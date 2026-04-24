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BL LIVE: 1860 gegen Landsberg! Fällt heute die Meister-Entscheidung?
31. Spieltag im Live Ticker
von Alexander Nikel · Heute, 18:01 Uhr · 0 Leser
Entscheidet der TSV 1860 II auch das Topspiel gegen Landsberg für sich? – Foto: Jonas Baier
Zum Auftakt des 31. Spieltags der Bayernliga Süd steigt das absolute Topspiel: Tabellenführer TSV 1860 München II gastiert beim ersten Verfolger, den TSV Landsberg. Mit einem Sieg könnten die kleinen Löwen einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Zeitgleich geht es für den SV Erlbach gegen den FC Gundelfingen.