Ligabericht
Der SC Idar-Oberstein konnte sich in der Partie gegen die SG VfR 07 Kirn mit einem 4:0-Sieg durchsetzen.
Der SC Idar-Oberstein konnte sich in der Partie gegen die SG VfR 07 Kirn mit einem 4:0-Sieg durchsetzen. – Foto: Gregor Wurdel - Archiv

BL kompakt: SC Idar-Oberstein feiert 4:0-Sieg, FSV bleibt sieglos

SG Weinsheim an der Tabellenspitze +++ SV Oberhausen holt sich seinen ersten Sieg

Bad Kreuznach/Birkenfeld. Den Auftakt machte die SG Fürfeld, die am Samstagabend den SC Birkenfeld deutlich mit 4:1 besiegte. Die SG Weinsheim setzte sich am Sonntag souverän mit 5:0 bei der Spvgg. Nahbollenbach durch. TuS Mörschied gewann gegen den TuS Winzenheim mit 2:1, während die TSG Planig einen 4:2-Sieg gegen den FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein feiern konnte. Die SG MMM und der TSV Bockenau trennten sich 1:1 und der SV Oberhausen behielt mit 3:2 gegen die SG Guldenbachtal die Oberhand. Der VfL Rüdesheim gewann sein Heimspiel gegen den TuS Pfaffen-Schwabenheim mit 2:1. Außerdem setzte sich der SC Idar-Oberstein II klar mit 4:0 gegen die SG VfR 07 Kirn durch.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 19:00 Uhr
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SC Birkenfeld
SC BirkenfeldSC Birkenfeld
4
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
TuS Mörschied
TuS MörschiedTuS Mörschied
TUS Winzenheim
TUS WinzenheimWinzenheim
2
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
FSV Blau-Weiß Idar-ObersteinFSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
4
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
TSV Bockenau
TSV BockenauTSV Bockenau
1
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SV Oberhausen
SV OberhausenSV Oberhausen
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal
3
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimVfL Rüdesheim
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-SchwabenheimPfaffen Sch.
2
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-ObersteinIdar-Oberst. II
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn
4
0
Abpfiff

