BL5: Asterlagen verliert, SuS 21 Spitzenreiter, Nullnummer in Buchholz

Mit spannenden Partien ist die Bezirksliga, Gruppe 5, in die neue Saison gestartet. Gleich zum Auftakt gab es ein packendes Stadtderby zwischen dem Mülheimer SV und dem 1. FC Styrum, an dessen Ende der MSV mit 4:3 die Oberhand behielt. Tabellenführer nach dem ersten Spieltag ist SuS 21 Oberhausen, die mit 3:1 den Aufsteiger VfB Homberg II besiegten.

So lief Spieltag 1

Nichts zu holen gab es zum Auftakt für den TuS Asterlagen. Die Duisburger konnten zwar mit einem verwandelten Handelfmeter nach einer halben Stunde zunächst in Führung gehen, doch nur zwei Minuten später erzielte Mamadou Billo Kante den Ausgleich für die GSG Duisburg. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel legte Kante den zweiten Treffer nach (48.). Keinen Sieger gab es beim 1:1-Unentschieden zwischen dem VfL Repelen und dem Duisburger SV 1900. Auch Viktoria Buchholz und der SV Genc Osman trennten sich 0:0. Bereits am Samstag teilten Rheinland Hamborn und Aufsteiger Rhenania Hamborn sowie SuS 09 Dinslaken und Schwarz-Weiß Alstaden die Punkte.

Eine gute Vorstellung zeigte Aufsteiger SpVgg Meiderich 06/95. Beim FC Neukirchen-Vluyn gab es mit 2:3 aber nichts Zählbares zu holen. Die beste Gelegenheit im ersten Durchgang verbuchte Jakob Adam Kempken für Neukirchen, er traf aber nur die Latte (34.). Kurz nach der Pause gelang Astrit Krasniqi mit einem Lupfer aus 30 Metern das 1:0 für den FC (51.). Die Gäste mussten sich kurz schütteln, kamen aber dann durch Lukas Roman zum Ausgleich nach 64 Zeigerumdrehungen. Jesko Dezelak (74.) und Tobias Claaßen (88.) sorgten für die Vorentscheidung. Dennis Freikamp konnte mit einem verwandelten Handelfmeter in der Nachspielzeit noch einmal verkürzen, doch dann war Schluss.

Ein klarer 3:1-Erfolg gelang SuS 21 Oberhausen gegen Aufsteiger VfB Homberg II. Luca Bergermann stellte nach einer Viertelstunde die Weichen auf Sieg, Benludvig Elad (46.) und Fabio Theisen (52.) sorgten kurz nach dem Seitenwechsel für die Vorentscheidung.