Fikret Jahic und der SV Kirchanschöring wollen die Tabellenspitze behaupten. – Foto: mb.presse / Butzhammer
BL Süd: Kirchanschöring neuer Spitzenreiter – Landsberg spielt Remis
Am 6. Spieltag der Bayernliga Süd gewann Kirchanschöring gegen den SV Erlbach und ist nun Erster. Außerdem verlor Türkgücü in Nördlingen, Ismaning feierte eine furiose Aufholjagd, Heimstetten musste eine Niederlage gegen Gundelfingen hinnehmen und Deisenhofen siegte knapp bei Aufsteiger Hauzenberg.