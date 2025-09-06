Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der TSV 1860 II will die Tabellenführung verteidigen und trifft auf den FC Deisenhofen. – Foto: Simon Eiler
BL Süd LIVE: 1860 II führt in Deisenhofen – Schwaiger Doppelschlag
Vollgepackter Samstag-Nachmittag in der Bayernliga Süd! Am neunten Spieltag treffen unter anderem Tabellenführer TSV 1860 II auf den FC Deisenhofen und der SV Kirchanschöring gegen den TSV Landsberg. Später kommt es zum Duell zwischen Pipinsried und Heimstetten. Wir berichten im Live-Ticker.