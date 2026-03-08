BL5: Asterlagen will sich rehabilitieren, DSV 1900 in Lauerstellung

Torreich verliefen die ersten vier Partien des Spieltags in der Bezirksliga, Gruppe 5. Am Samstag setzte sich Rheinland Hamborn im Topspiel gegen den Duisburger FV 08 durch und übernahm die Tabellenführung. Am Sonntag will der Duisburger SV 1900 mit einem Sieg seine gute Verfolgerposition behaupten und mit einem Sieg beim VfB Homberg II den Ein-Punkte-Rückstand wahren. Die Spvgg Meiderich 06/95 muss gegen SW Alstaden punkten und der TuS Asterlagen will sich nach dem Debakel der Vorwoche in verbesserter Verfassung präsentieren.
Klare Angelegenheiten waren die Freitagabendspiele. Sowohl der FC Neukirchen-Vluyn als auch der SV Genc Osman konnten ihre Duelle mit 4:1 gewinnen. Der FCNV setzte sich nach frühem Rückstand beim SC 1920 Oberhausen durch. Die Anfangsphase gehörte zunächst aber den Gastgebern, die nach zwei Großchancen im dritten Anlauf erfolgreich waren. Yusuf Allouce vollendete ein sehenswertes Solo mit dem Führungstreffer nach neuen Minuten. In der Folge kamen die Gäste besser in die Partie und konnten bis zur Pause durch Jesko Dezelak (16.), Luis Gizinski (32.) und Adis Dedic (39.) die Begegnung zur ihren Gunsten drehen. Kurz nach dem Seitenwechsel sorgte Gizinski für die Entscheidung (48.).
Nach dem Remis gegen den Spitzenreiter am vergangenen Wochenende hat Genc Osman im Verfolgerduell gegen den Mülheimer SV nachgelegt. Mert Yagci markierte nach neun Minuten das 1:0 für die Gastgeber, im weiteren Verlauf gab es zahlreiche gute Gelegenheiten auf beiden Seiten. Auch nach dem Seitenwechsel ging es munter weiter, jubeln durfte indes nur ein Team. Yagci stellte mit seinem zweiten Tor des Abends auf 2:0 (51.). Mit dem 3:0 von Argjent Emrula nach 63 Minuten war die Vorentscheidung gefallen, auch wenn Thore Uteg den MSV nur drei Zeigerumdrehungen später noch einmal heranbrachte. Das Finale hatte sich Genc für die Schlussphase aufgespart. Nach Steckpass von Yagci zimmerte Emrula die Kugel zum 4:1-Endstand unter die Latte.
Am Samstagabend hat der Duisburger FV 08 im Spitzenspiel bei Rheinland Hamborn eine 1:3-Niederlage kassiert. Damit musste der Tabellenführer den Verfolger im Klassement vorbeiziehen lassen. Beide Teams sind nun punktgleich. Hier gibt es den ausführlichen Spielbericht.
Im Kellerduell zwischen Rhenania Hamborn und SuS 21 Oberhausen gab es ein durchaus überraschendes Ergebnis. Das bereits weit abgeschlagene Schlusslicht aus Hamborn feierte einen furiosen 4:1-Sieg, hat aber weiter zehn Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte sorgte Eric Belanga für die Rhenania-Führung. Beflügelt kamen die Kicker aus der Pause zurück und sorgten mit drei Treffern innerhalb von zehn Minuten für die Entscheidung. Andrija Kurandic traf doppelt (48./51.), Blinort Namoni markierte Torerfolg Nummer vier an diesem Abend (55.). Der Oberhausener Anschlusstreffer von Brahim Mountacer in der letzten Minute der regulären Spielzeit war kaum mehr als Ergebniskorrektur.
23. Spieltag
So., 15.03.26 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - VfB Homberg II
So., 15.03.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - SV Rhenania Hamborn
So., 15.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - GSG Duisburg
So., 15.03.26 15:30 Uhr VfL Repelen - SC 1920 Oberhausen
So., 15.03.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 15.03.26 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 15.03.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - TuS Asterlagen
So., 15.03.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Rheinland Hamborn
So., 15.03.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SV Genc Osman Duisburg
24. Spieltag
Sa., 21.03.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - SuS 21 Oberhausen
Sa., 21.03.26 19:00 Uhr SC 1920 Oberhausen - Duisburger SV 1900
So., 22.03.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - VfL Repelen
So., 22.03.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 22.03.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Viktoria Buchholz
So., 22.03.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SuS 09 Dinslaken
So., 22.03.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Mülheimer SV 07
So., 22.03.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Spvgg Meiderich 06/95
So., 22.03.26 15:45 Uhr SV Rhenania Hamborn - FC Neukirchen-Vluyn 09/21