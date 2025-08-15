BL Süd: Schwaig unterliegt TSV 1860 II vor Mega-Kulisse deutlich

Der 5. Spieltag der Bayernliga Süd startete bereits am Freitag zu ungewöhnlicher Zeit. Aufgrund des Feiertages Mariä Himmelfahrt gingen zwei der sechs Partien schon um 14 Uhr los. Unter anderem siegte der FC Pipinsried deutlich. Im Abendspiel gewann der TSV 1860 II klar beim FC SF Schwaig.

Spiele am Freitag:

Der FC Pipinsried hat einen 5:1-Kantersieg vor heimischer Kulisse gefeiert. Der TSV Nördlingen war dabei chancenlos. Valdrin Konjuhi brachte den FCP vor der Pause, nach knapp einer halben Stunde auf die Siegerstraße. Kurz nach dem Wiederanpfiff legte der Torschütze nach. Mario Götzendörfer und Nenad Petkovic legten nur wenig später mit einem Doppelschlag nach und besorgten damit die endgültige Entscheidung. Am deutlichen Pipi-Sieg änderte auch der zwischenzeitliche Anschlusstreffer von Hakki Yildiz nichts. Wenige Momente vor dem Ende stellte Benedikt Wiegert den alten Drei-Tore-Abstand wieder her. FC Pipinsried – TSV Nördlingen 5:1

FC Pipinsried: Maximilian Engl, Benedikt Lobenhofer, Alexander Lungwitz, Felix Popp, Tobias Schröck, Fabian Benko (58. Jaroud Kanze), Mario Götzendörfer, Max Dombrowka, Nenad Petkovic, Valdrin Konjuhi, Kubilay Celik - Trainer: Josef Steinberger

TSV Nördlingen: Daniel Martin, Nico Schmidt, Jens Schüler, Thomas Schmid, Johannes Fiedler, Mario Szabo, Jakob Mayer, Mario Taglieber, Alexander Schröter, Simon Gruber, Jan Reicherzer - Trainer: Mark Merz - Trainer: Daniel Kerscher

Schiedsrichter: Dominik Fober (Herrieden) - Zuschauer: 394

Tore: 1:0 Valdrin Konjuhi (29.), 2:0 Valdrin Konjuhi (48.), 3:0 Mario Götzendörfer (53.), 4:0 Nenad Petkovic (57.), 4:1 Hakki Yildiz (78.), 5:1 Benedikt Wiegert (86.)

Für Bayernliga-Neuling FC Sportfreunde Schwaig stand am Samstag das Highlight-Spiel an. Der Aufsteiger empfing die zweite Mannschaft des TSV 1860 München. Knapp 1500 Zuschauer hatten sich für dieses Topspiel eingefunden. Schlussendlich setzten sich die kleinen Löwen deutlich durch. Außenverteidiger Fynn Fuchs brachte die Blau-Weißen vor der Pause in Führung (11.). Nach dem Seitenwechsel entschied dann Christian Leone die Partie mit einem Doppelpack. Der TSV bleibt weiterhin ungeschlagen, überholt die Schwaiger in der Tabelle und springt vorerst auf den zweiten Tabellenrang. FC Sportfreunde Schwaig – TSV 1860 München II 0:3

FC Sportfreunde Schwaig: Maximilian Huber, Tobias Jell (71. Noah Brill), Johannes Empl, Sebastian Hofmaier, Linus Hesch (71. Philipp Gau), Vincent Sommer, Tim Schels (34. Lucian Schirbl), Robert Rohrhirsch (59. Leon Roth), Raffael Ascher, Felix Günzel (68. James Timbana), Daniel Gaedke - Trainer: Christian Donbeck

TSV 1860 München II: Paul Bachmann, Justin Thönig, Alexander Benede Aquayo, Finn Fuchs, Benedikt Hoppe, Arin Garza (65. Sandro Porta), Xaver Kiefersauer (87. Lucas Grancay), Damjan Dordan (55. Raphael Wach), Samuel Althaus, Cristian Leone (75. Matthias Roithmayr), Noah Klose (81. Max Jägerbauer) - Trainer: Alper Kayabunar

Schiedsrichter: Sebastian Stadlmayr (Donaumünster) - Zuschauer: 1470

Tore: 0:1 Finn Fuchs (11.), 0:2 Cristian Leone (58.), 0:3 Cristian Leone (70.)

Der FC Ismaning kommt beim SV Schalding nicht über ein 1:1-Remis hinaus und bleibt damit auch im fünften Saisonspiel ohne Dreier. Dabei begann die Partie eigentlich gut für die Gäste. Alessandro Cazorla brachte den FCI früh in Führung. Erst spät im zweiten Abschnitt glichen die Hausherren aus. Christian Brückl war der Torschütze. Am Ende kochten die Emotionen über. Zweikampf an der Auslinie an Schalding wird weiterlaufen gelassen und es folgt der vermeintliche 2:1-Siegtreffer der Ismaninger. Alle Spieler stehen schon am Mittelkreis zum Wiederanstoß, doch nach heftiger Schaldinger Kritik und Beratung aller Schiedsrichter entscheidet sich Finn Banderob den Treffer nicht zu geben, wegen Foulspiel vor der Torentstehung. Währenddessen noch eine Tätlichkeit von Jeremie Zehetbauer. Der Ismaninger flog mit glatt Rot vom Platz. Ein denkwürdiges Ende einer Partie voller Höhen und Tiefen. SV Schalding-Heining – FC Ismaning 1:1

SV Schalding-Heining: Marius Herzig, Daniel Zillner, Markus Tschugg (72. Christian Brückl), Mohamed Bekaj, Maximilian Moser, Noel Tanzer, Elion Haxhosaj, Markus Gallmaier, Fabian Schnabel (72. Michael Dietl), Patrick Drofa, Simon Dorfner - Trainer: Stefan Köck

FC Ismaning: Lukas da Silva-Pötzinger, Daniel Weber, Benedikt Kuhn (74. Gianluca Wild), Giovanni Pollio, Fabian Streibl, Jeremie Zehetbauer, Siegfried Kübler, Philip Kuhn (85. Adam Zouaidi), Agon Bashota (71. Serhii Shcherbyna), Vito Liuzza (82. Liridon Hiseni), Alessandro Cazorla (86. Alekzandar Sinabov) - Trainer: Xhevat Muriqi

Schiedsrichter: Finn Banderob (Wackersdorf) - Zuschauer: 412

Tore: 0:1 Alessandro Cazorla (11.), 1:1 Christian Brückl (77.)

Rot: Jeremie Zehetbauer (90./FC Ismaning/Tätlichkeit)

TuS Geretsried feiert einen Last-Minute-Erfolg und findet sich in den Spitzenplätzen wieder. Im Aufsteigerduell beim FC Gundelfingen hat die Dittmann-Elf die Nase vorn und siegt am Ende mit 2:1. Die rund 525 zuschauenden Personen sahen eine ruhige erste Hälfte ohen Treffer. Doch nach dem Seitenwechsel nahm der Spaß seinen Lauf. Sebastian Schrills brachte die Gäste von TuS nur drei Minuten nach Wiederanpfiff in Führung. Janik Noller glich nach der Eine-Stunde-Marke aus. Am Ende ging es hin und her mit dem besseren Ende für Geretsried. Srdan Ivkovic mutierte zum Matchwinner, indem er in der dritten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte. FC Gundelfingen – TuS Geretsried 1:2

FC Gundelfingen: Tobias Werdich, Jan-Luca Fink, David Anzenhofer, Dario Nikolic (75. David Spizert), Kevin Lochbrunner (59. Elias Weichler), Leon Sailer (59. Nico Frisch), Jeremias Seibold (59. Noah Sailer), Yannick Maurer, Samuel Seibold (46. Janik Noller), Simon Achatz, Mehmet Ali Fidan - Trainer: Thomas Rudolph - Trainer: Stefan Heger

TuS Geretsried: Cedomir Radic, Lukas Kellner, Christian Wiedenhofer (70. Lars Maison), Adrian Hofherr, Sebastian Rosina, Robin Renger, Tyrone Prepeluh (70. Kaan Aygün), Keita Kawai, Sebastian Schrills (82. Linus Falck), Srdan Ivkovic, Alexander Bazdrigiannis (94. Nzeusse Kongni Djaleu) - Trainer: Matthias Herberth - Trainer: Benjamin Fister - Trainer: Daniel Dittmann

Schiedsrichter: Kevin Rösch (Nürnberg) - Zuschauer: 525

Tore: 0:1 Sebastian Schrills (48.), 1:1 Janik Noller (63.), 1:2 Srdan Ivkovic (90.+3)