BL: SVK verliert gegen Gundelfingen – Heimstetten punktet

Am Samstag stehen vier Partien in der Bayernliga Süd auf der Agenda. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker:
Die Partie begann turbulent: Bereits nach fünf Minuten vergab Lukas Riglewski einen Foulelfmeter für den SV Heimstetten, als Lasse Holthuis parieren konnte. Wenig später gingen die Gäste dennoch durch Daniel Steimel in Führung, ehe Schwabmünchen mit der Roten Karte gegen Maximilian Muha wegen einer Notbremse den nächsten Rückschlag hinnehmen musste. Heimstetten nutzte die Überzahl und erhöhte durch Dominique Girtler bereits nach 20 Minuten auf 2:0.
Trotz der schwierigen Ausgangslage kämpften sich die Gastgeber noch einmal zurück. Philip Gmell verkürzte nach einer Stunde auf 1:2 und hielt die Hoffnung am Leben. Lange blieb es bei diesem knappen Spielstand, ehe Lukas Riglewski in der Nachspielzeit doch noch traf und mit dem 3:1 die Entscheidung zugunsten des SV Heimstetten herbeiführte.
TSV Schwabmünchen – SV Heimstetten 1:3
TSV Schwabmünchen: Lasse Holthuis, Lucas Kusterer, Luca Boyer, Philip Gmell (75. Richard Gumpinger), Matthias Moser (71. Manuel Schmid), Maximilian Muha, Maximilian Aschner (87. Benedikt Berger), Matteo Di Maggio, Philipp Boyer (84. Noah Kusterer), Maik Uhde, Robin Glöckle (84. Muhammed Emirzeoglu) - Co-Trainer: Sebastian Deutscher - Trainer: Emanuel Baum
SV Heimstetten: Lukas da Silva-Pötzinger, Ikenna Ezeala (46. Rene Rüther), Yannick Günzel, Moritz May, Lukas Riglewski, Daniel Steimel, Severin Müller, Reza Sakhi Zada, Dominique Girtler (75. Felix Goebl), David Leitl (61. Quentin Kehl), Pirmin Lindner (66. Robin Penski) - Trainer: Sarah Romert - Co-Trainer: Niklas Eberhardt - spielender Co-Trainer: Lukas Riglewski
Schiedsrichter: Andreas Hummel (Betzigau)
Tore: 0:1 Daniel Steimel (9.), 0:2 Dominique Girtler (20.), 1:2 Philip Gmell (60.), 1:3 Lukas Riglewski (90.+4)
Rot: Maximilian Muha (10./TSV Schwabmünchen/Notbremse)
Besondere Vorkommnisse: Lukas Riglewski (SV Heimstetten) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Lasse Holthuis (5.).
FC Deisenhofen – FC Ismaning 2:0
FC Deisenhofen: Maximilian Obermeier, Tobias Nickl, Valentin Köber, Nikolaos Gkasimpagiazov (90. Henrik Freitag), Georg Jungkunz (90. Lukas Vollmer), Philipp Zanier, Noah Semmler (66. Lennard Jung), Niclas Groß, Paul Schemat, Lukas Kretzschmar (81. Tobias Seidl), Florian Schmid - Trainer: Andreas Pummer
FC Ismaning: Lorenz Becherer, Daniel Weber, Dominik Krizanac, Gianluca Wild (76. Noah Brill), Altin Maxhuni (61. Janosch Barho), Giovanni Pollio (61. Stefan Lovic), Jeremie Zehetbauer, Philip Kuhn (61. Alessandro Cazorla), Philippe Beij (61. Kubilay Celik), Leon Rexhaj, Javin Bolte - Trainer: Xhevat Muriqi
Schiedsrichter: Ken Eichentopf (München) - Zuschauer: 180
Tore: 1:0 Lukas Kretzschmar (38.), 2:0 Noah Semmler (56.)
TuS Geretsried – FC Sportfreunde Schwaig 2:1
TuS Geretsried: Cedomir Radic, Lukas Kellner, David Luburic (79. Vitus Fischer), Christoph Sibler, Nino Hodzic (46. Nathan Winkler), Anastasios Karpouzidis, Robin Renger, Keita Kawai (70. Tyrone Prepeluh), Veron Fejzullahi (46. Srdan Ivkovic), Sebastian Schrills, Belmin Idrizovic (90. Nikolaos Karpouzidis) - Trainer: Martin Grelics
FC Sportfreunde Schwaig: Moritz Knauf, Tobias Jell, Johannes Empl, Sebastian Hofmaier (85. James Timbana), Sebastian Gebhart, Tim Schels, Robert Rohrhirsch, Fabian Streibl, Raffael Ascher, Leon Roth (64. Lennox Gürsoy), Kenan Bajramovic - Trainer: Christian Donbeck
Schiedsrichter: Lothar Ostheimer (Parsberg)
Tore: 0:1 Tim Schels (30.), 1:1 Srdan Ivkovic (56.), 2:1 Belmin Idrizovic (79.)
Rot: Tim Schels (45./FC Sportfreunde Schwaig/)
Der FC Gundelfingen erwischte einen furiosen Start und legte gegen den SV Kirchanschöring früh zwei Treffer vor. Felix Hafner traf bereits nach vier Minuten zum 1:0, ehe Samuel Seibold in der 14. Minute auf 2:0 erhöhte. Kirchanschöring hatte jedoch prompt die passende Antwort parat: Sebastian Dengel verkürzte nur drei Minuten später und hielt die Gäste damit im Spiel.
Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft, ehe Kirchanschöring in der Schlussphase weiter zurückgeworfen wurde. Thorsten Nicklas sah in der 72. Minute wegen einer Notbremse die Rote Karte, bevor David Spizert zwei Minuten später per Foulelfmeter auf 3:1 stellte. In der 81. Minute flog zudem Matteo van de Wiel mit Gelb-Rot vom Platz. Damit war die Partie endgültig entschieden und Gundelfingen brachte den 3:1-Heimsieg sicher über die Zeit.
FC Gundelfingen – SV Kirchanschöring 3:1
FC Gundelfingen: Valentin Rommel, David Anzenhofer, Nico Rieger (79. Janis Peter), Leon Sailer (26. Engjëll Havolli), Jeremias Seibold, Yannick Maurer, Felix Hafner (75. Noah Sailer), Samuel Seibold (90. Ben Balkenhol), Simon Achatz, David Spizert, Jannik Leibing (70. Luca Kerber) - Trainer: Thomas Rudolph - Co-Trainer: Stefan Heger
SV Kirchanschöring: Julian Disterer, Luca Obirei, Thorsten Nicklas, Hannes Kraus (78. Elias Dworschak), Luca Hübner (46. Matteo van de Wiel), David Lobendank, Maximilian Reiter (75. Fikret Jahic), Kenan Smajlovic, Manuel Omelanowsky (78. Andreas Schweinsteiger), Samuel Schwarz, Sebastian Dengel (67. Moritz Morbach) - Trainer: Christoph Dinkelbach - spielender Co-Trainer: Manuel Omelanowsky
Schiedsrichter: Kevin Rösch (Nürnberg) - Zuschauer: 525
Tore: 1:0 Felix Hafner (4.), 2:0 Samuel Seibold (14.), 2:1 Sebastian Dengel (17.), 3:1 David Spizert (74. Foulelfmeter)
Rot: Thorsten Nicklas (72./SV Kirchanschöring/Notbremse)
Gelb-Rot: Matteo van de Wiel (81./SV Kirchanschöring/Foul)
Der TSV 1860 München II stand nach Abpfiff trotz 2:0-Führung mit leeren Händen da. Luis Pereira de Azambuja brachte die Gäste nach einer halben Stunde vom Punkt in Führung, Mustafa Tekin erhöhte noch vor dem Pausenpfiff (45.+1). Nach dem Seitenwechsel konnte Maurice Untersänger in der 52. Minute den Anschluss erzielen. In der Folge konnten die Löwen die knappe Führung halten, in der Schlussphase schlug Pfaffenhofen aber zweifach zu: Luka Brudtloff glich in der 81. Minute aus, drei Zeigerumdrehungen später ließ Moritz Leibelt die Hausherren jubeln. Pfaffenhofen schiebt sich mit dem Sieg auf den zweiten Platz, 1860 München II verlässt das Treppcheh und ist Vierter.
FSV Pfaffenhofen/Ilm – TSV 1860 München II 3:2
FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Kristof Kuchlbauer, Yasin Keskin, Daniel Zanker, Simon Berger, Sebastian Waas (74. Dominik Binder), Paul Starzer (60. Jonas Redl), Michael Senger (91. Samuel Zrieschling), Simon Heigl, Maurice Untersänger (73. Luka Brudtloff), Stefan Liebler (60. Moritz Leibelt) - Trainer: Ludwig Dietrich
TSV 1860 München II: Paul Bachmann, Finn Fodor, Edon Krasniqi, Deniz Haimerl, Moritz Seiffert (46. Jakob Schurz), Lucas Grancay, Mustafa Tekin, Noah Plöttner (55. Sandro Porta), Luis Pereira de Azambuja, Lucio Saric, Fares Ibrahim (77. Fabio Rost) - Trainer: Wolfgang Sonnenhauser
Schiedsrichter: Saif Fekih (Oberndorf) - Zuschauer: 940
Tore: 0:1 Luis Pereira de Azambuja (32.), 0:2 Mustafa Tekin (45.+1), 1:2 Maurice Untersänger (52.), 2:2 Luka Brudtloff (81.), 3:2 Moritz Leibelt (84.)
Besondere Vorkommnisse: Michael Senger (FSV Pfaffenhofen/Ilm) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (13.).
Der FC Pipinsried bleibt dem Auswärtserfolg beim SV Schalding-Heining Tabellenführer! Alexander Seifert brachte die Gäste in Minute 17 auf die Siegerstraße, im zweiten Durchgang glich Thomas Flieher zunächst aber aus (50.). Es war aber erneut Seifert, der die Tür in Richtung drei Punkte öffnete (65.). Florian Gebert sorgte eine Viertelstunde vor Schluss für die Vorentscheidung, David Anyaonu schraubte in der Nachspielzeit den Deckel auf den Sieg. Schalding-Heining steht im Tabellenmittelfeld auf Rang sieben.
SV Schalding-Heining – FC Pipinsried 1:4
SV Schalding-Heining: Marius Herzig, Maximilian Moser (90. Laban Saeed), Christoph Szili, Niklas Heininger, Michel Schiedermair (62. Elion Haxhosaj), Daniel Zillner, Fabian Stahl (72. Adrian Böck), Thomas Flieher, Jonas Hoffmann (72. Hannes Hobelsberger), Volodymyr Danylenko, Markus Gallmaier (80. Quirin Stiglbauer) - Trainer: Heiko Schwarz - Co-Trainer: Albert Krenn - spielender Co-Trainer: Markus Gallmaier
FC Pipinsried: Enrique Bösl, Sebastian Keßler, Benedikt Lobenhofer, Tobias Reithmeir, Tobias Ullmann (56. Maximilian Haas), Tobias Reichl, Matthias Roithmayr (79. Mhammed Sanawar), Patrick Weihrauch, Nenad Petkovic (63. David Anyaonu), Florian Gebert, Alexander Seifert (89. Lysander Weiß) - Trainer: Roman Langer - spielender Co-Trainer: Mario Götzendörfer - Co-Trainer: Victor Medeleanu
Schiedsrichter: Thomas Ehrnsperger (Rieden) - Zuschauer: 636
Tore: 0:1 Alexander Seifert (17.), 1:1 Thomas Flieher (50.), 1:2 Alexander Seifert (65.), 1:3 Florian Gebert (76.), 1:4 David Anyaonu (90.+1)
Die SpVgg Landshut und der TSV 1860 Rosenheim trenntn sich mit einem Remis, beide Treffer fielen in der zweiten Hälfte innerhalb von zehn Minuten. Edis Muhameti brachte Landshut in Führung (54.), Marcus Plomer setzte die Partie anschließend wieder auf den Anfang. Landshut steht vorerst in der Spitzengruppe auf dem dritten Platz, Rosenheim schiebt sich auf den 13. Rang.
SpVgg Landshut – TSV 1860 Rosenheim 1:1
SpVgg Landshut: Daniel Mühl, Marcus Plomer, Robin Oswald, Dominik Weiß, Daniel Rabanter, Yannick Justvan, Moritz Sossau, Tobias Steer, Sebastian Maier, Florentin Seferi (85. Simon Kirmeier), Kenneth Sigl (78. Tim Hoffmann) - Co-Trainer: Kevin Engber - Spielertrainer: Sebastian Maier - Co-Trainer: Johannes Maier
TSV 1860 Rosenheim: Jaro Gleißenberger, Steven Khong-In (70. Audai Elghatous), Adnan Kasumovic, Deniz Ünal, Marcel Martens, Liam Markulin (85. Leonardo Papapicco), Michael Summerer, Leon Tutic (76. Marlon Gangloff), Christoph Hilger (41. Kevin Kuffel), Edis Muhameti, Noah Markulin (61. Zaeem Syed) - Co-Trainer: Adel Merdan - Co-Trainer: Markus Wallner - Trainer: Wolfgang Schellenberg - Co-Trainer: Nico Altmann
Schiedsrichter: Dominik Petzke (Surheim) - Zuschauer: 650
Tore: 0:1 Edis Muhameti (54.), 1:1 Marcus Plomer (64.)
Der TSV 1880 Wasserburg gab Aussicht auf die ersten drei Saisonpunkte die 2:0-Führung gegen den SV Erlbach noch her. Robin Ungerath netzte in der ersten Hälfte doppelt für den TSV (14. und 35.). Thomas Winklbauer konnte noch vor der Pause verkürzen (45.+3), so ging es mit 2:1 in den zweiten Durchgang. In diesem sah es lange gut aus für Wasserburg, insbesondere nach der gelb-roten Karte für Erlbachs Maximilian Sammereier (84.). Der SV raffte sich in der Folge aber nochmal auf, Thomas Winklbauer erzielte den erlösenden Treffer zum 2:2. Erlbach bleibt damit im Tabellenmittelfed auf dem sechsten Platz, Wasserburg kann sich immerhin mit dem ersten Zähler der noch jungen Saison trösten.
TSV 1880 Wasserburg – SV Erlbach 2:2
TSV 1880 Wasserburg: Lars Lewerenz, Dominik Brich, Maximilian Biegel, Simon Fischer, Leon Simeth (87. Florian Pollak), Jaume Rubio Gonzalez, Dominik Köck, Florian Grundner, Robin Ungerath, Thomas Voglmaier (75. Daniel Kononenko), Janik Vieregg (66. Vinzenz Egger) - Trainer: Florian Heller
SV Erlbach: Egon Weber, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner (71. Erich Kirchgessner), Pascal Linhart, Christoph Schulz, Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier, Milos Lukic (46. Sebastian Spinner), Levin Ramstetter, Leonhard Thiel (91. Lukas Adamhuber), Thomas Winklbauer (89. Luis Dafinger) - Trainer: Lukas Lechner - Trainer: Johann Grabmeier
Schiedsrichter: Maximilian Riedel (Horgau) - Zuschauer: 564
Tore: 1:0 Robin Ungerath (14.), 2:0 Robin Ungerath (35.), 2:1 Thomas Winklbauer (45.+3), 2:2 Thomas Winklbauer (88.)
Gelb-Rot: Maximilian Sammereier (84./SV Erlbach/Reklamieren)