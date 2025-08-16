BL Süd LIVE: Landsberg will zurück an die Spitze – TGM im Kellerduell

Der 5. Spieltag der Bayernliga Süd startete bereits am Freitag zu ungewöhnlicher Zeit. Aufgrund des Feiertages Mariä Himmelfahrt gingen zwei der sechs Partien schon um 14 Uhr los. Unter anderem siegte der FC Pipinsried deutlich. Im Abendspiel gewann der TSV 1860 II klar beim FC SF Schwaig. Am heutigen Samstag will der TSV Landsberg die Tabellenführung zurückerobern. Außerdem trifft Türkgücü München auf den FC Sturm Hauzenberg. Wir berichten im Live-Ticker.
Der FC Pipinsried hat einen 5:1-Kantersieg vor heimischer Kulisse gefeiert. Der TSV Nördlingen war dabei chancenlos.
Valdrin Konjuhi brachte den FCP vor der Pause, nach knapp einer halben Stunde auf die Siegerstraße. Kurz nach dem Wiederanpfiff legte der Torschütze nach. Mario Götzendörfer und Nenad Petkovic legten nur wenig später mit einem Doppelschlag nach und besorgten damit die endgültige Entscheidung.
Am deutlichen Pipi-Sieg änderte auch der zwischenzeitliche Anschlusstreffer von Hakki Yildiz nichts. Wenige Momente vor dem Ende stellte Benedikt Wiegert den alten Drei-Tore-Abstand wieder her.
FC Pipinsried – TSV Nördlingen 5:1
FC Pipinsried: Maximilian Engl, Benedikt Lobenhofer, Alexander Lungwitz, Felix Popp, Tobias Schröck, Fabian Benko (58. Jaroud Kanze), Mario Götzendörfer, Max Dombrowka, Nenad Petkovic, Valdrin Konjuhi, Kubilay Celik - Trainer: Josef Steinberger
TSV Nördlingen: Daniel Martin, Nico Schmidt, Jens Schüler, Thomas Schmid, Johannes Fiedler, Mario Szabo, Jakob Mayer, Mario Taglieber, Alexander Schröter, Simon Gruber, Jan Reicherzer - Trainer: Mark Merz - Trainer: Daniel Kerscher
Schiedsrichter: Dominik Fober (Herrieden) - Zuschauer: 394
Tore: 1:0 Valdrin Konjuhi (29.), 2:0 Valdrin Konjuhi (48.), 3:0 Mario Götzendörfer (53.), 4:0 Nenad Petkovic (57.), 4:1 Hakki Yildiz (78.), 5:1 Benedikt Wiegert (86.)
Für Bayernliga-Neuling FC Sportfreunde Schwaig stand am Samstag das Highlight-Spiel an. Der Aufsteiger empfing die zweite Mannschaft des TSV 1860 München. Knapp 1500 Zuschauer hatten sich für dieses Topspiel eingefunden.
Schlussendlich setzten sich die kleinen Löwen deutlich durch. Außenverteidiger Fynn Fuchs brachte die Blau-Weißen vor der Pause in Führung (11.). Nach dem Seitenwechsel entschied dann Christian Leone die Partie mit einem Doppelpack. Der TSV bleibt weiterhin ungeschlagen, überholt die Schwaiger in der Tabelle und springt vorerst auf den zweiten Tabellenrang.
FC Sportfreunde Schwaig – TSV 1860 München II 0:3
FC Sportfreunde Schwaig: Maximilian Huber, Tobias Jell (71. Noah Brill), Johannes Empl, Sebastian Hofmaier, Linus Hesch (71. Philipp Gau), Vincent Sommer, Tim Schels (34. Lucian Schirbl), Robert Rohrhirsch (59. Leon Roth), Raffael Ascher, Felix Günzel (68. James Timbana), Daniel Gaedke - Trainer: Christian Donbeck
TSV 1860 München II: Paul Bachmann, Justin Thönig, Alexander Benede Aquayo, Finn Fuchs, Benedikt Hoppe, Arin Garza (65. Sandro Porta), Xaver Kiefersauer (87. Lucas Grancay), Damjan Dordan (55. Raphael Wach), Samuel Althaus, Cristian Leone (75. Matthias Roithmayr), Noah Klose (81. Max Jägerbauer) - Trainer: Alper Kayabunar
Schiedsrichter: Sebastian Stadlmayr (Donaumünster) - Zuschauer: 1470
Tore: 0:1 Finn Fuchs (11.), 0:2 Cristian Leone (58.), 0:3 Cristian Leone (70.)
Der FC Ismaning kommt beim SV Schalding nicht über ein 1:1-Remis hinaus und bleibt damit auch im fünften Saisonspiel ohne Dreier. Dabei begann die Partie eigentlich gut für die Gäste. Alessandro Cazorla brachte den FCI früh in Führung. Erst spät im zweiten Abschnitt glichen die Hausherren aus. Christian Brückl war der Torschütze.
Am Ende kochten die Emotionen über. Zweikampf an der Auslinie an Schalding wird weiterlaufen gelassen und es folgt der vermeintliche 2:1-Siegtreffer der Ismaninger. Alle Spieler stehen schon am Mittelkreis zum Wiederanstoß, doch nach heftiger Schaldinger Kritik und Beratung aller Schiedsrichter entscheidet sich Finn Banderob den Treffer nicht zu geben, wegen Foulspiel vor der Torentstehung. Währenddessen noch eine Tätlichkeit von Jeremie Zehetbauer. Der Ismaninger flog mit glatt Rot vom Platz. Ein denkwürdiges Ende einer Partie voller Höhen und Tiefen.
SV Schalding-Heining – FC Ismaning 1:1
SV Schalding-Heining: Marius Herzig, Daniel Zillner, Markus Tschugg (72. Christian Brückl), Mohamed Bekaj, Maximilian Moser, Noel Tanzer, Elion Haxhosaj, Markus Gallmaier, Fabian Schnabel (72. Michael Dietl), Patrick Drofa, Simon Dorfner - Trainer: Stefan Köck
FC Ismaning: Lukas da Silva-Pötzinger, Daniel Weber, Benedikt Kuhn (74. Gianluca Wild), Giovanni Pollio, Fabian Streibl, Jeremie Zehetbauer, Siegfried Kübler, Philip Kuhn (85. Adam Zouaidi), Agon Bashota (71. Serhii Shcherbyna), Vito Liuzza (82. Liridon Hiseni), Alessandro Cazorla (86. Alekzandar Sinabov) - Trainer: Xhevat Muriqi
Schiedsrichter: Finn Banderob (Wackersdorf) - Zuschauer: 412
Tore: 0:1 Alessandro Cazorla (11.), 1:1 Christian Brückl (77.)
Rot: Jeremie Zehetbauer (90./FC Ismaning/Tätlichkeit)
TuS Geretsried feiert einen Last-Minute-Erfolg und findet sich in den Spitzenplätzen wieder. Im Aufsteigerduell beim FC Gundelfingen hat die Dittmann-Elf die Nase vorn und siegt am Ende mit 2:1.
Die rund 525 zuschauenden Personen sahen eine ruhige erste Hälfte ohen Treffer. Doch nach dem Seitenwechsel nahm der Spaß seinen Lauf. Sebastian Schrills brachte die Gäste von TuS nur drei Minuten nach Wiederanpfiff in Führung. Janik Noller glich nach der Eine-Stunde-Marke aus.
Am Ende ging es hin und her mit dem besseren Ende für Geretsried. Srdan Ivkovic mutierte zum Matchwinner, indem er in der dritten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte.
FC Gundelfingen – TuS Geretsried 1:2
FC Gundelfingen: Tobias Werdich, Jan-Luca Fink, David Anzenhofer, Dario Nikolic (75. David Spizert), Kevin Lochbrunner (59. Elias Weichler), Leon Sailer (59. Nico Frisch), Jeremias Seibold (59. Noah Sailer), Yannick Maurer, Samuel Seibold (46. Janik Noller), Simon Achatz, Mehmet Ali Fidan - Trainer: Thomas Rudolph - Trainer: Stefan Heger
TuS Geretsried: Cedomir Radic, Lukas Kellner, Christian Wiedenhofer (70. Lars Maison), Adrian Hofherr, Sebastian Rosina, Robin Renger, Tyrone Prepeluh (70. Kaan Aygün), Keita Kawai, Sebastian Schrills (82. Linus Falck), Srdan Ivkovic, Alexander Bazdrigiannis (94. Nzeusse Kongni Djaleu) - Trainer: Matthias Herberth - Trainer: Benjamin Fister - Trainer: Daniel Dittmann
Schiedsrichter: Kevin Rösch (Nürnberg) - Zuschauer: 525
Tore: 0:1 Sebastian Schrills (48.), 1:1 Janik Noller (63.), 1:2 Srdan Ivkovic (90.+3)
Der SV Kirchanschöring löst seine Pflichtaufgabe und ist bis mindestens Samstagnachmittag Tabellenführer. Beim punktlosen Türkspor Augsburg heißt es am Ende 3:1 aus Sicht des SVK.
Doch das sah nicht immer so souverän aus. In der 43. Spielminute war es nämlich Meriton Vrenezi, der die Gastgeber mit seinem ersten Saisontreffer in Führung brachte. Mit dem Pausenpfiff kamen die Gäste jedoch durch Manuel Omelanowsky zum Ausgleich (45.).
Zehn Minuten nach Wiederanpfiff drehte Kirchanschöring das Spiel endgültig. Jonas Kronbichler netzte zum 2:1 ein. Erneut Omelanowsky packte dann den Deckel drauf (64.). Am Ende dann doch ein souveräner Auswärtserfolg der Favoriten.
Türkspor Augsburg – SV Kirchanschöring 1:3
Türkspor Augsburg: Michael Loroff, Berkan Aydin, Engjell Havolli, Srdjan Janjetovic, Javin Bolte, Meriton Vrenezi, Ardian Bashota (46. Dominik Krachtus), Daniel Biermann (68. Eren Bozkurt), Yasin Özuzun (59. Ibrahim Capar), Harouna Boubacar (76. Hazem Ibrahim), Ruvjed Perovic (56. Valdrin Katana) - Trainer: Hasan Can - Trainer: Servet Bozdag
SV Kirchanschöring: Egon Weber, Thorsten Nicklas (80. Andreas Krämer), Elias Huber, Dominik Auerhammer, David Rosenstatter, Christoph Dinkelbach, David Lobendank (84. Maximilian Reiter), Matteo van de Wiel (63. Fikret Jahic), Manuel Omelanowsky (71. Marco Schmitzberger), Jonas Kronbichler (63. Dennis Hrvoic), Samuel Schwarz - Trainer: Christoph Dinkelbach - Trainer: Thomas Leberfinger
Schiedsrichter: Lothar Ostheimer (Sulzberg) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Meriton Vrenezi (43.), 1:1 Manuel Omelanowsky (45.), 1:2 Jonas Kronbichler (55.), 1:3 Manuel Omelanowsky (64.)
Der SV Heimstetten kommt beim TSV Kottern nicht über ein 2:2-Remis hinaus und bleibt damit auch im fünften Saisonspiel ohne Sieg. Bitter: zweimal führten die Gäste. Die letzte Führung hielt sogar bis in die Nachspielzeit, ehe Kottern per Elfmeter zum 2:2-Endstand traf. Doch ganz von vorne.
In der 35. Spielminute eröffnete Lukas Riglewski mit seinem vierten Saisontor die Partie. Die Heimstettener Führung hielt jedoch keine vier Minuten, bis Christopher Durchardt zum 1:1 ausglich.
Nach der Pause dann ein ähnliches Spiel: erst traf der SVH in Persona Luka Arslan zur erneuten Führung (64. Minute). Dann war es Achim Speiser in der dritten Minute der Nachspielzeit, der den Gastgebern per Strafstoßtreffer einen Punkt bescherte.
TSV Kottern – SV Heimstetten 2:2
TSV Kottern: Antonio Mormone, Marco Miller, Tim Buchmann, Soner Cangert (90. Jonas Ender), Roland Fichtl (87. Fabian Günes), Matthias Jocham, Marco Schad, Efe Özcan, Maximilian Bär (69. Achim Speiser), Christopher Duchardt (84. Sven Kopp), Noah Hackenschmidt (61. Ethan Crane) - Trainer: Martin Dausch
SV Heimstetten: Moritz Knauf, Quentin Kehl, Fabian Cavadias, Ikenna Ezeala (90. Luke Nauen), Yannick Günzel, Sebastian Gebhart (62. Rene Rüther), Cedric Ildas (86. Thomas Bauer), Dennis Polat (65. Emil Titze), Luka Arslan, Lukas Riglewski, Dominique Girtler (84. Benedict Fink) - Trainer: Sarah Romert
Schiedsrichter: Nicolas Dolderer (Bernried) - Zuschauer: 420
Tore: 0:1 Lukas Riglewski (35.), 1:1 Christopher Duchardt (39.), 1:2 Luka Arslan (64.), 2:2 Achim Speiser (90.+3 Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Thomas Bauer (90./SV Heimstetten/)
Gelb-Rot: Matthias Jocham (90./TSV Kottern/)
Rot: Martin Dausch (95./TSV Kottern/)