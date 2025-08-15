BL Süd LIVE: 1860 II führt in Schwaig - TuS mit Last-Minute-Sieg

Der 5. Spieltag der Bayernliga Süd startet am Freitag zu ungewöhnlicher Zeit. Aufgrund des Feiertages Mariä Himmelfahrt starten zwei der sechs Partien schon um 14 Uhr. Unter anderem muss Kirchanschöring nach Augsburg, Geretsried ist im Aufsteigerduell bei Gundelfingen gefragt. Die Liveticker.

Der FC Ismaning kommt beim SV Schalding nicht über ein 1:1-Remis hinaus und bleibt damit auch im fünften Saisonspiel ohne Dreier. Dabei begann die Partie eigentlich gut für die Gäste. Alessandro Cazorla brachte den FCI früh in Führung. Erst spät im zweiten Abschnitt glichen die Hausherren aus. Christian Brückl war der Torschütze. Am Ende kochten die Emotionen über. Zweikampf an der Auslinie an Schalding wird weiterlaufen gelassen und es folgt der vermeintliche 2:1-Siegtreffer der Ismaninger. Alle Spieler stehen schon am Mittelkreis zum Wiederanstoß, doch nach heftiger Schaldinger Kritik und Beratung aller Schiedsrichter entscheidet sich Finn Banderob den Treffer nicht zu geben, wegen Foulspiel vor der Torentstehung. Währenddessen noch eine Tätlichkeit von Jeremie Zehetbauer. Der Ismaninger flog mit glatt Rot vom Platz. Ein denkwürdiges Ende einer Partie voller Höhen und Tiefen. SV Schalding-Heining – FC Ismaning 1:1

SV Schalding-Heining: Marius Herzig, Daniel Zillner, Markus Tschugg (72. Christian Brückl), Mohamed Bekaj, Maximilian Moser, Noel Tanzer, Elion Haxhosaj, Markus Gallmaier, Fabian Schnabel (72. Michael Dietl), Patrick Drofa, Simon Dorfner - Trainer: Stefan Köck

FC Ismaning: Lukas da Silva-Pötzinger, Daniel Weber, Benedikt Kuhn (74. Gianluca Wild), Giovanni Pollio, Fabian Streibl, Jeremie Zehetbauer, Siegfried Kübler, Philip Kuhn (85. Adam Zouaidi), Agon Bashota (71. Serhii Shcherbyna), Vito Liuzza (82. Liridon Hiseni), Alessandro Cazorla (86. Alekzandar Sinabov) - Trainer: Xhevat Muriqi

Schiedsrichter: Finn Banderob (Wackersdorf) - Zuschauer: 412

Tore: 0:1 Alessandro Cazorla (11.), 1:1 Christian Brückl (77.)

Rot: Jeremie Zehetbauer (90./FC Ismaning/Tätlichkeit)

TuS Geretsried feiert einen Last-Minute-Erfolg und findet sich in den Spitzenplätzen wieder. Im Aufsteigerduell beim FC Gundelfingen hat die Dittmann-Elf die Nase vorn und siegt am Ende mit 2:1. Die rund 525 zuschauenden Personen sahen eine ruhige erste Hälfte ohen Treffer. Doch nach dem Seitenwechsel nahm der Spaß seinen Lauf. Sebastian Schrills brachte die Gäste von TuS nur drei Minuten nach Wiederanpfiff in Führung. Janik Noller glich nach der Eine-Stunde-Marke aus. Am Ende ging es hin und her mit dem besseren Ende für Geretsried. Srdan Ivkovic mutierte zum Matchwinner, indem er in der dritten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte. FC Gundelfingen – TuS Geretsried 1:2

FC Gundelfingen: Tobias Werdich, Jan-Luca Fink, David Anzenhofer, Dario Nikolic (75. David Spizert), Kevin Lochbrunner (59. Elias Weichler), Leon Sailer (59. Nico Frisch), Jeremias Seibold (59. Noah Sailer), Yannick Maurer, Samuel Seibold (46. Janik Noller), Simon Achatz, Mehmet Ali Fidan - Trainer: Thomas Rudolph - Trainer: Stefan Heger

TuS Geretsried: Cedomir Radic, Lukas Kellner, Christian Wiedenhofer (70. Lars Maison), Adrian Hofherr, Sebastian Rosina, Robin Renger, Tyrone Prepeluh (70. Kaan Aygün), Keita Kawai, Sebastian Schrills (82. Linus Falck), Srdan Ivkovic, Alexander Bazdrigiannis (94. Nzeusse Kongni Djaleu) - Trainer: Matthias Herberth - Trainer: Benjamin Fister - Trainer: Daniel Dittmann

Schiedsrichter: Kevin Rösch (Nürnberg) - Zuschauer: 525

Tore: 0:1 Sebastian Schrills (48.), 1:1 Janik Noller (63.), 1:2 Srdan Ivkovic (90.+3)