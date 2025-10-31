 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Bezirksliga-Spitzenreiter Barbaros muss am kommenden Spieltag beim TSV Zornheim ran.
Bezirksliga-Spitzenreiter Barbaros muss am kommenden Spieltag beim TSV Zornheim ran. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

BL: Tabellenführer reist nach Zornheim, Hassia muss nach Guntersblum

14. Spieltag der Bezirksliga komplett am Sonntag +++ Überblick über alle Partien

BZL Rheinhessen
TSG Bretzenh II
Saulheim
Marienborn II
Nierstein

Rheinhessen. Der 14. Spieltag der Bezirksliga Rheinhessen findet komplett am Sonntag statt. Den Auftakt macht um 12:45 Uhr die Partie zwischen der TSG Bretzenheim und der TuS Marienborn. Nach vier Spielen ohne Sieg möchte die TSG vor heimischem Publikum wieder ein Erfolgserlebnis feiern. Im Anschluss empfängt der FSV Nieder-Olm den VfL Gundersheim, während der FSV Saulheim den SV Horchheim zu Gast hat. Der VfR Nierstein trifft zeitgleich auf den TuS Wörrstadt. Für Absteiger Hassia Bingen geht es nach der deutlichen 0:5-Niederlage gegen Aufsteiger TuS Wörrstadt zum SV Guntersblum. Außerdem spielt Fortuna Mombach gegen den TSV Mommenheim. Spitzenreiter Barbaros reist zum TSV Zornheim. Den Abschluss des Spieltags bildet um 15:30 Uhr das Duell zwischen dem TSV Gau-Odernheim und Fontana Finthen.

Alle Partien im Überblick:

So., 02.11.2025, 12:45 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
12:45

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
14:30

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
15:30

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
FSV Nieder-Olm
FSV Nieder-OlmNieder-Olm
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
14:30

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
SV Guntersblum
SV GuntersblumGuntersblum
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
15:00

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
15:00

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
TSV Zornheim
TSV ZornheimZornheim
SKC Barbaros Mainz
SKC Barbaros MainzBarbaros MZ
15:00

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
TSV Gau-Odernheim
TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. II
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
15:30

Aufrufe: 031.10.2025, 07:00 Uhr
Celine GollanAutor