BL kompakt: Weinsheim feiert Derbysieg, Kantersieg für Fürfeld

Nahe. Wer die Bezirksliga Nahe verfolgt, der kam wieder über das ganze Wochenende verteilt auf seine Kosten. Der zersplitterte Spieltag begann bereits am Freitagabend mit dem Duell zwischen der SG Guldenbachtal und dem FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein, die sich 3:3 trennten. Außerdem gab es das Derby zwischen der SG Kirn und der Spvgg. Nahbollenbach, bei dem sich der Gastgeber mit 3:2 durchsetzte. Am Samstag gewann der TSV Bockenau das Kellerduell gegen den SV Oberhausen mit 4:3 und holte damit seinen zweiten Saisonsieg. Diesen zweiten Saisonsieg feierte auch TuS Mörschied im Spiel gegen den TuS Pfaffen-Schwabenheim (3:0). Die SG Fürfeld dominierte das Topspiel gegen die TSG Planig und setzte sich deutlich mit 6:0 durch. Am Sonntag rundeten drei Partien den Spieltag ab: TUS Winzenheim siegte mit 1:0 gegen die SG MMM, der SC Idar-Oberstein II setzte sich mit 4:1 gegen den SC Birkenfeld durch und im Derby gewann die SG Weinsheim mit 2:0 gegen den VfL Rüdesheim.