BL Süd: Rückschlag für SV Erlbach - Kein Sieger in Augsburg

Die Löwen bleiben trotz der Pleite an der Tabellenspitze. Der nun punktgleiche FCP hat nach dem Sieg im Topspiel jetzt die besten Karten auf den direkten Aufstieg in die Regionalliga Bayern.

Der FC Pipinsried hat das absolute Spitzenspiel der Bayernliga Süd gegen den TSV 1860 München II vor heimischem Publikum für sich entschieden. Valdrin Konjuhi brachte die Heimelf nach 29. Minuten in Führung. Ex-Löwe Nico Karger stellte die Uhr nach etwas mehr als einer Stunde dann noch mehr in Richtung Heimsieg. Der Anschlusstreffer vom gerade erst eingewechselten Colin Beutel kam für die Sechziger zu spät.

Die Zuschauer in Rain am Lech kamen am Samstagnachmittag voll auf ihre Kosten. Ein unfassbares Torfestival mit neun Treffer bekamen die Fans zu sehen. Bereits vor der Pause fielen sechs Tore.

Siegfried Kübler brachte den TSV nach 16 Minuten in Front. Im direkten Gegenzug glich Kubilay Celik für den SV Heimstetten aus. Samir Achir traf nur kurze Zeit später zur Führung. Doch diese hielt wiederum nur wenige Augenblicke. Jordi Woudstra drehte die Partie zugunsten der Gäste. Doch mit dem 3:2 ging es nicht in die Pause. Achir sorgte unmittelbar vor der Pause erneut für Gleichstand.

Im zweiten Abschnitt gönnten sich beide Mannschaften zunächst eine Verschnaufpause. Die letzten Minuten hatten es dann aber nochmals in sich. Zunächst traf Nils Nocke fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit zur dritten Führung an diesem Nachmittag. Fabian Cavadias besorgte in der dritten Minute der Nachspielzeit den vermeintlichen Endstand. Doch mit der letzten Aktion der Partie schoss Nocke den Tabellenletzten zum umjubelten Heimsieg. Im selben Atemzug sah Altin Maxhuni noch die Ampelkarte bei den Hausherren.

TSV Rain/Lech – SV Heimstetten 5:4

TSV Rain/Lech: Fabian Eutinger, Jannik Schuster, Benito Alisanovic, Bryan Stubhan, Altin Maxhuni, Etienne Perfetto (64. Nils Nocke), Siegfried Kübler (90. Paulo Sostaric), Leo Haas, Adama Diarra, Marc Sodji, Sami Achir (64. Lukas Müller) - Trainer: Sven Zurawka

SV Heimstetten: Moritz Knauf, Quentin Kehl, Fabian Cavadias, Ikenna Ezeala (70. Sebastian Gebhart), Yannick Günzel, Severin Müller (63. Luca Mauerer), Reza Sakhi Zada (86. Luke Nauen), Lukas Riglewski, Kubilay Celik, Jordi Woudstra (46. Filip Vnuk), Pirmin Lindner (63. Daniel Steimel) - Trainer: Roman Langer

Schiedsrichter: Felix Brandstätter (Zamdorf) - Zuschauer: 130

Tore: 1:0 Siegfried Kübler (16.), 1:1 Kubilay Celik (17.), 2:1 Sami Achir (22.), 2:2 Jordi Woudstra (27. Foulelfmeter), 2:3 Jordi Woudstra (32.), 3:3 Sami Achir (43.), 4:3 Nils Nocke (85.), 4:4 Fabian Cavadias (90.+3), 5:4 Nils Nocke (90.+6)

Gelb-Rot: Altin Maxhuni (96./TSV Rain/Lech/)