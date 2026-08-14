BL3: Derby mit Brisanz zum Saisonauftakt

Bereits am Freitagabend fällt in der Bezirksliga, Gruppe 3, der Startschuss zur Spielzeit 2026/2027. Zwei Begegnungen stehen ab 20 Uhr auf dem Terminkalender, wobei Neuling FC Aldekerk, zuletzt in den Testspielen gut in Schwung gekommen, den Vizemeister OSV Meerbusch empfängt und der TSV Bockum auf den VfL Tönisberg trifft. Dabei müssen die Bockumer nicht nur auf die verletzten Malik Binbay und Malte Latosinszky verzichten, sondern auch auf Keeper Luca Jannik Sitterz – er fehlt beruflich bis in den September hinein – und Lukas Gwosdz, der seine fünfte Gelbe aus der alten Saison abbrummt. Viele andere Klubs haben übrigens zu diesem Zeitpunkt, die Schulferien enden erst in zwei Wochen, dieselben Probleme.
Fast genauso davon betroffen auch die Tönisberger. Tobias Kokol und die Zugänge Arjeton Krasniqi und Yubery Santo Stielke, die gut eingeschlagen haben, sind im Urlaub. Ferner ist der eine oder andere Akteur angeschlagen. Ob sie dabei sind, wird sich zeigen. „Wir sind vor allem im Mittelfeld breiter aufgestellt als zuletzt“, gibt VfL-Trainer Justin Müller zu verstehen.
Samstag geht es dann mit drei Partien weiter. Da hat der VfR Fischeln mit dem neuen Trainer Fabian Wiegers im Nachbarschaftsduell die Reserve des SC St. Tönis zu Gast. In Odenkirchen stehen sich mit der dortigen Spielvereinigung und Broekhuysen zwei Teams gegenüber, die Kenner der Szene wieder weit oben erwarten. Um 19.30 Uhr fährt der SSV Grefrath, ohne die verletzten Fynn Glutting und Daniel Franken beziehungsweise die urlaubenden Lukas Tölle und Brandon Deda, zum TuS Wickrath. Übrigens: Grefraths Trainer Alexander Thamm, lange in Hattingen beheimatet, hatte kürzlich ein Angebot des Landesligisten Niederwenigern abgelehnt. Fischeln hat bis auf Georgio-Marcelino Wackers alles dabei. Mit Aiden Emile Suguene gehört auch ein amerikanischer Neuzugang zum Kader. Der St. Töniser Trainer Florian Verhaag meint: „Wir freuen uns und sind gewappnet. Ein interessanter und attraktiver Auftakt, zumal ich in Dilkrath mit Fischelns Trainer Fabian Wiegers zusammen gearbeitet habe.“
Das Derby der Derbys steigt am Sonntag: Dann erwartet Anadolu Türkspor den CSV Marathon Krefeld. Hüben wie drüben fehlen zahlreiche Spieler. Der wichtigste bei Anadolu: Neuzugang Amir Hossein Ahmadi, der wegen seiner roten Karte in der Vorsaison bei TIV Nettetal noch zweimal zusehen muss. Außerdem fehlt mit Enes Öz ein zweiter starker Vollstrecker. Trainer Ugur Karpuz sagt: „Die guten Resultate der Testspiele spielen für mich keine Rolle. Meisterschaft ist ein ganz anderes Pflaster.“ Gespannt sind alle auf Anadolu-Abwanderer Samed Yesil, der ja die Seiten gewechselt hat. Bei Marathon fehlen die drei Özkayas. Trainer Onur ist ebenso in Urlaub wie Co-Trainer Ümit und Spieler Emre.
Trotz des schweren Beginns gegen TuRa Brüggen halten beim SV Thomasstadt Kempen alle die Füße schön still. Damit ist man in der vergangenen Saison schon gut gefahren. „Die Vorbereitung war in Ordnung, die Ergebnisse ebenfalls. In der letzten Spielzeit begannen wir auch gegen Brüggen, holten ein 1:1, weshalb ich keineswegs pessimistisch bin“, gibt Trainer André Meier zu Protokoll.
Nicht wenige sehen im VfB Uerdingen einen sicheren Absteiger. Eine erste Standortbestimmung wird für den Neuling vom Rundweg deshalb das Heimspiel gegen die DJK Fortuna Dilkrath werden, deren Stärken eindeutig in der Offensive liegen. Bei den Uerdingern stellt sich in erster Linie die Frage, wie sie die Abgänge der Stürmer Burhan Sahin und Irfan Yildiz verkraftet haben.