BL5: 18:1, 9:2, Spielabbruch - So verrückt startet die Saison

Nicht minder ereignisreich sollte der 1. Spieltag am Sonntag weitergehen und letztlich auch enden. Beim Stand von 3:0 für die Spvgg Sterkrade-Nord gegen TuS Asterlagen war zur Pause Schluss. Der Schiedsrichter hat sich in der Pause wohl verletzt und war nicht mehr in der Lage, die Partie wieder anzupfeifen. Schon unter der Woche steht ein möglicher Nachholtermin im Raum.

Der Niedergang der Sportfreunde Hamborn 07 geht derweil in die nächste Runde. Nach dem blamablen Aus im Niederrheinpokal (2:9 gegen SG Schönebeck), folgte der Rausschmiss von Trainerin Soumiya Bouhadi noch vor dem ersten Spieltag. An dem kam Nachfolger Marcel Antonica aber auch nicht zu einem Erfolgserlebnis. Stattdessen kassierte der Landesliga-Absteiger beim SC 1920 Oberhausen eine deutliche 1:4-Klatsche. Oberhausens Torjäger Yusuf Allouce schlug allein dreimal zu, Mertcan Kaya traf zum zwischenzeitlichen 2:1 für die 20er.

Der Duisburger SV 1900, in der vergangenen Saison lange in der Spitzengruppe mit dabei, will auch in der neuen Spielzeit ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden. Der Start ist auf jeden Fall schon einmal gelungen. Mit 4:1 setzte sich der DSV gegen den FC Neukirchen-Vluyn durch und sortierte sich im Klassement damit gleich im oberen Drittel ein. Auch für Rhenania Hamborn begann die Saison mit einem klaren 4:0-Erfolg gegen Dostlukspor Bottrop. Umutcan Zengin erzielte nach 57 Zeigerumdrehungen das 1:0 mit dem Kopf, Diar Mustafa legte wenig später das 2:0 nach (67.). In der Schlussphase sorgten Alexej Kimmel (81.) sowie Semir Demiri (90.) für den Endstand.

Fortuna Bottrop im Torrausch

Ein Debakel sondergleichen erlebte der VfL Repelen. Nachdem nahezu die gesamte erste Mannschaft den Verein im Sommer verlassen hatte, war klar, dass die neu zusammengestellte Truppe noch Zeit brauchen würde. Dass das Auswärtsspiel bei Fortuna Bottrop aber mit 1:18 verloren gehen würde, damit hatte wohl niemand gerechnet. Bis zur Pause trafen die Bottroper bereits sechs Mal, weitere sieben Treffer ließen sie allein in den zwölf Minuten nach Wiederanpfiff folgen.

Im Duell Absteiger gegen Aufsteiger behielt der Emporkömmling die Nase vorn. Der FSV Duisburg hat nach dem überzeugenden Auftritt im Niederrheinpokal auch in der Liga gezeigt, wozu die Mannschaft in diesem Jahr fähig ist. Leidtragender war in diesem Fall der GSV Moers, wenngleich die Niederlage mit 1:2 durchaus knapp ausfiel. Enes Bilgin (15.) und Tevfik Kücükarslan (42.) trafen vor der Pause für die Duisburger. Keinen Sieger gab es derweil zwischen Rhenania Bottrop und der SpVgg Sterkrade 06/07. Nach 90 Minuten stand es hier 2:2. Mit drei Punkten ist die Reserve des VfB Homberg in die Saison gestartet. Mit 4:3 bezwang das Team auswärts Schwarz-Weiß Alstaden. Zur Pause lag Homberg noch mit 1:2 hinten, Illia Venhelaites (55.) und Maurice Laroche mit einem Doppelpack (69./82.) drehten aber noch die Partie.