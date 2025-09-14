BL kompakt: SC Idar-Oberstein feiert 4:0-Sieg, FSV bleibt sieglos

Bad Kreuznach/Birkenfeld. Den Auftakt machte die SG Fürfeld, die am Samstagabend den SC Birkenfeld deutlich mit 4:1 besiegte. Die SG Weinsheim setzte sich am Sonntag souverän mit 5:0 bei der Spvgg. Nahbollenbach durch. TuS Mörschied gewann gegen den TuS Winzenheim mit 2:1, während die TSG Planig einen 4:2-Sieg gegen den FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein feiern konnte. Die SG MMM und der TSV Bockenau trennten sich 1:1 und der SV Oberhausen behielt mit 3:2 gegen die SG Guldenbachtal die Oberhand. Der VfL Rüdesheim gewann sein Heimspiel gegen den TuS Pfaffen-Schwabenheim mit 2:1. Außerdem setzte sich der SC Idar-Oberstein II klar mit 4:0 gegen die SG VfR 07 Kirn durch.