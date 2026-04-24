BL: Notarzt-Einsatz überschattet Topspiel in Landsberg

Zum Auftakt des 31. Spieltags der Bayernliga Süd stieg das absolute Topspiel: Tabellenführer TSV 1860 München II gastierte beim ersten Verfolger, den TSV Landsberg. Einen Sieger gab es am Ende nicht. Zeitgleich schlug der SV Erlbach den FC Gundelfingen.
Die Entscheidungen an der Tabellenspitze der Bayernliga sind vertagt worden. Das absolute Topspiel zwischen Tabellenführer und TSV Landsberg endete Unentschieden. Damit hat Landsberg den vorzeitigen Aufstieg genauso verpasst, wie die Löwen die Meisterschaft.
Nach einer torlosen ersten Hälfte startete Landsberg wie die Feuerwehr. Nach nur wenigen Sekunden brachte Maximilian Berwein das Heimteam in Führung. Diese hielt allerdings nicht lange. Noah Klose glich nach knapp einer Stunde für die kleinen Sechziger aus.
Das Ergebnis geriet jedoch im Anschluss etwas in den Hintergrund. Nach einer schweren Schulterverletzung eines Löwen-Talents musste der Notarzt gerufen und die Partie lange unterbrochen werden. Nach dem Wiederanpfiff gab es keine Tore mehr und damit auch keine Entscheidung.
TSV Landsberg – TSV 1860 München II 1:1
TSV Landsberg: Leopold Leimeister, Maximilian Holdenrieder, Lukas Bettrich, Kilian Pittrich (20. Fabian Kljucevic), Jannik Fippl, Benito Alisanovic, Daniele Sgodzaj (72. Furkan Kircicek), Maximilian Seemüller (72. Benedikt Auburger), Ünal Tosun, Maximilian Berwein, Jeton Abazi (72. Luca Dollinger) - Trainer: Christoph Rech
TSV 1860 München II: Stefan Musa, Max Jägerbauer (63. Lance Fiedler), Alexander Benede Aquayo, Finn Fuchs, Benedikt Hoppe (91. Luis Pereira de Azambuja), Arin Garza (58. Sandro Porta), Xaver Kiefersauer, Raphael Wach, Cristian Leone, Noah Klose, Fabio Wagner - Trainer: Alper Kayabunar
Schiedsrichter: Patrick Krettek (Neuburg/Donau)
Tore: 1:0 Maximilian Berwein (46.), 1:1 Noah Klose (58.)
In der Bayernliga gab es am Freitagabend nicht nur das Topspiel in Landsberg. Auch in Erlbach standen sich zwei Spitzenmannschaften gegenüber.
Der SV Erlbach entschied das direkte Duell mit der Überraschungsmannschaft, dem FC Gundelfingen für sich. Den Unterschied machte am Ende ein Foulelfmeter, den Maximilian Sammereier kurz nach der Pause verwandelte.
SV Erlbach – FC Gundelfingen 1:0
SV Erlbach: Jonas Eschler, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn, Pascal Linhart, Maximilian Sammereier, Simon Hefter (83. Michael Winter), Florian Wiedl, Milos Lukic, Levin Ramstetter, Tobias Duxner (66. Benjamin Schlettwagner), Sebastian Hager (72. David Vogl) - Trainer: Lukas Lechner - Trainer: Johann Grabmeier
FC Gundelfingen: Tobias Werdich, Jan-Luca Fink, Leon Sailer, Dario Nikolic (84. Jonas Schneider), Michael Singer, Niklas Fink (55. Fatjon Maliqi), Jeremias Seibold, Felix Hafner (75. Nico Frisch), Samuel Seibold (55. Yannick Maurer), Simon Achatz, David Spizert (55. Janik Noller) - Trainer: Thomas Rudolph - Co-Trainer: Stefan Heger
Schiedsrichter: Stefan Dorfner (Falkenfels) - Zuschauer: 441
Tore: 1:0 Maximilian Sammereier (49. Foulelfmeter)