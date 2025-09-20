BL Süd🗣: SVE ringt 1860 nieder – Landsberg und TuS zeigen Reaktion

Alper Kayabunar, Trainer des TSV 1860 München II: »Das war für uns das erwartete schwere Spiel. Erlbach ist in den ersten 20 Minuten etwas besser ins Spiel gekommen und geht dann nach einer Standardsituation mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit haben wir es deutlich besser gemacht und uns in einer starken Phase verdient den Ausgleich erarbeitet. Vom Gefühl her waren wir dem 2:1 näher, doch kurz vor Schluss erzielt Erlbach aus dem Nichts ihr Tor. Das ist für uns natürlich bitter. Wir haben trotzdem alles reingeworfen und hatten noch eine riesige Chance zum Ausgleich, die aber leider ungenutzt blieb. Man muss anerkennen, dass Erlbach ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Für uns ist es die erste Saisonniederlage, und jetzt gilt es, das aufzuarbeiten und es im nächsten schweren Auswärtsspiel in Kirchanschöring besser zu machen.«