertrauen eines Sieges im Rücken gingen sie in das Heimspiel gegen den SV Genc Osman - und erlebten ein echtes Debakel. Nach Toren von Baran Fidan (9.), sowie einem Doppelpack von Mert Yagci (11./13.) lagen die Hausherren nach nicht mal einer Viertelstunde mit 0:3 hinten. Kurz vor der Pause sorgte Tobias Freiwald mit dem Anschlusstreffer für ein wenig Hoffnung (38.), doch die sollte sich nach dem Seitenwechsel rasch in Luft auflösen. Yagci zum Dritten (51.) und Mahde Hade Khalaf Faeede (55.) sorgten rasch für klare Verhältnisse. Ahmet Efe Aris schraubte das Ergebnis weiter in die Höhe (64.), ehe Osman Simsek kurz vor dem Schlusspfiff für den 7:1-Endstand (86.).

Chance für SC 1920 am Samstag

1. FC Styrum - SC 1920 Oberhausen

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
19:00live

Das sind die Spiele am Sonntag

Viktoria Buchholz - SuS 21 Oberhausen

Morgen, 15:30 Uhr
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
15:30live

FC Neukirchen-Vluyn - Duisburger FV 08

Morgen, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
15:30

SuS 09 Dinslaken - Mülheimer SV

Morgen, 15:15 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
15:15

VfB Homberg II - GSG Duisburg

Morgen, 15:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
15:15

Schwarz-Weiß Alstaden - Rhenania Hamborn

Morgen, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
15:00

Duisburger SV 1900 - Rheinland Hamborn

Morgen, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
15:30live

VfL Repelen - TuS Asterlagen

Morgen, 15:30 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
15:30live

Das sind die nächsten Spieltage

12. Spieltag
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr Mülheimer SV 07 - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
Sa., 01.11.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Spvgg Meiderich 06/95
So., 02.11.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 02.11.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - Viktoria Buchholz
So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - VfB Homberg II
So., 02.11.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SuS 09 Dinslaken
So., 02.11.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - VfL Repelen
So., 02.11.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Duisburger SV 1900
So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Schwarz-Weiß Alstaden

13. Spieltag
Do., 06.11.25 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Rheinland Hamborn
Sa., 08.11.25 19:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - SV Rhenania Hamborn
So., 09.11.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - TuS Asterlagen
So., 09.11.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - GSG Duisburg
So., 09.11.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - SV Genc Osman Duisburg
So., 09.11.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - SuS 09 Dinslaken
So., 09.11.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SuS 21 Oberhausen
So., 09.11.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Duisburger FV 08
So., 09.11.25 15:30 Uhr VfL Repelen - Mülheimer SV 07

