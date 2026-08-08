BL: SVK verliert gegen Gundelfingen – Heimstetten punktet

Der SVH gewann gegen Schwabmünchen. – Foto: Sven Leifer

Am Samstag stehen vier Partien in der Bayernliga Süd auf der Agenda. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker:

Spiele am Samstag

Die Partie begann turbulent: Bereits nach fünf Minuten vergab Lukas Riglewski einen Foulelfmeter für den SV Heimstetten, als Lasse Holthuis parieren konnte. Wenig später gingen die Gäste dennoch durch Daniel Steimel in Führung, ehe Schwabmünchen mit der Roten Karte gegen Maximilian Muha wegen einer Notbremse den nächsten Rückschlag hinnehmen musste. Heimstetten nutzte die Überzahl und erhöhte durch Dominique Girtler bereits nach 20 Minuten auf 2:0.

Trotz der schwierigen Ausgangslage kämpften sich die Gastgeber noch einmal zurück. Philip Gmell verkürzte nach einer Stunde auf 1:2 und hielt die Hoffnung am Leben. Lange blieb es bei diesem knappen Spielstand, ehe Lukas Riglewski in der Nachspielzeit doch noch traf und mit dem 3:1 die Entscheidung zugunsten des SV Heimstetten herbeiführte. TSV Schwabmünchen – SV Heimstetten 1:3

TSV Schwabmünchen: Lasse Holthuis, Lucas Kusterer, Luca Boyer, Philip Gmell (75. Richard Gumpinger), Matthias Moser (71. Manuel Schmid), Maximilian Muha, Maximilian Aschner (87. Benedikt Berger), Matteo Di Maggio, Philipp Boyer (84. Noah Kusterer), Maik Uhde, Robin Glöckle (84. Muhammed Emirzeoglu) - Co-Trainer: Sebastian Deutscher - Trainer: Emanuel Baum

SV Heimstetten: Lukas da Silva-Pötzinger, Ikenna Ezeala (46. Rene Rüther), Yannick Günzel, Moritz May, Lukas Riglewski, Daniel Steimel, Severin Müller, Reza Sakhi Zada, Dominique Girtler (75. Felix Goebl), David Leitl (61. Quentin Kehl), Pirmin Lindner (66. Robin Penski) - Trainer: Sarah Romert - Co-Trainer: Niklas Eberhardt - spielender Co-Trainer: Lukas Riglewski

Schiedsrichter: Andreas Hummel (Betzigau)

Tore: 0:1 Daniel Steimel (9.), 0:2 Dominique Girtler (20.), 1:2 Philip Gmell (60.), 1:3 Lukas Riglewski (90.+4)

Rot: Maximilian Muha (10./TSV Schwabmünchen/Notbremse)

Besondere Vorkommnisse: Lukas Riglewski (SV Heimstetten) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Lasse Holthuis (5.).

Der FC Deisenhofen hat das Heimduell gegen den FC Ismaning mit 2:0 für sich entschieden. Den Grundstein zum Erfolg legte Lukas Kretzschmar, der die Gastgeber in der 38. Minute in Führung brachte. Mit diesem Vorsprung ging Deisenhofen in die Pause. Nach dem Seitenwechsel legte die Heimelf nach. Noah Semmler erhöhte in der 56. Minute auf 2:0 und verschaffte seiner Mannschaft damit ein beruhigendes Polster. Ismaning gelang es anschließend nicht mehr, die Partie noch einmal spannend zu machen, sodass Deisenhofen die drei Punkte souverän ins Ziel brachte. FC Deisenhofen – FC Ismaning 2:0

FC Deisenhofen: Maximilian Obermeier, Tobias Nickl, Valentin Köber, Nikolaos Gkasimpagiazov (90. Henrik Freitag), Georg Jungkunz (90. Lukas Vollmer), Philipp Zanier, Noah Semmler (66. Lennard Jung), Niclas Groß, Paul Schemat, Lukas Kretzschmar (81. Tobias Seidl), Florian Schmid - Trainer: Andreas Pummer

FC Ismaning: Lorenz Becherer, Daniel Weber, Dominik Krizanac, Gianluca Wild (76. Noah Brill), Altin Maxhuni (61. Janosch Barho), Giovanni Pollio (61. Stefan Lovic), Jeremie Zehetbauer, Philip Kuhn (61. Alessandro Cazorla), Philippe Beij (61. Kubilay Celik), Leon Rexhaj, Javin Bolte - Trainer: Xhevat Muriqi

Schiedsrichter: Ken Eichentopf (München) - Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Lukas Kretzschmar (38.), 2:0 Noah Semmler (56.)

Die Sportfreunde Schwaig gingen in Geretsried zunächst in Führung. Tim Schels traf nach einer halben Stunde zum 1:0, sorgte kurz vor der Pause aber auch für einen bitteren Moment aus Sicht der Gäste, als er die Rote Karte sah. Damit musste Schwaig die gesamte zweite Halbzeit in Unterzahl bestreiten. Geretsried nutzte die personelle Überlegenheit nach dem Seitenwechsel. Srdan Ivkovic glich in der 56. Minute aus und brachte die Gastgeber zurück ins Spiel. In der Schlussphase drehte Belmin Idrizovic die Partie schließlich komplett und erzielte in der 79. Minute den Treffer zum 2:1. Damit sicherte sich der TuS Geretsried nach Rückstand noch den Heimsieg. TuS Geretsried – FC Sportfreunde Schwaig 2:1

TuS Geretsried: Cedomir Radic, Lukas Kellner, David Luburic (79. Vitus Fischer), Christoph Sibler, Nino Hodzic (46. Nathan Winkler), Anastasios Karpouzidis, Robin Renger, Keita Kawai (70. Tyrone Prepeluh), Veron Fejzullahi (46. Srdan Ivkovic), Sebastian Schrills, Belmin Idrizovic (90. Nikolaos Karpouzidis) - Trainer: Martin Grelics

FC Sportfreunde Schwaig: Moritz Knauf, Tobias Jell, Johannes Empl, Sebastian Hofmaier (85. James Timbana), Sebastian Gebhart, Tim Schels, Robert Rohrhirsch, Fabian Streibl, Raffael Ascher, Leon Roth (64. Lennox Gürsoy), Kenan Bajramovic - Trainer: Christian Donbeck

Schiedsrichter: Lothar Ostheimer (Parsberg)

Tore: 0:1 Tim Schels (30.), 1:1 Srdan Ivkovic (56.), 2:1 Belmin Idrizovic (79.)

Rot: Tim Schels (45./FC Sportfreunde Schwaig/)

Der FC Gundelfingen erwischte einen furiosen Start und legte gegen den SV Kirchanschöring früh zwei Treffer vor. Felix Hafner traf bereits nach vier Minuten zum 1:0, ehe Samuel Seibold in der 14. Minute auf 2:0 erhöhte. Kirchanschöring hatte jedoch prompt die passende Antwort parat: Sebastian Dengel verkürzte nur drei Minuten später und hielt die Gäste damit im Spiel. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft, ehe Kirchanschöring in der Schlussphase weiter zurückgeworfen wurde. Thorsten Nicklas sah in der 72. Minute wegen einer Notbremse die Rote Karte, bevor David Spizert zwei Minuten später per Foulelfmeter auf 3:1 stellte. In der 81. Minute flog zudem Matteo van de Wiel mit Gelb-Rot vom Platz. Damit war die Partie endgültig entschieden und Gundelfingen brachte den 3:1-Heimsieg sicher über die Zeit. FC Gundelfingen – SV Kirchanschöring 3:1

FC Gundelfingen: Valentin Rommel, David Anzenhofer, Nico Rieger (79. Janis Peter), Leon Sailer (26. Engjëll Havolli), Jeremias Seibold, Yannick Maurer, Felix Hafner (75. Noah Sailer), Samuel Seibold (90. Ben Balkenhol), Simon Achatz, David Spizert, Jannik Leibing (70. Luca Kerber) - Trainer: Thomas Rudolph - Co-Trainer: Stefan Heger

SV Kirchanschöring: Julian Disterer, Luca Obirei, Thorsten Nicklas, Hannes Kraus (78. Elias Dworschak), Luca Hübner (46. Matteo van de Wiel), David Lobendank, Maximilian Reiter (75. Fikret Jahic), Kenan Smajlovic, Manuel Omelanowsky (78. Andreas Schweinsteiger), Samuel Schwarz, Sebastian Dengel (67. Moritz Morbach) - Trainer: Christoph Dinkelbach - spielender Co-Trainer: Manuel Omelanowsky

Schiedsrichter: Kevin Rösch (Nürnberg) - Zuschauer: 525

Tore: 1:0 Felix Hafner (4.), 2:0 Samuel Seibold (14.), 2:1 Sebastian Dengel (17.), 3:1 David Spizert (74. Foulelfmeter)

Rot: Thorsten Nicklas (72./SV Kirchanschöring/Notbremse)

Gelb-Rot: Matteo van de Wiel (81./SV Kirchanschöring/Foul)

Spiele am Freitag