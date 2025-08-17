BL5: Asterlagen verliert, SuS 21 Spitzenreiter, Nullnummer in Buchholz

Mit spannenden Partien ist die Bezirksliga, Gruppe 5, in die neue Saison gestartet. Gleich zum Auftakt gab es ein packendes Stadtderby zwischen dem Mülheimer SV und dem 1. FC Styrum, an dessen Ende der MSV mit 4:3 die Oberhand behielt. Tabellenführer nach dem ersten Spieltag ist SuS 21 Oberhausen, die mit 3:1 den Aufsteiger VfB Homberg II besiegten.
Nichts zu holen gab es zum Auftakt für den TuS Asterlagen. Die Duisburger konnten zwar mit einem verwandelten Handelfmeter nach einer halben Stunde zunächst in Führung gehen, doch nur zwei Minuten später erzielte Mamadou Billo Kante den Ausgleich für die GSG Duisburg. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel legte Kante den zweiten Treffer nach (48.). Keinen Sieger gab es beim 1:1-Unentschieden zwischen dem VfL Repelen und dem Duisburger SV 1900. Auch Viktoria Buchholz und der SV Genc Osman trennten sich 0:0. Bereits am Samstag teilten Rheinland Hamborn und Aufsteiger Rhenania Hamborn sowie SuS 09 Dinslaken und Schwarz-Weiß Alstaden die Punkte.
Eine gute Vorstellung zeigte Aufsteiger SpVgg Meiderich 06/95. Beim FC Neukirchen-Vluyn gab es mit 2:3 aber nichts Zählbares zu holen. Die beste Gelegenheit im ersten Durchgang verbuchte Jakob Adam Kempken für Neukirchen, er traf aber nur die Latte (34.). Kurz nach der Pause gelang Astrit Krasniqi mit einem Lupfer aus 30 Metern das 1:0 für den FC (51.). Die Gäste mussten sich kurz schütteln, kamen aber dann durch Lukas Roman zum Ausgleich nach 64 Zeigerumdrehungen. Jesko Dezelak (74.) und Tobias Claaßen (88.) sorgten für die Vorentscheidung. Dennis Freikamp konnte mit einem verwandelten Handelfmeter in der Nachspielzeit noch einmal verkürzen, doch dann war Schluss.
Ein klarer 3:1-Erfolg gelang SuS 21 Oberhausen gegen Aufsteiger VfB Homberg II. Luca Bergermann stellte nach einer Viertelstunde die Weichen auf Sieg, Benludvig Elad (46.) und Fabio Theisen (52.) sorgten kurz nach dem Seitenwechsel für die Vorentscheidung.
2. Spieltag
Do., 21.08.25 20:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - SuS 21 Oberhausen
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr VfB Homberg II - SuS 09 Dinslaken
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr Duisburger SV 1900 - Viktoria Buchholz
Sa., 23.08.25 16:00 Uhr GSG Duisburg - Duisburger FV 08
So., 24.08.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 24.08.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - VfL Repelen
So., 24.08.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - Mülheimer SV 07
So., 24.08.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - TuS Asterlagen
So., 24.08.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Rheinland Hamborn
3. Spieltag
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - VfB Homberg II
So., 31.08.25 15:00 Uhr TuS Asterlagen - SV Genc Osman Duisburg
So., 31.08.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 31.08.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SC 1920 Oberhausen
So., 31.08.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - GSG Duisburg
So., 31.08.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - SV Rhenania Hamborn
So., 31.08.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Spvgg Meiderich 06/95
So., 31.08.25 15:30 Uhr VfL Repelen - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 31.08.25 16:00 Uhr Viktoria Buchholz - Rheinland Hamborn