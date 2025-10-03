BL4: Topspiel zwischen Rhede und Friedrichsfeld live bei FuPa

Noch ohne Punktverlust thront der VfL Rhede in der Tabelle der Bezirksliga, Gruppe 4, ganz oben. Alle sieben Partien hat die Mannschaft von Niklas Schemmer für sich entschieden. "Es war der Traumstart, den man sich immer erhofft. Es ist aber auch eine Konstellation, die wir uns hart erarbeitet haben", erklärt Schemmer vor dem Duell gegen die SV Friedrichsfeld am Sonntag. FuPa Niederrhein streamt die Partie live bei YouTube, außerdem gibt es die Höhepunkte bei FuPa.tv.

Auch gegen Friedrichsfeld ist der VfL in der Favoritenrolle. Mit 22 erzielten und nur sechs kassierten Toren stellt der Verein mit die beste Defensive wie auch Offensive. Ganz so eindeutig waren die Ergebnisse in den vergangenen Wochen aber nicht immer, wie der Übungsleiter anmerkt: "Wir haben uns in teils sehr engen und umkämpften Spielen durchgesetzt. Ganz oft war der letzte Wille, den die Jungs gezeigt haben, ausschlaggebend. Sie bringen den Siegeswillen auf den Platz und zeigen, dass sie bereit sind, alles dafür zu tun."

Besonders die läuferische Leistung und die Disziplin in der Defensive zeichnet seine Mannschaft aus. "Wir üben schon vorne Druck aus, was aber nur funktioniert, weil alle mitmachen", erklärt Schemmer. Weiter: "Wir bekommen nur wenige Gegentore und lassen kaum Torchancen aus dem Spiel heraus zu. Gleichzeitig ergeben sich aus den hohen Ballgewinnen viele Chancen für uns, sodass wir uns so schon häufig auszeichnen konnten."

Mit der SV Friedrichsfeld kommt nun ein etablierter Bezirksligist nach Rhede. "Friedrichsfeld ist eine erfahren Mannschaft, die sich in den vergangenen Jahren schon häufig in der Bezirksliga ausgezeichnet hat", betont Schemmer. Er weiß genau, wie er seine Mannschaft einstellen muss und worauf sie achten müssen: "Mit Eray Tuncel haben sie vorne einen sehr gefährlichen Stürmer, der aus zwei Chancen auch mal schnell zwei Tore macht. Auf ihn werden wir ein besonderes Augenmerk richten müssen." In sieben Einsätzen hat Tuncel bereits sieben Treffer für sich verbuchen können.

Hinzu kommt, das die Gäste aus Voerde besonders motiviert sein dürfen. Zum einen, weil es gegen den Tabellenführer geht und zum anderen, weil sie etwas gutzumachen haben. "Nach den fünf Gegentoren am vergangenen Wochenende wissen wir, dass wir auf einen Gegner treffen werden, der bis in die Haarspitzen motiviert sein wird. Wir wissen, dass wir Friedrichsfeld auf keinen Fall unterschätzen dürfen", unterstreicht Rhedes Übungsleiter entsprechen. Voll motiviert geht aber auch der VfL in die Partie. "Wir wissen um unsere Qualitäten mit und gegen den Ball, die wir im Heimspiel auch einbringen wollen", sagt der 33-Jährige.

Ziel: Mannschaft entwickeln

Am formulierten Saisonziel hat sich nach dem perfekten Start in die Spielzeit aber noch nichts geändert. "Unser Saisonziel war und ist, dass wir uns im Vergleich zur Vorsaison tabellarisch verbessern wollen. Da sind wir aktuell auf einem sehr guten Weg. Nach sieben Spieltagen muss man auch noch nicht über eine Korrektur der Zielsetzung nachdenken. Natürlich wollen wir weiter jedes Spiel gewinnen und was sich daraus ergibt, mitnehmen", erklärt der Trainer.

Viel wichtiger sei es, den Fokus im Blick zu behalten und an der Weiterentwicklung der Mannschaft zu arbeiten. "Bei unserer extrem jungen Truppe ist es wichtig, dass wir bodenständig und fokussiert bleiben. Wir wollen die Mannschaft weiterentwickeln", betont Schemmer. Da passt es gut, dass nun nach und nach Spieler aus dem Lazarett zurückkehren. " Es hilft uns, dass wir einen großen Kader haben. Der mannschaftsinterne Konkurrenzkampf sorgt dafür, dass sich niemand ausruhen kann, denn es will ja jeder am Sonntag in der Startelf stehen", sagt er abschließen. Und letztlich gilt immer noch die alte Fußball-Weisheit 'Entscheidend ist auf dem Platz'.