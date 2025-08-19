 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
Fikret Jahic und der SV Kirchanschöring wollen die Tabellenspitze behaupten.
Fikret Jahic und der SV Kirchanschöring wollen die Tabellenspitze behaupten. – Foto: mb.presse / Butzhammer

BL Süd LIVE: Kirchanschöring empfängt Erlbach – Siegt Türkgücü erneut?

6. Spieltag der Bayernliga Süd

Am 6. Spieltag der Bayernliga Süd empfängt Spitzenreiter Kirchanschöring den SV Erlbach. Außerdem ist Türkgücü in Nördlingen zu Gast, Ismaning empfängt Pipinsried, Heimstetten trifft auf Gundelfingen und Deisenhofen muss zu Aufsteiger Hauzenberg.

Die Spiele am Dienstag

