Ligabericht
Der SC Idar-Oberstein konnte sich in der Partie gegen die SG VfR 07 Kirn mit einem 4:0-Sieg durchsetzen. – Foto: Gregor Wurdel - Archiv
BL kompakt: SC Idar-Oberstein feiert 4:0-Sieg, FSV bleibt sieglos
SG Weinsheim an der Tabellenspitze +++ SV Oberhausen holt sich seinen ersten Sieg
Bad Kreuznach/Birkenfeld. Den Auftakt machte die SG Fürfeld, die am Samstagabend den SC Birkenfeld deutlich mit 4:1 besiegte. Die SG Weinsheim setzte sich am Sonntag souverän mit 5:0 bei der Spvgg. Nahbollenbach durch. TuS Mörschied gewann gegen den TuS Winzenheim mit 2:1, während die TSG Planig einen 4:2-Sieg gegen den FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein feiern konnte. Die SG MMM und der TSV Bockenau trennten sich 1:1 und der SV Oberhausen behielt mit 3:2 gegen die SG Guldenbachtal die Oberhand. Der VfL Rüdesheim gewann sein Heimspiel gegen den TuS Pfaffen-Schwabenheim mit 2:1. Außerdem setzte sich der SC Idar-Oberstein II klar mit 4:0 gegen die SG VfR 07 Kirn durch.