BL kompakt: Saulheim gewinnt Derby, Kantersieg für SKC Barbaros

Rheinhessen. Auf in einen neuen Spieltag in der Bezirksliga Rheinhessen: Den Auftakt machte der Unterbau des TSV Gau-Odernheim, der eine 1:4-Niederlage gegen den SV Guntersblum einstecken musste. Anschließend traf TuS Marienborn II auf den TSV Mommenheim und setzte sich mit 3:0 durch. Der SV Horchheim trennte sich von Hassia Bingen torlos und konnte damit die Tabellenführung nicht verteidigen. Der SKC Barbaros Mainz besiegte den VfL Gundersheim deutlich mit 9:0. Fontana Finthen gewann das direkte Duell gegen den TuS Wörrstadt mit 2:0 und sammelte damit wichtige Punkte im Abstiegskampf, während der FSV Saulheim im Derby gegen den FSV Nieder-Olm einen 4:1-Erfolg feierte. Außerdem setzte sich der TSV Zornheim in seiner Heimpartie mit 4:1 durch. Der VfR Nierstein, der stark in die Saison gestartet ist, steht vor einem Heimspiel gegen Bretzenheim II.