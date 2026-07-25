BL Süd LIVE: Pfaffenhofen legt vor – Pipinsried mit grandiosem Spiel

Am Samstag gibt es drei Partien in der Bayernliga Süd. Pfaffenhofen und Rosenheim treffen im Aufsteiger-Duell aufeinander, Deisenhofen empfängt den SV Kirchanschöring und Geretsried spielt gegen Pipinsried. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker:
Der SV Erlbach unterlag dem Aufsteiger SpVgg Landshut knapp mit 0:1. Den goldenen Treffer erzielte Florentin Seferi in der 54. Minute. Landshut ist nach zwei Siegen aus zwei Spielen Tabellenführer, Erlbach steht zumindest über Nacht auf dem zweiten Platz.
SpVgg Landshut – SV Erlbach 1:0
SpVgg Landshut: Daniel Mühl, Marcus Plomer, Robin Oswald, Dominik Weiß, Yannick Justvan, Tim Hoffmann (57. Mario Folger), Lucas Biberger (82. Martin Stoller), Simon Kirmeier (88. Alexander Hagl), Moritz Sossau, Sebastian Maier, Florentin Seferi (67. Kenneth Sigl) - Spielertrainer: Sebastian Maier
SV Erlbach: Egon Weber, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner, Yannik Seils (81. Lukas Adamhuber), Christoph Schulz, Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier, Milos Lukic (61. Thomas Winklbauer), Levin Ramstetter (89. Pascal Linhart), Tobias Duxner (59. Luis Dafinger), Leonhard Thiel - Trainer: Lukas Lechner
Schiedsrichter: Lukas Schwendner (Ensdorf) - Zuschauer: 700
Tore: 1:0 Florentin Seferi (54.)
Die SpVgg Hankofen-Hailing besiegte den FC Ismaning mit 2:0. Baran Berk und Tobias Lermer sorgten für die Treffer des abgestiegenen Regionalligisten (27. und 60.), der den ersten Saisonsieg einfahren konnte. Ismaning fällt auf Rang 13 zurück.
SpVgg Hankofen-Hailing – FC Ismaning 2:0
SpVgg Hankofen-Hailing: Sebastian Maier, Lennard Stockinger (56. Daniel Ertel), Simon Pichlmeier, Alexander Nittnaus, Benedikt Troffer, Lukas Käufl (56. Brian Wagner), Baran Berk (74. Lukas Weidlich), Michael Lummer, Tobias Lermer, Daniel Zormeier (56. Tobias Gayring), Marco Stefandl (86. Fabian Hanula) - Trainer: Tobias Beck
FC Ismaning: Lorenz Becherer, Daniel Weber, Dominik Krizanac, Gianluca Wild, Noah Brill (65. Serhii Shcherbyna), Jeremie Zehetbauer, Siegfried Kübler (12. Leon Rexhaj), Philip Kuhn (62. Kubilay Celik), Javin Bolte (73. Philippe Beij), Artin Shamolli, Alessandro Cazorla (65. Vito Liuzza) - Trainer: Xhevat Muriqi
Schiedsrichter: Felix Haggenmüller (Kempten) - Zuschauer: 405
Tore: 1:0 Baran Berk (27.), 2:0 Tobias Lermer (60.)
Der FC Gundelfingen siegte beim TSV Wasserburg mit 3:1. David Spizert sorgte früh für die Zwei-Tore-Führung (14. und 19.), nur sechs Minuten nach dem zweiten Gästetreffer stellte Simon Achatz auf 3:0. In der 33. Minute meldete Leander Haunolder Wasserburg in der Partie an, ein weiterer Treffer gelang den Hausherren aber nicht mehr. Gundelfingen ist Achter, Wasserburg steht auf dem vorletzten Platz.
TSV 1880 Wasserburg – FC Gundelfingen 1:3
TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Maximilian Pichler (35. Thomas Voglmaier), Simon Fischer, Leon Simeth (80. Matthias Rauscher), Josef Stellner, Jaume Rubio Gonzalez, Leander Haunolder (65. Daniel Kononenko), Dominik Köck (86. Maximilian Biegel), Florian Grundner, Robin Ungerath, Vinzenz Egger (73. Janik Vieregg) - Trainer: Florian Heller
FC Gundelfingen: Valentin Rommel, David Anzenhofer, Leon Sailer, Yannick Maurer, Engjëll Havolli, Jeremias Seibold, Felix Hafner (76. Noah Sailer), Luca Kerber (87. Janis Peter), Samuel Seibold (64. Jannik Leibing), Simon Achatz (37. Fatjon Maliqi), David Spizert - Trainer: Thomas Rudolph - Co-Trainer: Stefan Heger
Schiedsrichter: Xaver Scheungrab (Vilshofen) - Zuschauer: 458
Tore: 0:1 David Spizert (14.), 0:2 David Spizert (19. Foulelfmeter), 0:3 Simon Achatz (25.), 1:3 Leander Haunolder (33.)
Der FC Sportfreunde Schwaig konnte beim SV Heimstetten den ersten Saisonsieg einfahren. Leon Roth brachte die Gäste in der 18. Minute in Front, nach etwas mehr als einer Stunde konnte Pirmin Lindner für Heimstetten ausgleichen. Jener Lindner schwächte den SV mit seinem Platzverweis in der Folge (83.), in der Nachspielzeit konnte Tim Schels einen fälligen Elfmeter zum 2:1 verwandeln (90.+1). Schwaig klettert auf den sechsten Platz, Heimstetten steht auf Rang 16.
SV Heimstetten – FC Sportfreunde Schwaig 1:2
SV Heimstetten: Fabian Scherger, Quentin Kehl (56. Reza Sakhi Zada), Yannick Günzel, Rene Rüther (27. Cedric Ildas), Moritz May, Daniel Steimel, Dennis Polat (63. Lukas Riglewski), Emil Titze (46. Felix Goebl) (85. Nicolas Weng), Dominique Girtler, David Leitl, Pirmin Lindner - Trainer: Sarah Romert - Co-Trainer: Niklas Eberhardt - spielender Co-Trainer: Lukas Riglewski
FC Sportfreunde Schwaig: Felix Thiel, Tobias Jell, Sebastian Hofmaier, Sebastian Gebhart (85. Linus Hesch), Vincent Sommer (79. Kenan Bajramovic), Tim Schels, Fabio Groß, Robert Rohrhirsch (90. Ludwig Gschlößl), Fabian Streibl, Raffael Ascher, Leon Roth (76. Lennox Gürsoy) - Trainer: Christian Donbeck - Co-Trainer: Walter Werner
Schiedsrichter: Philipp Ettenreich (Zusamaltheim) - Zuschauer: 260
Tore: 0:1 Leon Roth (18.), 1:1 Pirmin Lindner (65.), 1:2 Tim Schels (90.+1 Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Pirmin Lindner (83./SV Heimstetten/Wiederholtes Foulspiel)
Besondere Vorkommnisse: Raffael Ascher (FC Sportfreunde Schwaig) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Fabian Scherger (51.).