BL Nord: VfB Eichstätt mit Last-Second-Sieg in Überzahl

Der VfB Eichstätt befindet sich weiter in der Pole Position auf den Aufstieg in die Regionalliga Bayern. Der Tabellenführer siegte am Samstagnachmittag ganz spät bei der SpVgg Bayern Hof und verhinderte damit ganz knapp einen Ausrutscher beim Kellerkind.

Lucas Schraufstetter brachte den haushohen Favoriten früh auf die Siegerstraße. Doch die Hausherren kamen noch vor der Pause in Person von Johann Saalfrank zum Ausgleich. In der sechsten Minute der Nachspielzeit erlöste dann Ferat Nitaj den VfB. Der Siegtorschütze bekam in der Folge binnen weniger die gelb-rote Karte. Zuvor hatte bereits Lukas Kycek glatt Rot auf der Gegenseite gesehen.

SpVgg Bayern Hof – VfB Eichstätt 1:2

SpVgg Bayern Hof: Lukas Kycek, Marian Schubert, Johannes Hamann, Tim Scherbaum, Alexander Seidel, Nico Schmidt, Niklas Stadelmann, Kaan Gezer (90. Fatjon Collari), Martial-Didier Ekui, Johann Saalfrank (87. Nick Pöhlmann), Hüseyin Durkan (90. Paul Tittmann) - Trainer: Henrik Schödel

VfB Eichstätt: Felix Junghan, Florian Lamprecht, Johannes Mayer (46. Elias Herger), Johannis Zimmermann, Bastian Bösl, Jonas Fries (62. Arif Ekin) (74. Paul Massari), Ferat Nitaj, Pascal Schittler, Lucas Schraufstetter, Nik Leipold, Timo Meixner - Trainer: Dominic Rühl

Schiedsrichter: Alexander Schuster (Hohenau) - Zuschauer: 625

Tore: 0:1 Lucas Schraufstetter (7.), 1:1 Johann Saalfrank (36.), 1:2 Ferat Nitaj (90.+7)

Gelb-Rot: Niklas Stadelmann (86./SpVgg Bayern Hof/)

Gelb-Rot: Ferat Nitaj (90./VfB Eichstätt/)

Rot: Lukas Kycek (90./SpVgg Bayern Hof/)

Spiel am Freitag