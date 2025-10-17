 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Kann der SV Erlbach wieder näher oben ranrücken?
Kann der SV Erlbach wieder näher oben ranrücken? – Foto: Walter Brugger

BL Süd LIVE: Erlbach in Verfolgerduell vorne – 1860 gegen Kellerduell

15. Spieltag der Bayernliga Süd

Verlinkte Inhalte

Bayernliga Süd
Türkgücü Mün
Schalding
SV Erlbach
FC Ismaning

Der 15. Spieltag der Bayernliga Süd beginnt am Freitag bereits um 18:30 Uhr. Tabellenführer TSV 1860 II gastiert beim Kellerkind FC Sturm Hauzenberg. Der SV Erlbach begrüßt den FC Sportfreunde Schwaig zum Verfolgerduell. Ab 19 Uhr duellieren sich der SV Kirchanschöring und der SV Heimstetten sowie der TSV Landsberg und der TuS Geretsried.

Spiele am Freitag:

Heute, 18:30 Uhr
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
1
0

Heute, 18:30 Uhr
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
0
0

Heute, 19:00 Uhr
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
19:00live

Heute, 19:00 Uhr
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
19:00live

Spiele am Samstag:

Morgen, 15:30 Uhr
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
15:30

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
14:00

Aufrufe: 017.10.2025, 17:29 Uhr
Alexander NikelAutor