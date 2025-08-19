Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Fikret Jahic und der SV Kirchanschöring wollen die Tabellenspitze behaupten. – Foto: mb.presse / Butzhammer
BL Süd LIVE: Türkgücü kassiert den Ausgleich – Landsberg in Rückstand
Am 6. Spieltag der Bayernliga Süd empfängt Spitzenreiter Kirchanschöring den SV Erlbach. Außerdem ist Türkgücü in Nördlingen zu Gast, Ismaning empfängt Pipinsried, Heimstetten trifft auf Gundelfingen und Deisenhofen muss zu Aufsteiger Hauzenberg.