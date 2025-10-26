 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Hassia Bingen hoffte auf einen Sieg gegen Wörrstadt, musste aber stattdessen eine 0:5-Niederlage hinnehmen.
Hassia Bingen hoffte auf einen Sieg gegen Wörrstadt, musste aber stattdessen eine 0:5-Niederlage hinnehmen. – Foto: Timo Schlitz - Archiv

BL kompakt: Rückschlag für Hassia Bingen nach erhofftem Turnaround

Barbaros bleibt nach 5:1-Sieg unaufhaltsam +++ Hassia Bingen verliert 0:5 +++ 3:3-Unentschieden im Derby

Wer hält den SKC Barbaros Mainz auf dem Weg Richtung Landesliga auf? Auch der zuvor Tabellenvierte TSG Bretzenheim II konnte den Lauf nicht stoppen: Barbaros siegte klar mit 5:1. Der Zweite TuS Marienborn II blieb ebenfalls erfolgreich und setzte sich mit einem 3:0-Sieg gegen Schlusslicht Mombach durch. Für den TSV Zornheim hingegen gab es nach dem erhofften Turnaround zuletzt wieder einen Rückschlag: Beim SV Horchheim unterlag das Team mit 0:2.
Nichts zu holen gab es für Hassia Bingen – nach dem gelungenen Einstand unter dem neuen Trainer folgte im Kellerduell gegen TuS Wörrstadt eine deutliche 0:5-Niederlage. Ein torreiches Spiel bot Fontana Finthen, das sich vom FSV Saulheim mit einem 3:3-Unentschieden trennte. Auch zwischen Mommenheim und Nieder-Olm gab es im Derby keinen Sieger, die Partie endete 1:1. Der Unterbau von Gau-Odernheim holte in Niederstein ebenfalls einen Punkt (2:2).

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Heute, 12:30 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
3
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
TSV Gau-Odernheim
TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. II
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
0
5

Heute, 15:00 Uhr
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
FSV Nieder-Olm
FSV Nieder-OlmNieder-Olm
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SKC Barbaros Mainz
SKC Barbaros MainzBarbaros MZ
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
5
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
TSV Zornheim
TSV ZornheimZornheim
2
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
3
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
SV Guntersblum
SV GuntersblumGuntersblum
1
0
Abpfiff

