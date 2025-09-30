BL St.2: Trio oben, Kruse schließt Delay-Wechsel nicht aus

Concordia Wilhelmsruh setzt ein Ausrufezeichen: Nach frühem Rückstand durch Roger Abdallah (14‘) drehen die Gastgeber auf. Spencer Elsholz (37‘) und ein Dreierpack von David Ulm (74‘, 79‘, 90‘+3) sowie Felix Lange (86‘) machen den klaren 5:1-Sieg perfekt. Schiedsrichter Fabio Hettner hat viel zu tun, verteilt mehrere Karten, behält aber die Übersicht. Wilhelmsruh klettert ins Mittelfeld, Traber Mariendorf stürzt weiter ab.

Im Duell zweier Reserveteams zeigt Stern Marienfelde II seine Klasse. Till Graupner (58‘), Jan Bünger (62‘, 65‘) und Joschka von der Sitt (75‘) machen die Entscheidung klar, ehe Lübars durch Arian Laqaj (83‘) Ergebniskosmetik betreibt. Schiedsrichter Felix Abendroth leitet eine faire Partie. Mit dem Sieg bleibt Stern Marienfelde II oben dran und teilt sich die Tabellenführung.

Die Euphorie um Delay Sports kennt keine Grenzen: Vorne wirbeln Sulmer (10‘), Brossmann (20‘, 73‘), Ernst (34‘) und Ismaili (90‘). Mit dem klaren 5:0-Auswärtssieg bleibt der Aufsteiger Tabellenführer – punktgleich, aber mit überragender Tordifferenz (+34). Ein prominenter Transfer könnte dazu kommen: In einem Interview mit Sport 1 schliesst Ex Bundesliga-Profi Max Kruse ein Engagement bei Delay-Sports nicht aus. Als er direkt von einer Reporterin danach gefragt wird. Und was ist mit SV Stern Britz los? Auch im fünften Spiel gibt es nichts Zählbares. Null Punkte, Tabellenletzter – der Weg zurück in die Landesliga ist weit entfernt.

Lucian Grabowski wird zum Matchwinner: Mit einem Hattrick (32‘, 42‘, 74‘) führt er den Grünauer BC zum ersten Heimsieg der Saison. Zwar bringt Yassin Al-Moussa die Gäste früh in Führung (15‘), doch Schiedsrichter Gunnar Mielenz sieht anschließend eine intensive Partie, in der die Hausherren das Spiel drehen. Grünau springt damit auf Platz 9, Wittenau verharrt im Tabellenkeller.

