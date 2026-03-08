BL5: Asterlagen will sich rehabilitieren, DSV 1900 in Lauerstellung

Konnte der TuS Asterlagen die Klatsche verarbeiten? – Foto: M.A. Roman

Torreich verliefen die ersten vier Partien des Spieltags in der Bezirksliga, Gruppe 5. Am Samstag setzte sich Rheinland Hamborn im Topspiel gegen den Duisburger FV 08 durch und übernahm die Tabellenführung. Am Sonntag will der Duisburger SV 1900 mit einem Sieg seine gute Verfolgerposition behaupten und mit einem Sieg beim VfB Homberg II den Ein-Punkte-Rückstand wahren. Die Spvgg Meiderich 06/95 muss gegen SW Alstaden punkten und der TuS Asterlagen will sich nach dem Debakel der Vorwoche in verbesserter Verfassung präsentieren.

Klare Angelegenheiten waren die Freitagabendspiele. Sowohl der FC Neukirchen-Vluyn als auch der SV Genc Osman konnten ihre Duelle mit 4:1 gewinnen. Der FCNV setzte sich nach frühem Rückstand beim SC 1920 Oberhausen durch. Die Anfangsphase gehörte zunächst aber den Gastgebern, die nach zwei Großchancen im dritten Anlauf erfolgreich waren. Yusuf Allouce vollendete ein sehenswertes Solo mit dem Führungstreffer nach neuen Minuten. In der Folge kamen die Gäste besser in die Partie und konnten bis zur Pause durch Jesko Dezelak (16.), Luis Gizinski (32.) und Adis Dedic (39.) die Begegnung zur ihren Gunsten drehen. Kurz nach dem Seitenwechsel sorgte Gizinski für die Entscheidung (48.).

Nach dem Remis gegen den Spitzenreiter am vergangenen Wochenende hat Genc Osman im Verfolgerduell gegen den Mülheimer SV nachgelegt. Mert Yagci markierte nach neun Minuten das 1:0 für die Gastgeber, im weiteren Verlauf gab es zahlreiche gute Gelegenheiten auf beiden Seiten. Auch nach dem Seitenwechsel ging es munter weiter, jubeln durfte indes nur ein Team. Yagci stellte mit seinem zweiten Tor des Abends auf 2:0 (51.). Mit dem 3:0 von Argjent Emrula nach 63 Minuten war die Vorentscheidung gefallen, auch wenn Thore Uteg den MSV nur drei Zeigerumdrehungen später noch einmal heranbrachte. Das Finale hatte sich Genc für die Schlussphase aufgespart. Nach Steckpass von Yagci zimmerte Emrula die Kugel zum 4:1-Endstand unter die Latte. Führungswechsel an der Tabellenspitze

Am Samstagabend hat der Duisburger FV 08 im Spitzenspiel bei Rheinland Hamborn eine 1:3-Niederlage kassiert. Damit musste der Tabellenführer den Verfolger im Klassement vorbeiziehen lassen. Beide Teams sind nun punktgleich. Hier gibt es den ausführlichen Spielbericht. Im Kellerduell zwischen Rhenania Hamborn und SuS 21 Oberhausen gab es ein durchaus überraschendes Ergebnis. Das bereits weit abgeschlagene Schlusslicht aus Hamborn feierte einen furiosen 4:1-Sieg, hat aber weiter zehn Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte sorgte Eric Belanga für die Rhenania-Führung. Beflügelt kamen die Kicker aus der Pause zurück und sorgten mit drei Treffern innerhalb von zehn Minuten für die Entscheidung. Andrija Kurandic traf doppelt (48./51.), Blinort Namoni markierte Torerfolg Nummer vier an diesem Abend (55.). Der Oberhausener Anschlusstreffer von Brahim Mountacer in der letzten Minute der regulären Spielzeit war kaum mehr als Ergebniskorrektur. Das sind die Spiele am Sonntag

Heute, 15:00 Uhr GSG Duisburg GSG Duisburg SuS 09 Dinslaken Dinslaken 09 0 1 PUSH

Heute, 15:15 Uhr VfB Homberg VfB Homberg II Duisburger SV 1900 DSV 1900 15:15 live PUSH

Heute, 15:30 Uhr TuS Asterlagen Asterlagen Viktoria Buchholz Buchholz 15:30 PUSH