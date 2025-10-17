Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Kann der SV Erlbach wieder näher oben ranrücken? – Foto: Walter Brugger
BL Süd LIVE: Erlbach in Verfolgerduell vorne – 1860 gegen Kellerduell
Der 15. Spieltag der Bayernliga Süd beginnt am Freitag bereits um 18:30 Uhr. Tabellenführer TSV 1860 II gastiert beim Kellerkind FC Sturm Hauzenberg. Der SV Erlbach begrüßt den FC Sportfreunde Schwaig zum Verfolgerduell. Ab 19 Uhr duellieren sich der SV Kirchanschöring und der SV Heimstetten sowie der TSV Landsberg und der TuS Geretsried.