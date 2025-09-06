BL Süd: 60 II festigt Spitze -Landsberg kassiert Last-Minute-Treffer

Der SV Erlbach und der TSV Nördlingen teilten sich vor 273 Zuschauern die Punkte beim 1:1-Unentschieden. Die Gastgeber gingen kurz vor der Pause durch Leonhard Thiel in Führung, der in der 41. Minute das 1:0 erzielte. Doch in der Schlussphase schlug Nördlingen zurück. Nico Schmidt glich in der 77. Minute für die Gäste aus und sorgte damit für die Punkteteilung. Der SVE steht mit 15 Punkten auf Platz drei, während Nördlingen mit nun zehn Punkten auf dem elften Platz steht.