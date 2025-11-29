 2025-11-28T07:03:18.113Z

Will sich gegen Geretsried durchsetzen: Der SV Heimstetten (weiße Trikots).
Will sich gegen Geretsried durchsetzen: Der SV Heimstetten (weiße Trikots). – Foto: Karlheinz Geiger

BL Süd LIVE: Riglewski-Dreierpack: SVH schießt neun Geretsrieder ab

20. Spieltag der Bayernliga Süd

Am letzten Spieltag des Jahres empfängt Heimstetten den Aufsteiger Geretsried, Schlusslicht Türkgücü München gastiert beim Tabellenletzten aus Landsberg. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Samstag

Heute, 14:00 Uhr
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
5
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
0
1

Abgesagte Spiele

Gestern, 19:30 Uhr
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
Abgesagt

Heute, 14:00 Uhr
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
Abgesagt

Heute, 14:00 Uhr
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
Abgesagt

Heute, 14:00 Uhr
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
Abgesagt

Heute, 14:00 Uhr
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
Abgesagt

Verlegtes Spiel

Mi., 11.03.2026, 19:30 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
19:30

