BL: Notarzt-Einsatz überschattet Topspiel in Landsberg

Die Entscheidungen an der Tabellenspitze der Bayernliga sind vertagt worden. Das absolute Topspiel zwischen Tabellenführer und TSV Landsberg endete Unentschieden. Damit hat Landsberg den vorzeitigen Aufstieg genauso verpasst, wie die Löwen die Meisterschaft.

Nach einer torlosen ersten Hälfte startete Landsberg wie die Feuerwehr. Nach nur wenigen Sekunden brachte Maximilian Berwein das Heimteam in Führung. Diese hielt allerdings nicht lange. Noah Klose glich nach knapp einer Stunde für die kleinen Sechziger aus.

Das Ergebnis geriet jedoch im Anschluss etwas in den Hintergrund. Nach einer schweren Schulterverletzung eines Löwen-Talents musste der Notarzt gerufen und die Partie lange unterbrochen werden. Nach dem Wiederanpfiff gab es keine Tore mehr und damit auch keine Entscheidung.