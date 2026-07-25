BL Süd: Pipinsried dominiert – Pfaffenhofen gewinnt knapp 2. Spieltag der Bayernliga Süd von Paul Ruser · Heute, 16:52 Uhr · 0 Leser

Grund zum Jubeln für die Jungs aus Pipinsried. – Foto: Adrian Goldberg

Am Samstag gab es drei Partien in der Bayernliga Süd. Pfaffenhofen und Rosenheim trafen im Aufsteiger-Duell aufeinander, Deisenhofen empfing den SV Kirchanschöring und Geretsried spielte gegen Pipinsried. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker:

Spiele am Samstag

Maurice Untersänger hat dem FSV Pfaffenhofen/Ilm mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause den Heimsieg beschert. Lange war die Partie gegen den TSV 1860 Rosenheim ausgeglichen, ehe die Gastgeber in den letzten Minuten der ersten Halbzeit eiskalt zuschlugen. In der 40. Minute brachte Untersänger den FSV erstmals in Führung. Fünf Minuten später legte er nach und schnürte noch vor dem Seitenwechsel seinen Doppelpack.

Mit dem 2:0 im Rücken hatte Pfaffenhofen eine komfortable Ausgangslage für die zweiten 45 Minuten. Rosenheim reagierte zur Pause mit mehreren Wechseln, konnte den Rückstand jedoch nicht mehr verkürzen. Weitere Tore fielen vor den 630 Zuschauern nicht mehr. So blieb es bei dem Ergebnis, das bereits zur Halbzeit auf der Anzeigetafel gestanden hatte. Der FSV Pfaffenhofen/Ilm sicherte sich damit einen 2:0-Erfolg gegen die Sechziger aus Rosenheim. FSV Pfaffenhofen/Ilm – TSV 1860 Rosenheim 2:0

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Kristof Kuchlbauer, Yasin Keskin (86. Moritz Leibelt), Thomas Rausch (66. Simon Heigl), Simon Berger, Paul Starzer (71. Daniel Zanker), Michael Senger, Jonas Redl (80. Matthias Weinzierl), Alexander Lungwitz, Maurice Untersänger, Stefan Liebler (64. Sebastian Waas) - Spielertrainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich

TSV 1860 Rosenheim: Jaro Gleißenberger, Steven Khong-In, Laurin Fürmeier (46. Liam Markulin), Deniz Ünal, Marcel Martens, Audai Elghatous (46. Christoph Hilger), Zaeem Syed (78. Adnan Kasumovic), Leon Tutic, Marlon Gangloff (46. Michael Summerer), Edis Muhameti, Noah Markulin (78. Denis Stojcic) - Trainer: Wolfgang Schellenberg

Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (Velden) - Zuschauer: 630

Tore: 1:0 Maurice Untersänger (40.), 2:0 Maurice Untersänger (45.)

Heute, 14:00 Uhr FC Deisenhofen Deisenhofen SV Kirchanschöring Kirchanschör 2 2 Abpfiff Der FC Deisenhofen und der SV Kirchanschöring teilten sich nach einer abwechslungsreichen Partie die Punkte. Dabei erwischten die Gastgeber den deutlich besseren Start. Tobias Seidl brachte Deisenhofen bereits in der sechsten Minute in Führung und sorgte für einen frühen Vorteil. Lange hatte dieser Treffer Bestand, ehe die Gäste direkt nach dem Seitenwechsel zurückschlugen. Manuel Omelanowsky glich in der 49. Minute aus, und nur sieben Minuten später drehte Luca Obirei die Begegnung sogar zugunsten des SV Kirchanschöring. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Lukas Kretzschmar stellte in der 66. Minute den Gleichstand wieder her und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel. Weitere Tore sollten den 150 Zuschauern nicht mehr geboten werden. So endete eine Partie mit mehreren Wendungen schließlich leistungsgerecht mit 2:2. FC Deisenhofen – SV Kirchanschöring 2:2

FC Deisenhofen: Maximilian Obermeier, Tobias Nickl, Valentin Köber, Nikolaos Gkasimpagiazov, Georg Jungkunz, Philipp Zanier, Lennard Jung, Salvatore Cavaleri (60. Niclas Groß), Lukas Kretzschmar (90. Luke Gandl), Tobias Seidl (60. Noah Semmler), Florian Schmid - Trainer: Andreas Pummer

SV Kirchanschöring: Julian Disterer, Luca Obirei, Thorsten Nicklas, Hannes Kraus, Luca Hübner, David Lobendank (70. Elias Dworschak), Maximilian Reiter (90. Andreas Schweinsteiger), Kenan Smajlovic (79. Moritz Morbach), Manuel Omelanowsky, Samuel Schwarz, Sebastian Dengel (65. Fikret Jahic) - Trainer: Christoph Dinkelbach

Schiedsrichter: Florian Islinger (Hainsacker) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Tobias Seidl (6.), 1:1 Manuel Omelanowsky (49.), 1:2 Luca Obirei (56.), 2:2 Lukas Kretzschmar (66.) Heute, 14:30 Uhr TuS Geretsried Geretsried FC Pipinsried Pipinsried 0 5 Abpfiff Der FC Pipinsried hat in Geretsried von Beginn an keine Zweifel aufkommen lassen. Gerade einmal vier Minuten waren gespielt, als Matthias Roithmayr die Gäste in Führung brachte. Nur wenig später legte Jaroud Kanze das 2:0 nach und erwischte den TuS Geretsried damit eiskalt. Pipinsried blieb auch in der Folge das tonangebende Team und baute den Vorsprung durch Florian Gebert in der 33. Minute auf drei Treffer aus. Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielverlauf nichts. Erneut war Gebert erfolgreich und schnürte mit seinem Treffer zum 4:0 einen Doppelpack. Für die Gastgeber wurde die Aufgabe damit endgültig aussichtslos. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Nenad Petkovic zehn Minuten vor dem Ende mit dem fünften Treffer des Tages. So stand für den FC Pipinsried ein klarer 5:0-Auswärtserfolg zu Buche, bei dem die Weichen bereits in den ersten Minuten gestellt wurden. TuS Geretsried – FC Pipinsried 0:5

TuS Geretsried: Lukas Günther, Mihajlo Vjestica (46. David Luburic), Christoph Sibler, Nathan Winkler (46. Belmin Idrizovic), Nino Hodzic (66. Lukas Kellner), Robin Renger, Tyrone Prepeluh (82. Fabio Pech), Keita Kawai, Veron Fejzullahi (66. Anastasios Karpouzidis), Sebastian Schrills, Daniel Krebs - Trainer: Martin Grelics

FC Pipinsried: Enrique Bösl, Sebastian Keßler, Benjamin Krist (82. Benedikt Lobenhofer), Max Dombrowka, Tobias Reithmeir, Tobias Reichl (62. Patrick Weihrauch), Maximilian Haas (75. Tobias Ullmann), Matthias Roithmayr (66. David Anyaonu), Florian Gebert, Jaroud Kanze, Alexander Seifert (62. Nenad Petkovic) - Trainer: Roman Langer

Schiedsrichter: Benjamin Mignon (Loderhof/Sulzbach) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Matthias Roithmayr (4.), 0:2 Jaroud Kanze (7.), 0:3 Florian Gebert (33.), 0:4 Florian Gebert (67.), 0:5 Nenad Petkovic (80.) Spiele am Freitag

Der SV Erlbach unterlag dem Aufsteiger SpVgg Landshut knapp mit 0:1. Den goldenen Treffer erzielte Florentin Seferi in der 54. Minute. Landshut ist nach zwei Siegen aus zwei Spielen Tabellenführer, Erlbach steht zumindest über Nacht auf dem zweiten Platz. SpVgg Landshut – SV Erlbach 1:0

SpVgg Landshut: Daniel Mühl, Marcus Plomer, Robin Oswald, Dominik Weiß, Yannick Justvan, Tim Hoffmann (57. Mario Folger), Lucas Biberger (82. Martin Stoller), Simon Kirmeier (88. Alexander Hagl), Moritz Sossau, Sebastian Maier, Florentin Seferi (67. Kenneth Sigl) - Spielertrainer: Sebastian Maier

SV Erlbach: Egon Weber, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner, Yannik Seils (81. Lukas Adamhuber), Christoph Schulz, Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier, Milos Lukic (61. Thomas Winklbauer), Levin Ramstetter (89. Pascal Linhart), Tobias Duxner (59. Luis Dafinger), Leonhard Thiel - Trainer: Lukas Lechner

Schiedsrichter: Lukas Schwendner (Ensdorf) - Zuschauer: 700

Tore: 1:0 Florentin Seferi (54.)

Die SpVgg Hankofen-Hailing besiegte den FC Ismaning mit 2:0. Baran Berk und Tobias Lermer sorgten für die Treffer des abgestiegenen Regionalligisten (27. und 60.), der den ersten Saisonsieg einfahren konnte. Ismaning fällt auf Rang 13 zurück. SpVgg Hankofen-Hailing – FC Ismaning 2:0

SpVgg Hankofen-Hailing: Sebastian Maier, Lennard Stockinger (56. Daniel Ertel), Simon Pichlmeier, Alexander Nittnaus, Benedikt Troffer, Lukas Käufl (56. Brian Wagner), Baran Berk (74. Lukas Weidlich), Michael Lummer, Tobias Lermer, Daniel Zormeier (56. Tobias Gayring), Marco Stefandl (86. Fabian Hanula) - Trainer: Tobias Beck

FC Ismaning: Lorenz Becherer, Daniel Weber, Dominik Krizanac, Gianluca Wild, Noah Brill (65. Serhii Shcherbyna), Jeremie Zehetbauer, Siegfried Kübler (12. Leon Rexhaj), Philip Kuhn (62. Kubilay Celik), Javin Bolte (73. Philippe Beij), Artin Shamolli, Alessandro Cazorla (65. Vito Liuzza) - Trainer: Xhevat Muriqi

Schiedsrichter: Felix Haggenmüller (Kempten) - Zuschauer: 405

Tore: 1:0 Baran Berk (27.), 2:0 Tobias Lermer (60.)

Der FC Gundelfingen siegte beim TSV Wasserburg mit 3:1. David Spizert sorgte früh für die Zwei-Tore-Führung (14. und 19.), nur sechs Minuten nach dem zweiten Gästetreffer stellte Simon Achatz auf 3:0. In der 33. Minute meldete Leander Haunolder Wasserburg in der Partie an, ein weiterer Treffer gelang den Hausherren aber nicht mehr. Gundelfingen ist Achter, Wasserburg steht auf dem vorletzten Platz. TSV 1880 Wasserburg – FC Gundelfingen 1:3

TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Maximilian Pichler (35. Thomas Voglmaier), Simon Fischer, Leon Simeth (80. Matthias Rauscher), Josef Stellner, Jaume Rubio Gonzalez, Leander Haunolder (65. Daniel Kononenko), Dominik Köck (86. Maximilian Biegel), Florian Grundner, Robin Ungerath, Vinzenz Egger (73. Janik Vieregg) - Trainer: Florian Heller

FC Gundelfingen: Valentin Rommel, David Anzenhofer, Leon Sailer, Yannick Maurer, Engjëll Havolli, Jeremias Seibold, Felix Hafner (76. Noah Sailer), Luca Kerber (87. Janis Peter), Samuel Seibold (64. Jannik Leibing), Simon Achatz (37. Fatjon Maliqi), David Spizert - Trainer: Thomas Rudolph - Co-Trainer: Stefan Heger

Schiedsrichter: Xaver Scheungrab (Vilshofen) - Zuschauer: 458

Tore: 0:1 David Spizert (14.), 0:2 David Spizert (19. Foulelfmeter), 0:3 Simon Achatz (25.), 1:3 Leander Haunolder (33.)