BL Süd LIVE: Landsberg kassiert Last-Minute-Treffer – SVH beim FCP

Vollgepackter Samstag-Nachmittag in der Bayernliga Süd! Am neunten Spieltag treffen unter anderem Tabellenführer TSV 1860 II auf den FC Deisenhofen und der SV Kirchanschöring gegen den TSV Landsberg. Später kommt es zum Duell zwischen Pipinsried und Heimstetten. Wir berichten im Live-Ticker.
TSV Kottern – FC Sportfreunde Schwaig 2:4
TSV Kottern: Antonio Mormone, Marco Miller, Tim Buchmann, Samuel Barth, Filip Dobras (37. Lukas Ender), Roland Fichtl (81. Maximilian Bär), Matthias Jocham, Marco Schad (74. Luca Kerber), Efe Özcan (58. Sefer Qosaj), Christopher Duchardt (64. Noah Hackenschmidt), Kevin Haug
FC Sportfreunde Schwaig: Maximilian Huber, Johannes Empl, Sebastian Hofmaier (94. Lucian Schirbl), Mathias Leiber (64. Tobias Jell), Linus Hesch, Vincent Sommer, Bilal Ibrahim (67. Daniel Gaedke), Tim Schels (72. Robert Rohrhirsch), Florian Pflügler, Raffael Ascher, Leon Roth (72. James Timbana)
Schiedsrichter: Jonas Krzyzanowski (Neuburg) - Zuschauer: 500
Tore: 0:1 Bilal Ibrahim (8.), 0:2 Sebastian Hofmaier (12. Foulelfmeter), 0:3 Bilal Ibrahim (54.), 1:3 Matthias Jocham (57. Foulelfmeter), 1:4 Sebastian Hofmaier (69.), 2:4 Kevin Haug (84. Foulelfmeter)
FC Deisenhofen – TSV 1860 München II 1:2
FC Deisenhofen: Maximilian Obermeier, Tobias Nickl (80. Florian Weber), Valentin Köber, Nikolaos Gkasimpagiazov, Leo Edenhofer, Georg Jungkunz, Jakob Lippmann (15. Leon Müller-Wiesen), Noah Semmler (75. Yasin Yilmaz), Paul Schemat (75. Tobias Seidl), Lukas Kretzschmar (59. Lennard Jung), Florian Schmid
TSV 1860 München II: Stefan Musa, Justin Thönig (86. Matthias Roithmayr), Alexander Benede Aquayo, Finn Fuchs, Lasse Faßmann, Xaver Kiefersauer, Raphael Wach, Damjan Dordan (46. Lucas Grancay), Cristian Leone (73. Arin Garza), Noah Klose (80. Luis Pereira de Azambuja), Sandro Porta
Schiedsrichter: Nicolas Dolderer (Bernried) - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Finn Fuchs (24.), 0:2 Noah Klose (29.), 1:2 Florian Schmid (90.+3)
SV Schalding-Heining – FC Gundelfingen 1:1
SV Schalding-Heining: Marius Herzig, Daniel Zillner, Christoph Szili, Mohamed Bekaj, Maximilian Moser, Noel Tanzer (57. Vincent Ketzer), Fabian Stahl (57. Markus Gallmaier), Elion Haxhosaj, Fabian Schnabel, Patrick Drofa, Simon Dorfner
FC Gundelfingen: Tobias Werdich, Jan-Luca Fink, David Anzenhofer, Kevin Lochbrunner, Niklas Fink, Leon Sailer (53. Noah Sailer), Jeremias Seibold, Yannick Maurer (62. Samuel Seibold), Nico Frisch (73. Jonas Schneider), Simon Achatz, Mehmet Ali Fidan (72. David Spizert)
Schiedsrichter: Alexander Petzke (Surheim) - Zuschauer: 407
Tore: 0:1 Simon Achatz (45.), 1:1 Fabian Schnabel (90.+1)
Gelb-Rot: Niklas Fink (92./FC Gundelfingen/wiederholtes Foulspiel)
Besondere Vorkommnisse: Fabian Schnabel (SV Schalding-Heining) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Tobias Werdich (90.).
SV Erlbach – TSV Nördlingen 1:1
SV Erlbach: Lorenz Becherer, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner, Yannik Seils, Maximilian Sammereier, Florian Wiedl, Milos Lukic, Levin Ramstetter (83. David Vogl), Tobias Duxner (63. Michael Winter), Leonhard Thiel
TSV Nördlingen: Daniel Martin, Nico Schmidt, Jens Schüler, Johannes Fiedler, Mario Szabo, Manuel Meyer (79. Julian Bosch), Jakob Mayer, Mario Taglieber, Patrick Högg (68. Hakki Yildiz), Bernd Rathgeber (86. Jan Mielich), Simon Gruber (93. Jan Reicherzer)
Schiedsrichter: Lukas Schwendner (Ensdorf) - Zuschauer: 273
Tore: 1:0 Leonhard Thiel (41.), 1:1 Nico Schmidt (77.)