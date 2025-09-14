 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligabericht
Der FSV Saulheim konnte im Derby gegen den FSV Nieder-Olm mit einem 4:1-Erfolg als Sieger vom Platz gehen.
Der FSV Saulheim konnte im Derby gegen den FSV Nieder-Olm mit einem 4:1-Erfolg als Sieger vom Platz gehen. – Foto: Michael Fink - Archiv

BL kompakt: Saulheim gewinnt Derby, Kantersieg für SKC Barbaros

Zornheim gelangt an die Tabellenspitze +++ Fontana gewinnt Kellerduell mit 2:0

Rheinhessen. Auf in einen neuen Spieltag in der Bezirksliga Rheinhessen: Den Auftakt machte der Unterbau des TSV Gau-Odernheim, der eine 1:4-Niederlage gegen den SV Guntersblum einstecken musste. Anschließend traf TuS Marienborn II auf den TSV Mommenheim und setzte sich mit 3:0 durch. Der SV Horchheim trennte sich von Hassia Bingen torlos und konnte damit die Tabellenführung nicht verteidigen. Der SKC Barbaros Mainz besiegte den VfL Gundersheim deutlich mit 9:0. Fontana Finthen gewann das direkte Duell gegen den TuS Wörrstadt mit 2:0 und sammelte damit wichtige Punkte im Abstiegskampf, während der FSV Saulheim im Derby gegen den FSV Nieder-Olm einen 4:1-Erfolg feierte. Außerdem setzte sich der TSV Zornheim in seiner Heimpartie mit 4:1 durch. Der VfR Nierstein, der stark in die Saison gestartet ist, steht vor einem Heimspiel gegen Bretzenheim II.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Heute, 12:00 Uhr
TSV Gau-Odernheim
TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. II
SV Guntersblum
SV GuntersblumGuntersblum
1
4
Abpfiff

Heute, 12:30 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
3
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
FSV Nieder-Olm
FSV Nieder-OlmNieder-Olm
4
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Zornheim
TSV ZornheimZornheim
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
4
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SKC Barbaros Mainz
SKC Barbaros MainzBarbaros MZ
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
9
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
0
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
2
0
Abpfiff

Do., 25.09.2025, 19:30 Uhr
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
19:30

