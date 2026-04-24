 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ticker

BL LIVE: 1860 gegen Landsberg! Fällt heute die Meister-Entscheidung?

31. Spieltag im Live Ticker

von Alexander Nikel · Heute, 18:01 Uhr · 0 Leser
Entscheidet der TSV 1860 II auch das Topspiel gegen Landsberg für sich?
Entscheidet der TSV 1860 II auch das Topspiel gegen Landsberg für sich? – Foto: Jonas Baier

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Bayernliga Süd
Türkgücü Mün
Schalding
SV Erlbach
FC Ismaning

Zum Auftakt des 31. Spieltags der Bayernliga Süd steigt das absolute Topspiel: Tabellenführer TSV 1860 München II gastiert beim ersten Verfolger, den TSV Landsberg. Mit einem Sieg könnten die kleinen Löwen einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Zeitgleich geht es für den SV Erlbach gegen den FC Gundelfingen.

Spiele am Freitag:

Heute, 19:00 Uhr
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
0
0

Heute, 19:30 Uhr
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
0
0

Spiele am Samstag:

Morgen, 14:00 Uhr
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
15:00

Morgen, 14:00 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
14:00live

Morgen, 15:00 Uhr
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
15:00