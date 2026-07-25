BL Süd LIVE: Aufsteiger-Duell in Pfaffenhofen – Deisenhofen gegen SVK 2. Spieltag der Bayernliga Süd von Paul Ruser · Heute, 13:19 Uhr · 0 Leser

Spiel zwei für den FSV – heute geht es gegen den anderen Aufsteiger aus Rosenheim. – Foto: Charly Becherer

Am Samstag gibt es drei Partien in der Bayernliga Süd. Pfaffenhofen und Rosenheim treffen im Aufsteiger-Duell aufeinander, Deisenhofen empfängt den SV Kirchanschöring und Geretsried spielt gegen Pipinsried. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker:

Spiele am Samstag

Spiele am Freitag

Der SV Erlbach unterlag dem Aufsteiger SpVgg Landshut knapp mit 0:1. Den goldenen Treffer erzielte Florentin Seferi in der 54. Minute. Landshut ist nach zwei Siegen aus zwei Spielen Tabellenführer, Erlbach steht zumindest über Nacht auf dem zweiten Platz. SpVgg Landshut – SV Erlbach 1:0

SpVgg Landshut: Daniel Mühl, Marcus Plomer, Robin Oswald, Dominik Weiß, Yannick Justvan, Tim Hoffmann (57. Mario Folger), Lucas Biberger (82. Martin Stoller), Simon Kirmeier (88. Alexander Hagl), Moritz Sossau, Sebastian Maier, Florentin Seferi (67. Kenneth Sigl) - Spielertrainer: Sebastian Maier

SV Erlbach: Egon Weber, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner, Yannik Seils (81. Lukas Adamhuber), Christoph Schulz, Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier, Milos Lukic (61. Thomas Winklbauer), Levin Ramstetter (89. Pascal Linhart), Tobias Duxner (59. Luis Dafinger), Leonhard Thiel - Trainer: Lukas Lechner

Schiedsrichter: Lukas Schwendner (Ensdorf) - Zuschauer: 700

Tore: 1:0 Florentin Seferi (54.)

Die SpVgg Hankofen-Hailing besiegte den FC Ismaning mit 2:0. Baran Berk und Tobias Lermer sorgten für die Treffer des abgestiegenen Regionalligisten (27. und 60.), der den ersten Saisonsieg einfahren konnte. Ismaning fällt auf Rang 13 zurück. SpVgg Hankofen-Hailing – FC Ismaning 2:0

SpVgg Hankofen-Hailing: Sebastian Maier, Lennard Stockinger (56. Daniel Ertel), Simon Pichlmeier, Alexander Nittnaus, Benedikt Troffer, Lukas Käufl (56. Brian Wagner), Baran Berk (74. Lukas Weidlich), Michael Lummer, Tobias Lermer, Daniel Zormeier (56. Tobias Gayring), Marco Stefandl (86. Fabian Hanula) - Trainer: Tobias Beck

FC Ismaning: Lorenz Becherer, Daniel Weber, Dominik Krizanac, Gianluca Wild, Noah Brill (65. Serhii Shcherbyna), Jeremie Zehetbauer, Siegfried Kübler (12. Leon Rexhaj), Philip Kuhn (62. Kubilay Celik), Javin Bolte (73. Philippe Beij), Artin Shamolli, Alessandro Cazorla (65. Vito Liuzza) - Trainer: Xhevat Muriqi

Schiedsrichter: Felix Haggenmüller (Kempten) - Zuschauer: 405

Tore: 1:0 Baran Berk (27.), 2:0 Tobias Lermer (60.)

Der FC Gundelfingen siegte beim TSV Wasserburg mit 3:1. David Spizert sorgte früh für die Zwei-Tore-Führung (14. und 19.), nur sechs Minuten nach dem zweiten Gästetreffer stellte Simon Achatz auf 3:0. In der 33. Minute meldete Leander Haunolder Wasserburg in der Partie an, ein weiterer Treffer gelang den Hausherren aber nicht mehr. Gundelfingen ist Achter, Wasserburg steht auf dem vorletzten Platz. TSV 1880 Wasserburg – FC Gundelfingen 1:3

TSV 1880 Wasserburg: Lino-Niklas Volkmer, Maximilian Pichler (35. Thomas Voglmaier), Simon Fischer, Leon Simeth (80. Matthias Rauscher), Josef Stellner, Jaume Rubio Gonzalez, Leander Haunolder (65. Daniel Kononenko), Dominik Köck (86. Maximilian Biegel), Florian Grundner, Robin Ungerath, Vinzenz Egger (73. Janik Vieregg) - Trainer: Florian Heller

FC Gundelfingen: Valentin Rommel, David Anzenhofer, Leon Sailer, Yannick Maurer, Engjëll Havolli, Jeremias Seibold, Felix Hafner (76. Noah Sailer), Luca Kerber (87. Janis Peter), Samuel Seibold (64. Jannik Leibing), Simon Achatz (37. Fatjon Maliqi), David Spizert - Trainer: Thomas Rudolph - Co-Trainer: Stefan Heger

Schiedsrichter: Xaver Scheungrab (Vilshofen) - Zuschauer: 458

Tore: 0:1 David Spizert (14.), 0:2 David Spizert (19. Foulelfmeter), 0:3 Simon Achatz (25.), 1:3 Leander Haunolder (33.)