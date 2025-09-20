BL Süd🗣: SVE ringt 1860 nieder – Landsberg und TuS zeigen Reaktion

Der SV Erlbach knackt dank einer starken Leistung erstmals den Spitzenreiter TSV 1860 München II. Alper Kayabunar zieht den Hut vor dem Gegner und warnt schon vor dem nächsten Gegner. Der TuS Geretsried und der TSV Landsberg starten schlecht in ihre Partien, gewinnen aber am Ende doch. Die ersten Stimmen zum 11. Spieltag der Bayernliga Süd.
Lukas Lechner, Trainer des SV Erlbach: »Die Zuschauer haben heute ein absolutes Top-Bayernligaspiel gesehen. Ich würde das Spiel in vier Phasen einteilen. In den ersten 20–25 Minuten waren wir die spielbestimmende Mannschaft und gingen durch einen traumhaften Kopfball vom Fischer Alex in Führung. Bis zu Halbzeit kam dann der Gegner besser ins Spiel. Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten wir wiederum eine starke Phase, in der wir uns eigentlich mit dem zweiten Tor belohnen müssen. Dann bekommen wir durch einen Schuss aus gut 30 Metern den Ausgleich und 1860 ist wieder stärker geworden. Am Ende entscheidet dann ein Traumtor vom Thiel Lenny dieses Spiel. Großes Kompliment an unsere Mannschaft für diese Leistung.«
Alper Kayabunar, Trainer des TSV 1860 München II: »Das war für uns das erwartete schwere Spiel. Erlbach ist in den ersten 20 Minuten etwas besser ins Spiel gekommen und geht dann nach einer Standardsituation mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit haben wir es deutlich besser gemacht und uns in einer starken Phase verdient den Ausgleich erarbeitet. Vom Gefühl her waren wir dem 2:1 näher, doch kurz vor Schluss erzielt Erlbach aus dem Nichts ihr Tor. Das ist für uns natürlich bitter. Wir haben trotzdem alles reingeworfen und hatten noch eine riesige Chance zum Ausgleich, die aber leider ungenutzt blieb. Man muss anerkennen, dass Erlbach ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Für uns ist es die erste Saisonniederlage, und jetzt gilt es, das aufzuarbeiten und es im nächsten schweren Auswärtsspiel in Kirchanschöring besser zu machen.«
Daniel Dittmann, Trainer des TuS Geretsried: »Die Witterungsbedingungen waren zum Start der Wiesn top, aber wir sind nach Augsburg gefahren, um unseren Job zu erledigen. Wir mussten zunächst viel verteidigen, und sind überhaupt nicht gut ins Spiel gekommen. Es gab Probleme im Kettenverhalten und beim Anlaufen, sodass wir nach 22 Minuten das Gegentor kassiert haben und Augsburg in dieser Phase sogar noch einen Lattentreffer hatte. Nach der Trinkpause haben wir umgestellt, waren disziplinierter und konnten das Spiel mehr auf unsere Seite ziehen. Unsere Ballstafetten wurden besser, wir waren agil und aggressiv auf den zweiten Ball, den wir fast immer geholt haben. Daraus resultierten eigene Chancen, darunter ein Lattentreffer und schließlich das 1:1 nach einer Standardsituation.
In der zweiten Halbzeit wollten wir genauso weitermachen, haben uns dann aber mit einer Gelb-Roten Karte selbst geschwächt und mussten eine halbe Stunde in Unterzahl spielen. Psychologisch spürst du in so einer Situation, dass noch etwas geht, und wir haben mit viel Leidenschaft und Cleverness verteidigt. Wir wussten, dass wir mit unseren schnellen Spielern in die Restverteidigung von Augsburg reinstechen können, und genau diesen Moment hatten wir dann: Unser Youngster Veron Fejzullahi macht das Tor eiskalt. Am Ende haben wir sehr clever verteidigt und uns diese drei Punkte absolut verdient. Das war für uns enorm wichtig. Jetzt bereiten wir uns mit etwas weniger Druck sehr akribisch auf ein starkes Elbach vor und freuen uns auf das nächste Spiel.«
Christoph Rech, Trainer des TSV Landsberg: »Wir starten denkbar schlecht in die Partie und liegen nach einer Minute in Rückstand. Wir gleichen relativ schnell aus, sind aber nicht wirklich zu unserem Spiel gekommen. Mit dem 1:2 kurz vor der Halbzeit war klar, dass die Mannschaft im zweiten Durchgang eine Reaktion zeigen muss und das hat sie auch getan. In den ersten 15 Minuten der zweiten Hälfte haben wir uns Chancen im Minutentakt erspielt und das Spiel komplett dominiert. Am Ende wurde es bei einer Situation nochmal brenzlig und wir haben Glück, unterm Strich aber ein verdienter Sieg, vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit, in der wir phasenweise gezeigt haben, was die Jungs leisten können.«
Zum ausführlichen Spielbericht, TSV Landsberg gegen Hauzenberg aus Sturm-Sicht.