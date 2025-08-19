 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
Fikret Jahic und der SV Kirchanschöring wollen die Tabellenspitze behaupten.
Fikret Jahic und der SV Kirchanschöring wollen die Tabellenspitze behaupten. – Foto: mb.presse / Butzhammer

BL Süd LIVE: Türkgücü kassiert den Ausgleich – Landsberg in Rückstand

6. Spieltag der Bayernliga Süd

Verlinkte Inhalte

Bayernliga Süd
Türkgücü Mün
Schalding
SV Erlbach
FC Ismaning

Am 6. Spieltag der Bayernliga Süd empfängt Spitzenreiter Kirchanschöring den SV Erlbach. Außerdem ist Türkgücü in Nördlingen zu Gast, Ismaning empfängt Pipinsried, Heimstetten trifft auf Gundelfingen und Deisenhofen muss zu Aufsteiger Hauzenberg.

Die Spiele am Dienstag

Heute, 18:30 Uhr
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
1
3

Heute, 18:30 Uhr
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
1
1

Heute, 18:30 Uhr
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
0
1

Heute, 19:00 Uhr
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
0
0

Heute, 19:00 Uhr
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
1
1

Heute, 19:30 Uhr
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
1
1

Aufrufe: 019.8.2025, 18:00 Uhr
Luca HaydenAutor