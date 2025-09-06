 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Der TSV 1860 II will die Tabellenführung verteidigen und trifft auf den FC Deisenhofen.
Der TSV 1860 II will die Tabellenführung verteidigen und trifft auf den FC Deisenhofen. – Foto: Simon Eiler

BL Süd LIVE: 1860 II führt in Deisenhofen – Schwaiger Doppelschlag

9. Spieltag der Bayernliga Süd

Vollgepackter Samstag-Nachmittag in der Bayernliga Süd! Am neunten Spieltag treffen unter anderem Tabellenführer TSV 1860 II auf den FC Deisenhofen und der SV Kirchanschöring gegen den TSV Landsberg. Später kommt es zum Duell zwischen Pipinsried und Heimstetten. Wir berichten im Live-Ticker.

Heute, 14:00 Uhr
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
0
3

Heute, 14:00 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
0
2

Heute, 14:00 Uhr
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
0
1

Heute, 14:00 Uhr
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
1
0

Heute, 15:00 Uhr
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
15:00

Heute, 15:00 Uhr
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
0
1

Heute, 15:00 Uhr
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
0
0

Heute, 17:30 Uhr
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
17:30

