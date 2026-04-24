 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ticker

BL: Notarzt-Einsatz überschattet Topspiel in Landsberg

31. Spieltag im Live Ticker

von Alexander Nikel · Heute, 22:11 Uhr · 0 Leser
Erlbach bezwang Gundefingen.
Erlbach bezwang Gundefingen. – Foto: Charly Becherer

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Bayernliga Süd
Türkgücü Mün
Schalding
SV Erlbach
FC Ismaning

Zum Auftakt des 31. Spieltags der Bayernliga Süd stieg das absolute Topspiel: Tabellenführer TSV 1860 München II gastierte beim ersten Verfolger, den TSV Landsberg. Einen Sieger gab es am Ende nicht. Zeitgleich schlug der SV Erlbach den FC Gundelfingen.

Spiele am Freitag:

Heute, 19:00 Uhr
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
1
1
Abpfiff

Die Entscheidungen an der Tabellenspitze der Bayernliga sind vertagt worden. Das absolute Topspiel zwischen Tabellenführer und TSV Landsberg endete Unentschieden. Damit hat Landsberg den vorzeitigen Aufstieg genauso verpasst, wie die Löwen die Meisterschaft.

Nach einer torlosen ersten Hälfte startete Landsberg wie die Feuerwehr. Nach nur wenigen Sekunden brachte Maximilian Berwein das Heimteam in Führung. Diese hielt allerdings nicht lange. Noah Klose glich nach knapp einer Stunde für die kleinen Sechziger aus.

Das Ergebnis geriet jedoch im Anschluss etwas in den Hintergrund. Nach einer schweren Schulterverletzung eines Löwen-Talents musste der Notarzt gerufen und die Partie lange unterbrochen werden. Nach dem Wiederanpfiff gab es keine Tore mehr und damit auch keine Entscheidung.

TSV Landsberg – TSV 1860 München II 1:1
TSV Landsberg: Leopold Leimeister, Maximilian Holdenrieder, Lukas Bettrich, Kilian Pittrich (20. Fabian Kljucevic), Jannik Fippl, Benito Alisanovic, Daniele Sgodzaj (72. Furkan Kircicek), Maximilian Seemüller (72. Benedikt Auburger), Ünal Tosun, Maximilian Berwein, Jeton Abazi (72. Luca Dollinger) - Trainer: Christoph Rech
TSV 1860 München II: Stefan Musa, Max Jägerbauer (63. Lance Fiedler), Alexander Benede Aquayo, Finn Fuchs, Benedikt Hoppe (91. Luis Pereira de Azambuja), Arin Garza (58. Sandro Porta), Xaver Kiefersauer, Raphael Wach, Cristian Leone, Noah Klose, Fabio Wagner - Trainer: Alper Kayabunar
Schiedsrichter: Patrick Krettek (Neuburg/Donau)
Tore: 1:0 Maximilian Berwein (46.), 1:1 Noah Klose (58.)

Heute, 19:30 Uhr
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
1
0

In der Bayernliga gab es am Freitagabend nicht nur das Topspiel in Landsberg. Auch in Erlbach standen sich zwei Spitzenmannschaften gegenüber.

Der SV Erlbach entschied das direkte Duell mit der Überraschungsmannschaft, dem FC Gundelfingen für sich. Den Unterschied machte am Ende ein Foulelfmeter, den Maximilian Sammereier kurz nach der Pause verwandelte.

SV Erlbach – FC Gundelfingen 1:0
SV Erlbach: Jonas Eschler, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn, Pascal Linhart, Maximilian Sammereier, Simon Hefter (83. Michael Winter), Florian Wiedl, Milos Lukic, Levin Ramstetter, Tobias Duxner (66. Benjamin Schlettwagner), Sebastian Hager (72. David Vogl) - Trainer: Lukas Lechner - Trainer: Johann Grabmeier
FC Gundelfingen: Tobias Werdich, Jan-Luca Fink, Leon Sailer, Dario Nikolic (84. Jonas Schneider), Michael Singer, Niklas Fink (55. Fatjon Maliqi), Jeremias Seibold, Felix Hafner (75. Nico Frisch), Samuel Seibold (55. Yannick Maurer), Simon Achatz, David Spizert (55. Janik Noller) - Trainer: Thomas Rudolph - Co-Trainer: Stefan Heger
Schiedsrichter: Stefan Dorfner (Falkenfels) - Zuschauer: 441
Tore: 1:0 Maximilian Sammereier (49. Foulelfmeter)

Spiele am Samstag:

Morgen, 14:00 Uhr
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
15:00

Morgen, 14:00 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
14:00live

Morgen, 15:00 Uhr
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
15:00