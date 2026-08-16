BL5: 17:1, 9:2, Spielabbruch - So verrückt startet die Saison

Die Sommerpause ist vorbei, es wird wieder ernst. In der Bezirksliga, Gruppe 5, startete die neue Saison am Samstagabend mit der Partie zwischen SuS 21 Oberhausen und dem SV Genc Osman Duisburg - und es wurde ein echtes Spektakel. Am Sonntag gab es gleich den nächsten Kantersieg, außerdem einen Spielabbruch und den nächsten Tiefpunkt bei den Sportfreunden Hamborn 07.
Besser kann die neue Saison für den SV Genc Osman kaum beginnen. Im Eröffnungsspiel feierte das Team einen 9:2-Kantersieg bei SuS 21 Oberhausen und wird damit ziemlich sicher am Sonntagabend Tabellenführer sein. Zur Pause sah es noch gar nicht nach dem späteren Debakel für die Hausherren aus. Zwar führte Genc nach Toren von Siegfried Kalonda, Emre Onur und Ibrahim Dibasy mit 3:0, doch Schleuse, mit Raphael Steinmetz, Rene Biskuo oder Kevin Skoda stark besetzt, war die Aufholjagd zuzutrauen. Nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit und drei weiteren Genc-Treffern war die Messe allerdings gelesen. Zur konnte SuS ebenfalls noch zwei Torerfolge für sich verbuchen, doch Genc Osman ließ nicht nach und stellte in der Schlussphase noch auf 9:2.
Nicht minder ereignisreich sollte der 1. Spieltag am Sonntag weitergehen und letztlich auch enden. Beim Stand von 3:0 für die Spvgg Sterkrade-Nord gegen TuS Asterlagen war zur Pause Schluss. Der Schiedsrichter hat sich in der Pause wohl verletzt und war nicht mehr in der Lage, die Partie wieder anzupfeifen. Schon unter der Woche steht ein möglicher Nachholtermin im Raum.
Der Niedergang der Sportfreunde Hamborn 07 geht derweil in die nächste Runde. Nach dem blamablen Aus im Niederrheinpokal (2:9 gegen SG Schönebeck), folgte der Rausschmiss von Trainerin Soumiya Bouhadi noch vor dem ersten Spieltag. An dem kam Nachfolger Marcel Antonica aber auch nicht zu einem Erfolgserlebnis. Stattdessen kassierte der Landesliga-Absteiger beim SC 1920 Oberhausen eine deutliche 1:4-Klatsche. Oberhausens Torjäger Yusuf Allouce schlug allein dreimal zu, Mertcan Kaya traf zum zwischenzeitlichen 2:1 für die 20er.
Der Duisburger SV 1900, in der vergangenen Saison lange in der Spitzengruppe mit dabei, will auch in der neuen Spielzeit ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden. Der Start ist auf jeden Fall schon einmal gelungen. Mit 4:1 setzte sich der DSV gegen den FC Neukirchen-Vluyn durch und sortierte sich im Klassement damit gleich im oberen Drittel ein. Auch für Rhenania Hamborn begann die Saison mit einem klaren 4:0-Erfolg gegen Dostlukspor Bottrop. Umutcan Zengin erzielte nach 57 Zeigerumdrehungen das 1:0 mit dem Kopf, Diar Mustafa legte wenig später das 2:0 nach (67.). In der Schlussphase sorgten Alexej Kimmel (81.) sowie Semir Demiri (90.) für den Endstand.
Ein Debakel sondergleichen erlebte der VfL Repelen. Nachdem nahezu die gesamte erste Mannschaft den Verein im Sommer verlassen hatte, war klar, dass die neu zusammengestellte Truppe noch Zeit brauchen würde. Dass das Auswärtsspiel bei Fortuna Bottrop aber mit 1:17 verloren gehen würde, damit hatte wohl niemand gerechnet. Bis zur Pause trafen die Bottroper bereits sechs Mal, weitere sieben Treffer ließen sie allein in den zwölf Minuten nach Wiederanpfiff folgen.
Im Duell Absteiger gegen Aufsteiger behielt der Emporkömmling die Nase vorn. Der FSV Duisburg hat nach dem überzeugenden Auftritt im Niederrheinpokal auch in der Liga gezeigt, wozu die Mannschaft in diesem Jahr fähig ist. Leidtragender war in diesem Fall der GSV Moers, wenngleich die Niederlage mit 1:2 durchaus knapp ausfiel. Enes Bilgin (15.) und Tevfik Kücükarslan (42.) trafen vor der Pause für die Duisburger. Keinen Sieger gab es derweil zwischen Rhenania Bottrop und der SpVgg Sterkrade 06/07. Nach 90 Minuten stand es hier 2:2. Mit drei Punkten ist die Reserve des VfB Homberg in die Saison gestartet. Mit 4:3 bezwang das Team auswärts Schwarz-Weiß Alstaden. Zur Pause lag Homberg noch mit 1:2 hinten, Illia Venhelaites (55.) und Maurice Laroche mit einem Doppelpack (69./82.) drehten aber noch die Partie.
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - GSV Moers
So., 23.08.26 15:00 Uhr TuS Asterlagen - Duisburger SV 1900
So., 23.08.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - SC 1920 Oberhausen
So., 23.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Dostlukspor Bottrop
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Fortuna Bottrop
So., 23.08.26 15:30 Uhr VfL Repelen - SuS 21 Oberhausen
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Rhenania Bottrop
So., 23.08.26 15:30 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 23.08.26 15:30 Uhr VfB Homberg II - Spvgg Sterkrade-Nord
3. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr Rhenania Bottrop - VfL Repelen
Fr., 28.08.26 19:45 Uhr Fortuna Bottrop - Sportfreunde Hamborn 07
So., 30.08.26 15:00 Uhr TuS Asterlagen - VfB Homberg II
So., 30.08.26 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 30.08.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - GSV Moers
So., 30.08.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SV Rhenania Hamborn
So., 30.08.26 15:30 Uhr Dostlukspor Bottrop - FSV Duisburg
So., 30.08.26 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - SpVgg Sterkrade 06/07
Di., 01.09.26 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SV Genc Osman Duisburg
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