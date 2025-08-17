BL kompakt: Guntersblum holt ersten Sieg, Hassia verliert erneut

Rheinhessen. Den dritten Spieltag in der Bezirksliga eröffnete der FSV Saulheim am Samstagabend bei der VfL Gundersheim mit einem 2:1 Auswärtssieg. Im ersten Sonntagsspiel gelang der TSG Bretzenheim II ein 7:2-Sieg gegen Aufsteiger Wörrstadt. Marienborn II und Zornheim feierten beide ihren dritten Sieg im dritten Spiel und bauen damit ihre makellose Saison weiter aus. Hassia Bingen holte auch im dritten Spiel keine Punkte (0:1 gegen Zornheim). Guntersblum dagegen konnte seinen ersten Dreier durch einen 4:1-Sieg bei Fortuna Mombach feiern. Auch Mommenheim (3:1 gegen Gau-Odernheim II) und Nierstein (3:0 gegen Nieder-Olm) holten einen Sieg.