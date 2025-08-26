BL Süd: Geretsried und Schwaig trennen sich remis

Am 6. Spieltag der Bayernliga Süd fand mit Verspätung noch eine Partie statt. Am Dienstag-Abend trennten sich Aufsteiger-Duell der TuS Geretsried und der FC Schwaig unentschieden. Der Liveticker zum Nachlesen.
Spiel am Dienstag:
Im Nachholspiel des sechsten Spieltags trafen die beiden Aufsteiger TuS Geretsried und der FC Sportfreunde Schwaig aufeinander. Torjäger Srdan Ivkovic brachte die Hausherren nach einer knappen halben Stunde in Führung. Nur zehn Minuten später glichen die Gäste durch Raffael Ascher aus. Dies war gleichzeitig auch der Endstand im Aufsteiger-Duell vor 350 Zuschauern.
TuS Geretsried – FC Sportfreunde Schwaig 1:1
TuS Geretsried: Cedomir Radic, Lukas Kellner (73. Vitus Fischer), Christian Wiedenhofer, Adrian Hofherr (73. Isni Redjepi), Sebastian Rosina, Robin Renger, Tyrone Prepeluh, Keita Kawai (69. Thomas Schnaderbeck), Sebastian Schrills (89. Kaan Aygün), Srdan Ivkovic, Alexander Bazdrigiannis (69. Fabio Pech) - Trainer: Daniel Dittmann
FC Sportfreunde Schwaig: Maximilian Huber, Johannes Empl, Sebastian Hofmaier, Mathias Leiber (78. Tobias Jell), Philipp Gau (82. Linus Hesch), Vincent Sommer, Tim Schels (87. Robert Rohrhirsch), Florian Pflügler, Raffael Ascher, Leon Roth (90. Felix Günzel), Daniel Gaedke (80. James Timbana) - Trainer: Christian Donbeck
Schiedsrichter: Ilirjan Morina (Landau/Isar) - Zuschauer: 350
Tore: 1:0 Srdan Ivkovic (27.), 1:1 Raffael Ascher (37.)
Die Spiele am Dienstag
Der FC Ismaning liefert eine furiose Aufholjagd gegen den FC Pipinsried. Florian Gebert brachte Pipinsried in Führung (23.). Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte Valdrin Konjuhi sogar auf 2:0 (45.+2). Der FCI fand auch in der zweiten Halbzeit zunächst nicht die passende Antwort, stattdessen trafen erneut die Gäste.
Kubilay Celik erhöhte vom Punkt (57.). Dann begann die Ismaninger Aufholjagd. Erst traf Serhii Shcherbyna (71.), dann verkürzte der FCI durch ein Tor von Fabian Streibl auf 2:3 (82.). Kurz vor Schluss vollendete Alessandro Cazorla die Aufholjagd mit seinem Treffer zum 3:3-Endstand (86.).
FC Ismaning – FC Pipinsried 3:3
FC Ismaning: Lukas da Silva-Pötzinger, Daniel Weber, Benedikt Kuhn, Giovanni Pollio, Fabian Streibl, Siegfried Kübler (81. Alessandro Di Rosa), Liridon Hiseni (61. Gianluca Wild), Philip Kuhn (77. Toni Guinari), Agon Bashota (69. Adam Zouaidi), Vito Liuzza (69. Serhii Shcherbyna), Alessandro Cazorla - Trainer: Xhevat Muriqi
FC Pipinsried: Maximilian Engl, Sebastian Keßler (46. Max Dombrowka), Benedikt Lobenhofer, Angelo Mayer, Alexander Lungwitz, Tobias Schröck (76. Jonas Lindner), Mario Götzendörfer (59. Fabian Benko), Florian Gebert, Valdrin Konjuhi, Benedikt Wiegert (84. Nenad Petkovic), Kubilay Celik (59. Pablo Rodriguez Benitez) - Trainer: Josef Steinberger
Schiedsrichter: Philipp Ettenreich (Zusamaltheim) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Florian Gebert (23.), 0:2 Valdrin Konjuhi (45.+2), 0:3 Kubilay Celik (57. Foulelfmeter), 1:3 Serhii Shcherbyna (71.), 2:3 Fabian Streibl (82.), 3:3 Alessandro Cazorla (86.)
Nach dem ersten Dreier am vergangenen Wochenende verliert Türkgücü München gegen den TSV Nördlingen. Die Partie endete mit einer 1:3-Niederlage. In der ersten Halbzeit brachte Rodriguez Fantozzi die Gäste in Führung (30.).
Nördlingen zeigte sich vom Rückstand unbeeindruckt und antwortete rund zehn Minuten später. Simon Gruber glich noch vor der Pause vom Punkt aus (38.). In der zweiten Halbezeit war es erneut Gruber, der Nördlingen in Führung schoss (83.). Auf den 3:1-Endstand erhöhte kurz vor Schluss Hakki Yildiz (90.).
TSV Nördlingen – Türkgücü München 3:1
TSV Nördlingen: Daniel Martin, Nico Schmidt, Jens Schüler, Julian Bosch (46. Jan Mielich), Thomas Schmid, Mario Szabo (80. Manuel Meyer), Jakob Mayer, Mario Taglieber (66. Johannes Fiedler), Bernd Rathgeber (61. Jan Reicherzer), Alexander Schröter, Simon Gruber (88. Hakki Yildiz) - Trainer: Mark Merz - Trainer: Daniel Kerscher
Türkgücü München: Felix Thiel, Dominik Kurija, Yasin Saglam, Mihajlo Vjestica (46. Mert Güzelarslan), Rodriguez Fantozzi, Mhammed Sanawar, Tunahan Reis (78. Plator Doqaj), Atilla Arkadas (74. Marcello Ljubicic), Ivan Martinovic (90. Yannis Güllüyan), Mert Sahin, Fatjon Celani - Trainer: Ünal Tosun
Schiedsrichter: Patrick Krettek (Neuburg/Donau) - Zuschauer: 660
Tore: 0:1 Rodriguez Fantozzi (30.), 1:1 Simon Gruber (38.), 2:1 Simon Gruber (83.), 3:1 Hakki Yildiz (90.)
Im ersten Spiel nach dem Aus von Alexander Schmidt spielt der TSV Landsberg 1:1-Unentschieden gegen Türkspor Augsburg. In den ersten 45 Minuten konnte keine der Mannschaften einen Treffer erzielen.
Erst nach Wiederanpfiff gingen die Augsburger in Front. Daniel Biermann erzielte das 1:0 für die Gäste (58.). Ausgerechnet Jeton Abazi, der zuvor für Türkspor spielte, brachte Landsberg zurück und erzielte das 1:1 (73.). Am Ende blieb es bei diesem Ergebnis.
TSV Landsberg – Türkspor Augsburg 1:1
TSV Landsberg: Leopold Leimeister, Maximilian Holdenrieder, Kilian Pittrich, Benedikt Auburger, Jannik Fippl, Daniele Sgodzaj, Maximilian Seemüller (60. Lukas Bettrich), Tino Reich, Levis Schaber (60. Moritz Ruprecht), Maximilian Berwein, Jeton Abazi (89. Luca Dollinger) - Trainer: Furkan Kircicek
Türkspor Augsburg: Michael Loroff, Berkan Aydin, Engjell Havolli, Niklas Berger (49. Javin Bolte), Srdjan Janjetovic (81. Yunus Erdal), Dominik Krachtus (80. Dogukan Mumcu), Meriton Vrenezi, Daniel Biermann, Ibrahim Capar, Harouna Boubacar (74. Yasin Özuzun), Ruvjed Perovic (65. Valdrin Katana) - Trainer: Servet Bozdag
Schiedsrichter: Oliver Barnert (Bayreuth) - Zuschauer: 440
Tore: 0:1 Daniel Biermann (58.), 1:1 Jeton Abazi (73.)
Der SV Kirchanschöring erobert die Tabellenspitze. Im Topspiel gegen den SV Erlbach setzten sich die Hausherren mit 2:0 (0:0) durch. Erst nach 70 Minuten löste Elias Huber den Knoten und brachte Kirchanschöring in Führung.
In der Schlussphase sah Maximilian Sammereier (SV Erlbach) die gelb-rote Karte und Kirchanschöring erhöhte postwendend. Dennis Hrvoic erzielte den Treffer zum 2:0-Endstand (94.) und schoss seine Mannen an die Spitze der Bayernliga.
SV Kirchanschöring – SV Erlbach 2:0
SV Kirchanschöring: Egon Weber, Thorsten Nicklas (72. Andreas Krämer), Elias Huber, Dominik Auerhammer, David Rosenstatter, Christoph Dinkelbach, David Lobendank (84. Nick Schreiber), Maximilian Reiter (79. Matteo van de Wiel), Manuel Omelanowsky (89. Luca Obirei), Jonas Kronbichler (65. Dennis Hrvoic), Samuel Schwarz - Trainer: Christoph Dinkelbach - Trainer: Thomas Leberfinger
SV Erlbach: Enrique Bösl, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn (86. Maximilian Manghofer), Benjamin Schlettwagner, Yannik Seils, Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier, Florian Wiedl, Milos Lukic (63. Tobias Duxner), Levin Ramstetter (68. Sebastian Hager), Leonhard Thiel - Trainer: Lukas Lechner - Trainer: Johann Grabmeier
Schiedsrichter: Maximilian Hafeneder (Holzkirchen) - Zuschauer: 1125
Tore: 1:0 Elias Huber (70.), 2:0 Dennis Hrvoic (90.+4)
Gelb-Rot: Maximilian Sammereier (91./SV Erlbach/Meckern)
Trotz Führung musste sich der SV Heimstetten dem FC Gundelfingen mit 1:2 (1:1) geschlagen geben. Die Hausherren gingen früh in der Partie in Führung. Dominique Girtler erzielte das 1:0 (13.). Die Gäste fanden die passende Antwort.
Mehmet Ali Fidan glich für Gundelfingen vom Punkt aus (27.). In der zweiten Halbzeit erzielte Yannick Maurer den goldenen Treffer (53.) und sorgte für einen 2:1-Auswärtserfolg des FC Gundelfingen.
SV Heimstetten – FC Gundelfingen 1:2
SV Heimstetten: Moritz Knauf, Quentin Kehl, Fabian Cavadias, Ikenna Ezeala, Rene Rüther (88. Sebastian Gebhart), Cedric Ildas, Daniel Steimel, Dennis Polat (68. Yannick Günzel), Luka Arslan (68. Emil Titze), Lukas Riglewski (88. Benedict Fink), Dominique Girtler - Trainer: Niklas Eberhardt - Trainer: Sarah Romert - Trainer: Lukas Riglewski
FC Gundelfingen: Tobias Werdich, Elias Weichler, Jan-Luca Fink, David Anzenhofer, Dario Nikolic (76. Kevin Lochbrunner), Janik Noller (68. Noah Sailer), Leon Sailer, Jeremias Seibold (88. Nico Frisch), Yannick Maurer, Simon Achatz, Mehmet Ali Fidan (85. Samuel Seibold) - Trainer: Thomas Rudolph - Trainer: Stefan Heger
Schiedsrichter: Felix Scharf (Regensburg) - Zuschauer: 160
Tore: 1:0 Dominique Girtler (13.), 1:1 Mehmet Ali Fidan (27. Foulelfmeter), 1:2 Yannick Maurer (53.)
Gelb-Rot: Leon Sailer (90./FC Gundelfingen/Foul)
Hauzenberg schießt sein erstes Saisontor und muss sich dem FC Deisenhofen doch mit 1:2 (1:1) geschlagen geben. Die Gäste aus Deisenhofen gingen nach nur drei Minuten durch Noah Semmler in Führung (3.).
Der Aufsteiger zeigte aber Moral und schlug durch Fabian Reischl zurück (17.). Lange Zeit blieb es beim 1:1, erst kurz vor Schluss ging der FCD erneut in Führung. Paul Schemat erzielte das Tor zum 2:1 für den FC Deisenhofen (87.).
FC Sturm Hauzenberg – FC Deisenhofen 1:2
FC Sturm Hauzenberg: Christoph Obermüller, Fabian Gastinger, Alexander Kretz, Nico Wipplinger, Niklas Heininger, Christoph Traxinger (71. Manuel Mader), Luca Canales Uhrmann, Fabian Reischl (61. Florian Seibold), Johannes Stingl, Fabian Wiesmaier (85. Senad Sallaku), Bastian Schmid - Trainer: Alexander Geiger - Trainer: Dominik Schwarz
FC Deisenhofen: Maximilian Obermeier, Valentin Köber, Nikolaos Gkasimpagiazov, Leo Edenhofer, Leon Müller-Wiesen (74. Yasin Yilmaz), Jakob Lippmann (86. Dennis Yimez), Noah Semmler, Lennard Jung (46. Georg Jungkunz), Paul Schemat, Lukas Kretzschmar (86. Florian Weber), Tobias Seidl (74. Jan Krettek) - Trainer: Andreas Pummer
Schiedsrichter: Florian Islinger (Hainsacker) - Zuschauer: 470
Tore: 0:1 Noah Semmler (3.), 1:1 Fabian Reischl (17. Foulelfmeter), 1:2 Paul Schemat (87.)