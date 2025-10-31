BL: Tabellenführer reist nach Zornheim, Hassia muss nach Guntersblum

Rheinhessen. Der 14. Spieltag der Bezirksliga Rheinhessen findet komplett am Sonntag statt. Den Auftakt macht um 12:45 Uhr die Partie zwischen der TSG Bretzenheim und der TuS Marienborn. Nach vier Spielen ohne Sieg möchte die TSG vor heimischem Publikum wieder ein Erfolgserlebnis feiern. Im Anschluss empfängt der FSV Nieder-Olm den VfL Gundersheim, während der FSV Saulheim den SV Horchheim zu Gast hat. Der VfR Nierstein trifft zeitgleich auf den TuS Wörrstadt. Für Absteiger Hassia Bingen geht es nach der deutlichen 0:5-Niederlage gegen Aufsteiger TuS Wörrstadt zum SV Guntersblum. Außerdem spielt Fortuna Mombach gegen den TSV Mommenheim. Spitzenreiter Barbaros reist zum TSV Zornheim. Den Abschluss des Spieltags bildet um 15:30 Uhr das Duell zwischen dem TSV Gau-Odernheim und Fontana Finthen.