BL Süd: Türkgücü geht gegen Landsberg unter - SVH schießt TuS ab

Am letzten Spieltag des Jahres empfing Heimstetten den Aufsteiger Geretsried und feierte dabei einen Kantersieg. Schlusslicht Türkgücü München unterlag deutlich gegen den TSV Landsberg. Der Spieltag in der Übersicht.
Der SV Heimstetten hat ein überwiegend gebrauchtes Jahr halbwegs versöhnlich beendet. Der SVH besiegte im letzten Spiel vor der Winterpause den TuS Geretsried deutlich mit 5:1. 100 Zuschauer verfolgten die Partie zum Jahresabschluss im Sportpark Heimstetten.
Ex-Haching-Talent Dominik Girtler brachte die Gastgeber nach neun Minuten in Front. Exakt zehn Zeigerumdrehungen später sorgte Srdan Ivkovic für den TuS für den Ausgleich. Dieser hielt jedoch nur wenige Minuten. Ikenna Ezeala schoss den SVH erneut in Führung.
Noch vor der Pause erhöhte Lukas Riglewski. Nach Wiederanpfiff nahm dann das Unheil aus Geretsrieder Sicht noch weiter seinen Lauf. Keita Kawai sah nach nur drei Minuten im zweiten Durchgang die rote Karte. Nur vier Minuten später musste auch Ivkovic vorzeitig zum Duschen. Der Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:1 sah seine zweite gelbe Karte.
In der Folge nutzte Heimstetten ihre doppelte Überzahl noch weiter. Riglewski legte zwischen der 64. und 75. Minute seine Treffer zwei und drei an diesem Nachmittag nach. Mit dem Dreier verabschiedet sich der SVH noch weiter aus dem Abstiegskampf. Dort verharrt Geretsried über den Winter hinweg.
SV Heimstetten – TuS Geretsried 5:1
SV Heimstetten: Yannick Poyda, Fabian Cavadias (71. Cedric Ildas), Ikenna Ezeala, Yannick Günzel, Rene Rüther (65. Sebastian Gebhart), Dennis Polat, Vitus Vochatzer, Emil Titze (71. Luke Nauen), David Leitl (59. Quentin Kehl), Lukas Riglewski, Dominique Girtler (65. Benedict Fink) - Trainer: Sarah Romert - Co-Trainer: Niklas Eberhardt - spielender Co-Trainer: Lukas Riglewski
TuS Geretsried: Cedomir Radic, Lukas Kellner, Isni Redjepi, Robin Renger, Tyrone Prepeluh (38. Michael Öttl), Thomas Puscher, Keita Kawai, Sebastian Schrills (65. Linus Falck), Srdan Ivkovic, Alexander Bazdrigiannis (69. Fabio Pech), Kaan Aygün (69. Veron Fejzullahi) - Co-Trainer: Matthias Herberth - Co-Trainer: Benjamin Fister - Trainer: Daniel Dittmann
Schiedsrichter: Jakob Putz (Perlesreut) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Dominique Girtler (9.), 1:1 Srdan Ivkovic (19.), 2:1 Ikenna Ezeala (26.), 3:1 Lukas Riglewski (43.), 4:1 Lukas Riglewski (64.), 5:1 Lukas Riglewski (75.)
Rot: Keita Kawai (48./TuS Geretsried/Handspiel)
Gelb-Rot: Srdan Ivkovic (52./TuS Geretsried/)
Türkgücü München präsentierte sich zuletzt unter Neu-Trainer Rainer Elfinger verbessert. Beim SV Erlbach unterlag das Schlusslicht nur knapp. Gegen den SV Kirchanschöring gelang sogar ein Remis. Im dritten Duell mit einem Topteam, dieses Mal mit dem TSV Landsberg, in Folge gab es am Samstagnachmittag nun aber eine klare Pleite.
Die Gäste schenkten den Münchnern zum Jahresabschluss vier Treffer ein. Zunächst taten sich die Gäste schwer. Dann sah Fatjon Celani nach 28 Minuten die glattrote Karte und leitete damit die deutliche Pleite ein.
Den Torreigen eröffnete Maximilian Berwein nach etwas mehr als einer halben Stunde. Der TSV-Kapitän legte 30 Spielminuten sein zweites Tor an diesem Spätnachmittag nach. Youngster Luca Dollinger machte nur wenige Augenblicke nach seiner Einwechslung den Deckel drauf. Für den Schlusspunkt sorgte Maximilian Seemüller zehn Zeigerumdrehungen vor dem Ende.
Türkgücü München bleibt damit abgeschlagen Letzter. Landsberg geht punktgleich mit Tabellenführer TSV 1860 München II in die Pause. Beide Teams haben sogar die gleiche Tordifferenz.
Türkgücü München – TSV Landsberg 0:4
Türkgücü München: Felix Thiel, Dominik Kurija, Mhammed Sanawar, Marcello Ljubicic, Tunahan Reis, Fernando Herodes (56. Job Musuasua), Ivan Martinovic, Edis Redzic, Mert Sahin (83. Rodriguez Fantozzi), Fatjon Celani, Mohamad Awata - Trainer: Rainer Elfinger
TSV Landsberg: Leopold Leimeister, Lukas Bettrich (82. Luis Schäffler), Kilian Pittrich, Benedikt Auburger, Jannik Fippl, Benito Alisanovic, Daniele Sgodzaj (61. Jeton Abazi), Maximilian Seemüller, Tino Reich (46. Tiziano Mulas), Maximilian Berwein (82. Tadeus Henn), Moritz Ruprecht (61. Luca Dollinger) - Trainer: Christoph Rech - Spielertrainer: Furkan Kircicek
Schiedsrichter: Marlon Weid (Regensburg) - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Maximilian Berwein (34.), 0:2 Maximilian Berwein (63.), 0:3 Luca Dollinger (70.), 0:4 Maximilian Seemüller (80.)
Rot: Fatjon Celani (28./Türkgücü München/)