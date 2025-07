BL SÜD LIVE: Kein Sieger im Derby - Pipinsried punktet im Topspiel

Nur wenige Tage nach dem Wahnsinns-Bayernliga-Debüt mit dem ganz späten doppelten Nackenschlag gegen Topteam TSV Landsberg feierte der FC Sportfreunde Schwaig seinen Premierensieg in der fünfthöchsten Spielklasse. Am Freitagabend bezwang der Landesliga-Meister den FC Sturm Hauzenberg auswärts.

Am zweiten Spieltag trafen zwei der besten Teams der vergangenen Saison aufeinander. Dabei trotzte der FC Deisenhofen dem SV Erlbach, letzte Saison Dritter geworden und erst in der Relegation am Regionalliga-Aufstieg gescheitert. Keine Tore fielen im Stadion des Dorfklubs am Freitagabend. Damit nimmt der FCD einen Zähler mit zurück auf die Heimreise in das Münchner Umland.

SV Erlbach – FC Deisenhofen 0:0

SV Erlbach: Enrique Bösl, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner, Michael Winter (88. Pascal Dirnaichner), Yannik Seils, Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier (46. Levin Ramstetter), Florian Wiedl, Milos Lukic (80. Tobias Duxner), Leonhard Thiel - Trainer: Lukas Lechner - Trainer: Johann Grabmeier

FC Deisenhofen: Maximilian Obermeier, Tobias Nickl (52. Leo Edenhofer), Valentin Köber, Nikolaos Gkasimpagiazov, Georg Jungkunz, Leon Müller-Wiesen, Noah Semmler (67. Jan Krettek), Lennard Jung, Paul Schemat (83. Tobias Seidl), Lukas Kretzschmar (94. Dennis Yimez), Florian Schmid - Trainer: Andreas Pummer

Schiedsrichter: Michael Freund (Perlesreut) - Zuschauer: 576

Tore: keine Tore