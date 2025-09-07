 2025-09-04T13:21:47.781Z

Ligabericht
Die SG Kirn/Kirn-Sulzbach kann sich über ihren Derbysieg gegen die Spvgg Nachbollenbach freuen.
Die SG Kirn/Kirn-Sulzbach kann sich über ihren Derbysieg gegen die Spvgg Nachbollenbach freuen. – Foto: Gregor Wurdel (Archiv)

BL live: Kirn feiert Derbysieg, Bockenau gewinnt Kellerduell

SG setzt sich 3:2 gegen Nahbollenbach durch +++ Guldenbachtal und Idar-Oberstein trennen sich unentschieden +++ Topspiel am Samstagabend

Nahe. Wer die Bezirksliga Nahe verfolgt, der kommt wieder über das ganze Wochenende verteilt auf seine Kosten. Der zersplitterte Spieltag begann bereits am Freitagabend mit dem Duell zwischen der SG Guldenbachtal und dem FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein, die sich 3:3 trennten. Außerdem gab es das Derby zwischen der SG Kirn und der Spvgg. Nahbollenbach, bei dem sich der Gastgeber mit 3:2 durchsetzte. Am Samstag gewann der TSV Bockenau das Kellerduell gegen den SV Oberhausen mit 4:3 und holte damit seinen zweiten Saisonsieg. Diesen zweiten Saisonsieg feierte auch TuS Mörschied im Spiel gegen den TuS Pfaffen-Schwabenheim (3:0). Die SG Fürfeld dominierte das Topspiel gegen die TSG Planig und setzte sich deutlich mit 6:0 durch. Am Sonntag markieren die Partien zwischen Winzenheim und der SG MMM, dem SC Birkenfeld und dem SC Idar II und dem Derby zwischen der SG Weinsheim und dem VfL Rüdesheim den Abschluss des Spieltags.

Alle Partien im Überblick:

Fr., 05.09.2025, 19:15 Uhr
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
FSV Blau-Weiß Idar-ObersteinFSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
3
3
Abpfiff

Fr., 05.09.2025, 19:30 Uhr
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. NahbollenbachSpvgg. Nahbollenbach
3
2
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-SchwabenheimPfaffen Sch.
TuS Mörschied
TuS MörschiedTuS Mörschied
0
3
Abpfiff

Gestern, 16:30 Uhr
TSV Bockenau
TSV BockenauTSV Bockenau
SV Oberhausen
SV OberhausenSV Oberhausen
4
3
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig
6
0
Abpfiff
+Video

Heute, 15:15 Uhr
TUS Winzenheim
TUS WinzenheimWinzenheim
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
15:15live

Heute, 15:15 Uhr
SC Birkenfeld
SC BirkenfeldSC Birkenfeld
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-ObersteinIdar-Oberst. II
15:15

Heute, 15:30 Uhr
SG Weinsheim
SG WeinsheimSG Weinsheim
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimVfL Rüdesheim
15:30live

