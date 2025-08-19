 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
Fikret Jahic und der SV Kirchanschöring wollen die Tabellenspitze behaupten.
Fikret Jahic und der SV Kirchanschöring wollen die Tabellenspitze behaupten. – Foto: mb.presse / Butzhammer

BL Süd: Kirchanschöring neuer Spitzenreiter – Landsberg spielt Remis

6. Spieltag der Bayernliga Süd

Am 6. Spieltag der Bayernliga Süd gewann Kirchanschöring gegen den SV Erlbach und ist nun Erster. Außerdem verlor Türkgücü in Nördlingen, Ismaning feierte eine furiose Aufholjagd, Heimstetten musste eine Niederlage gegen Gundelfingen hinnehmen und Deisenhofen siegte knapp bei Aufsteiger Hauzenberg.

Die Spiele am Dienstag

Heute, 18:30 Uhr
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
3
3

Heute, 18:30 Uhr
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
3
1
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
1
1
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
2
0
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
1
2
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
1
2
Abpfiff

