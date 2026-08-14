BL3: Derby mit Brisanz zum Saisonauftakt

Das Derby der Derbys steigt am Sonntag: Dann erwartet Anadolu Türkspor den CSV Marathon Krefeld. Hüben wie drüben fehlen zahlreiche Spieler. Der wichtigste bei Anadolu: Neuzugang Amir Hossein Ahmadi, der wegen seiner roten Karte in der Vorsaison bei TIV Nettetal noch zweimal zusehen muss. Außerdem fehlt mit Enes Öz ein zweiter starker Vollstrecker. Trainer Ugur Karpuz sagt: „Die guten Resultate der Testspiele spielen für mich keine Rolle. Meisterschaft ist ein ganz anderes Pflaster.“ Gespannt sind alle auf Anadolu-Abwanderer Samed Yesil, der ja die Seiten gewechselt hat. Bei Marathon fehlen die drei Özkayas. Trainer Onur ist ebenso in Urlaub wie Co-Trainer Ümit und Spieler Emre.

Trotz des schweren Beginns gegen TuRa Brüggen halten beim SV Thomasstadt Kempen alle die Füße schön still. Damit ist man in der vergangenen Saison schon gut gefahren. „Die Vorbereitung war in Ordnung, die Ergebnisse ebenfalls. In der letzten Spielzeit begannen wir auch gegen Brüggen, holten ein 1:1, weshalb ich keineswegs pessimistisch bin“, gibt Trainer André Meier zu Protokoll.

Nicht wenige sehen im VfB Uerdingen einen sicheren Absteiger. Eine erste Standortbestimmung wird für den Neuling vom Rundweg deshalb das Heimspiel gegen die DJK Fortuna Dilkrath werden, deren Stärken eindeutig in der Offensive liegen. Bei den Uerdingern stellt sich in erster Linie die Frage, wie sie die Abgänge der Stürmer Burhan Sahin und Irfan Yildiz verkraftet haben.