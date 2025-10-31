Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Bezirksliga-Spitzenreiter Barbaros muss am kommenden Spieltag beim TSV Zornheim ran. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)
BL: Tabellenführer reist nach Zornheim, Hassia muss nach Guntersblum
14. Spieltag der Bezirksliga komplett am Sonntag +++ Überblick über alle Partien
Rheinhessen. Der 14. Spieltag der Bezirksliga Rheinhessen findet komplett am Sonntag statt. Den Auftakt macht um 12:45 Uhr die Partie zwischen der TSG Bretzenheim und der TuS Marienborn. Nach vier Spielen ohne Sieg möchte die TSG vor heimischem Publikum wieder ein Erfolgserlebnis feiern. Im Anschluss empfängt der FSV Nieder-Olm den VfL Gundersheim, während der FSV Saulheim den SV Horchheim zu Gast hat. Der VfR Nierstein trifft zeitgleich auf den TuS Wörrstadt. Für Absteiger Hassia Bingen geht es nach der deutlichen 0:5-Niederlage gegen Aufsteiger TuS Wörrstadt zum SV Guntersblum. Außerdem spielt Fortuna Mombach gegen den TSV Mommenheim. Spitzenreiter Barbaros reist zum TSV Zornheim. Den Abschluss des Spieltags bildet um 15:30 Uhr das Duell zwischen dem TSV Gau-Odernheim und Fontana Finthen.