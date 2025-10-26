BL kompakt: Rückschlag für Hassia Bingen nach erhofftem Turnaround

Wer hält den SKC Barbaros Mainz auf dem Weg Richtung Landesliga auf? Auch der zuvor Tabellenvierte TSG Bretzenheim II konnte den Lauf nicht stoppen: Barbaros siegte klar mit 5:1. Der Zweite TuS Marienborn II blieb ebenfalls erfolgreich und setzte sich mit einem 3:0-Sieg gegen Schlusslicht Mombach durch. Für den TSV Zornheim hingegen gab es nach dem erhofften Turnaround zuletzt wieder einen Rückschlag: Beim SV Horchheim unterlag das Team mit 0:2.

Nichts zu holen gab es für Hassia Bingen – nach dem gelungenen Einstand unter dem neuen Trainer folgte im Kellerduell gegen TuS Wörrstadt eine deutliche 0:5-Niederlage. Ein torreiches Spiel bot Fontana Finthen, das sich vom FSV Saulheim mit einem 3:3-Unentschieden trennte. Auch zwischen Mommenheim und Nieder-Olm gab es im Derby keinen Sieger, die Partie endete 1:1. Der Unterbau von Gau-Odernheim holte in Niederstein ebenfalls einen Punkt (2:2).