BL Süd: Landsberg dreht Neun-Tore-Spektakel in Schwaig

SV Schalding-Heining – SV Kirchanschöring 0:0

SV Schalding-Heining: Marius Herzig, Daniel Zillner (84. Nikolas Löblein), Markus Tschugg, Christoph Szili, Maximilian Moser, Noel Tanzer, Michael Dietl (74. Fabian Stahl), Elion Haxhosaj (81. Moritz Bauernfeind), Fabian Schnabel, Patrick Drofa, Simon Dorfner - Trainer: Stefan Köck

SV Kirchanschöring: Egon Weber, Luca Obirei, Thorsten Nicklas (68. David Lobendank), Elias Huber, Dominik Auerhammer, Christoph Dinkelbach, Maximilian Reiter (68. Andreas Krämer), Nick Schreiber (57. Dennis Hrvoic), Manuel Omelanowsky (75. Marco Schmitzberger), Jonas Kronbichler (85. Matteo van de Wiel), Samuel Schwarz - Trainer: Christoph Dinkelbach - Trainer: Thomas Leberfinger

Schiedsrichter: Felix Grund (Haidlfing) - Zuschauer: 606

Tore: keine Tore

Selten dürfte sich das Eintrittsgeld für Zuschauer so gelohnt haben, wie am Dienstagabend. Der FC Sportfreunde Schwaig stand bereits in der Landesliga für Spektakel und macht dort auch nahtlos nach dem Aufstieg in die Bayernliga weiter.

Lange sah es sau aus, als würde der Neuling bei seinem Debüt direkt für eine faustdicke Überraschung sorgen, am Ende vergaben die Schwaiger jedoch in einem Torspektakel, in dem auf beiden Seiten jeweils ein Torjäger besonders im Fokus stand, eine zweimalige Führung.

Zunächst schien es so, dass die Favoriten aus Landsberg relativ schnell auf die Siegerstraße einbiegen werden. Daniele Sgodzaj brachte den TSV nach 26 Minuten in Front. Der Eindruck verschärfte sich, als Florian Pflügler die rote Karte sah. Der Schwaiger schubste Landsbergs Maximilian Berwein in die Bande. Der Offensivakteur war zuvor gegen FCS-Keeper Maximilian Huber zu spät gekommen.

Doch dann zeigte der mehrfache Torschützenkönig Raffael Ascher, dass er es in der fünfthöchsten Liga kann. Der Mittelstürmer traf zwischen der 45. und 63. Minute dreifach - jeweils aus kurzer Distanz. Somit lag der Aufsteiger plötzlich mit zwei Toren in Front.

Doch dann zeigten die Gäste ihre Qualität. Jeton Abazi und Tiziano Mulas glichen mit einem Doppelschlag binnen sechs Minuten aus. Schwaig zeigte sich davon nur bedingt geschockt. Regionalliga-Neuzugang Daniel Gaedke erzielte die erneute Führung für den Neuling. Doch der späte zweite Rückstand war für die Landsberger nicht das erwartete K.O. Denn im direkten Gegenzug schlug die große Stunde von Jeton Abazi. Der Offensivspieler netzte innerhalb von zwei Minuten doppelt und damit gleichzeitig zum Auswärtssieg für sein Team.