BL LIVE: Heimstetten profitiert von roter Karte – Deisenhofen führt 4. Spieltag der Bayernliga von Paul Ruser · Heute, 14:36 Uhr · 0 Leser

Der FCD darf heute gegen Ismaning ran. – Foto: Walter Brugger

Am Samstag stehen vier Partien in der Bayernliga Süd auf der Agenda. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker:

Spiele am Samstag Heute, 14:00 Uhr FC Deisenhofen Deisenhofen FC Ismaning FC Ismaning 1 0 PUSH

Heute, 14:00 Uhr TSV Schwabmünchen Schwabmünch. SV Heimstetten Heimstetten 0 2 PUSH

Der TSV 1860 München II stand nach Abpfiff trotz 2:0-Führung mit leeren Händen da. Luis Pereira de Azambuja brachte die Gäste nach einer halben Stunde vom Punkt in Führung, Mustafa Tekin erhöhte noch vor dem Pausenpfiff (45.+1). Nach dem Seitenwechsel konnte Maurice Untersänger in der 52. Minute den Anschluss erzielen. In der Folge konnten die Löwen die knappe Führung halten, in der Schlussphase schlug Pfaffenhofen aber zweifach zu: Luka Brudtloff glich in der 81. Minute aus, drei Zeigerumdrehungen später ließ Moritz Leibelt die Hausherren jubeln. Pfaffenhofen schiebt sich mit dem Sieg auf den zweiten Platz, 1860 München II verlässt das Treppcheh und ist Vierter. FSV Pfaffenhofen/Ilm – TSV 1860 München II 3:2

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Kristof Kuchlbauer, Yasin Keskin, Daniel Zanker, Simon Berger, Sebastian Waas (74. Dominik Binder), Paul Starzer (60. Jonas Redl), Michael Senger (91. Samuel Zrieschling), Simon Heigl, Maurice Untersänger (73. Luka Brudtloff), Stefan Liebler (60. Moritz Leibelt) - Trainer: Ludwig Dietrich

TSV 1860 München II: Paul Bachmann, Finn Fodor, Edon Krasniqi, Deniz Haimerl, Moritz Seiffert (46. Jakob Schurz), Lucas Grancay, Mustafa Tekin, Noah Plöttner (55. Sandro Porta), Luis Pereira de Azambuja, Lucio Saric, Fares Ibrahim (77. Fabio Rost) - Trainer: Wolfgang Sonnenhauser

Schiedsrichter: Saif Fekih (Oberndorf) - Zuschauer: 940

Tore: 0:1 Luis Pereira de Azambuja (32.), 0:2 Mustafa Tekin (45.+1), 1:2 Maurice Untersänger (52.), 2:2 Luka Brudtloff (81.), 3:2 Moritz Leibelt (84.)

Besondere Vorkommnisse: Michael Senger (FSV Pfaffenhofen/Ilm) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (13.).

Der FC Pipinsried bleibt dem Auswärtserfolg beim SV Schalding-Heining Tabellenführer! Alexander Seifert brachte die Gäste in Minute 17 auf die Siegerstraße, im zweiten Durchgang glich Thomas Flieher zunächst aber aus (50.). Es war aber erneut Seifert, der die Tür in Richtung drei Punkte öffnete (65.). Florian Gebert sorgte eine Viertelstunde vor Schluss für die Vorentscheidung, David Anyaonu schraubte in der Nachspielzeit den Deckel auf den Sieg. Schalding-Heining steht im Tabellenmittelfeld auf Rang sieben. SV Schalding-Heining – FC Pipinsried 1:4

SV Schalding-Heining: Marius Herzig, Maximilian Moser (90. Laban Saeed), Christoph Szili, Niklas Heininger, Michel Schiedermair (62. Elion Haxhosaj), Daniel Zillner, Fabian Stahl (72. Adrian Böck), Thomas Flieher, Jonas Hoffmann (72. Hannes Hobelsberger), Volodymyr Danylenko, Markus Gallmaier (80. Quirin Stiglbauer) - Trainer: Heiko Schwarz - Co-Trainer: Albert Krenn - spielender Co-Trainer: Markus Gallmaier

FC Pipinsried: Enrique Bösl, Sebastian Keßler, Benedikt Lobenhofer, Tobias Reithmeir, Tobias Ullmann (56. Maximilian Haas), Tobias Reichl, Matthias Roithmayr (79. Mhammed Sanawar), Patrick Weihrauch, Nenad Petkovic (63. David Anyaonu), Florian Gebert, Alexander Seifert (89. Lysander Weiß) - Trainer: Roman Langer - spielender Co-Trainer: Mario Götzendörfer - Co-Trainer: Victor Medeleanu

Schiedsrichter: Thomas Ehrnsperger (Rieden) - Zuschauer: 636

Tore: 0:1 Alexander Seifert (17.), 1:1 Thomas Flieher (50.), 1:2 Alexander Seifert (65.), 1:3 Florian Gebert (76.), 1:4 David Anyaonu (90.+1)

Die SpVgg Landshut und der TSV 1860 Rosenheim trenntn sich mit einem Remis, beide Treffer fielen in der zweiten Hälfte innerhalb von zehn Minuten. Edis Muhameti brachte Landshut in Führung (54.), Marcus Plomer setzte die Partie anschließend wieder auf den Anfang. Landshut steht vorerst in der Spitzengruppe auf dem dritten Platz, Rosenheim schiebt sich auf den 13. Rang. SpVgg Landshut – TSV 1860 Rosenheim 1:1

SpVgg Landshut: Daniel Mühl, Marcus Plomer, Robin Oswald, Dominik Weiß, Daniel Rabanter, Yannick Justvan, Moritz Sossau, Tobias Steer, Sebastian Maier, Florentin Seferi (85. Simon Kirmeier), Kenneth Sigl (78. Tim Hoffmann) - Co-Trainer: Kevin Engber - Spielertrainer: Sebastian Maier - Co-Trainer: Johannes Maier

TSV 1860 Rosenheim: Jaro Gleißenberger, Steven Khong-In (70. Audai Elghatous), Adnan Kasumovic, Deniz Ünal, Marcel Martens, Liam Markulin (85. Leonardo Papapicco), Michael Summerer, Leon Tutic (76. Marlon Gangloff), Christoph Hilger (41. Kevin Kuffel), Edis Muhameti, Noah Markulin (61. Zaeem Syed) - Co-Trainer: Adel Merdan - Co-Trainer: Markus Wallner - Trainer: Wolfgang Schellenberg - Co-Trainer: Nico Altmann

Schiedsrichter: Dominik Petzke (Surheim) - Zuschauer: 650

Tore: 0:1 Edis Muhameti (54.), 1:1 Marcus Plomer (64.)