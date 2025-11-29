BL Süd: Türkgücü geht gegen Landsberg unter - SVH schießt TuS ab

Der SV Heimstetten hat ein überwiegend gebrauchtes Jahr halbwegs versöhnlich beendet. Der SVH besiegte im letzten Spiel vor der Winterpause den TuS Geretsried deutlich mit 5:1. 100 Zuschauer verfolgten die Partie zum Jahresabschluss im Sportpark Heimstetten.

Ex-Haching-Talent Dominik Girtler brachte die Gastgeber nach neun Minuten in Front. Exakt zehn Zeigerumdrehungen später sorgte Srdan Ivkovic für den TuS für den Ausgleich. Dieser hielt jedoch nur wenige Minuten. Ikenna Ezeala schoss den SVH erneut in Führung.

Noch vor der Pause erhöhte Lukas Riglewski. Nach Wiederanpfiff nahm dann das Unheil aus Geretsrieder Sicht noch weiter seinen Lauf. Keita Kawai sah nach nur drei Minuten im zweiten Durchgang die rote Karte. Nur vier Minuten später musste auch Ivkovic vorzeitig zum Duschen. Der Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:1 sah seine zweite gelbe Karte.

In der Folge nutzte Heimstetten ihre doppelte Überzahl noch weiter. Riglewski legte zwischen der 64. und 75. Minute seine Treffer zwei und drei an diesem Nachmittag nach. Mit dem Dreier verabschiedet sich der SVH noch weiter aus dem Abstiegskampf. Dort verharrt Geretsried über den Winter hinweg.

SV Heimstetten – TuS Geretsried 5:1

SV Heimstetten: Yannick Poyda, Fabian Cavadias (71. Cedric Ildas), Ikenna Ezeala, Yannick Günzel, Rene Rüther (65. Sebastian Gebhart), Dennis Polat, Vitus Vochatzer, Emil Titze (71. Luke Nauen), David Leitl (59. Quentin Kehl), Lukas Riglewski, Dominique Girtler (65. Benedict Fink) - Trainer: Sarah Romert - Co-Trainer: Niklas Eberhardt - spielender Co-Trainer: Lukas Riglewski

TuS Geretsried: Cedomir Radic, Lukas Kellner, Isni Redjepi, Robin Renger, Tyrone Prepeluh (38. Michael Öttl), Thomas Puscher, Keita Kawai, Sebastian Schrills (65. Linus Falck), Srdan Ivkovic, Alexander Bazdrigiannis (69. Fabio Pech), Kaan Aygün (69. Veron Fejzullahi) - Co-Trainer: Matthias Herberth - Co-Trainer: Benjamin Fister - Trainer: Daniel Dittmann

Schiedsrichter: Jakob Putz (Perlesreut) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Dominique Girtler (9.), 1:1 Srdan Ivkovic (19.), 2:1 Ikenna Ezeala (26.), 3:1 Lukas Riglewski (43.), 4:1 Lukas Riglewski (64.), 5:1 Lukas Riglewski (75.)

Rot: Keita Kawai (48./TuS Geretsried/Handspiel)

Gelb-Rot: Srdan Ivkovic (52./TuS Geretsried/)