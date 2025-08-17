Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der SV Guntersblum siegt bei Fortuna Mombach mit 4:1. – Foto: Chiara König (Archiv)
BL kompakt: Guntersblum holt ersten Sieg, Hassia verliert erneut
TSG Bretzenheim gewinnt 7:2 gegen Wörrstadt +++ Gundersheim verliert mit 1:2 gegen Saulheim +++ Marienborn und Zonrheim bauen Erfolgsserie aus
Rheinhessen. Den dritten Spieltag in der Bezirksliga eröffnete der FSV Saulheim am Samstagabend bei der VfL Gundersheim mit einem 2:1 Auswärtssieg. Im ersten Sonntagsspiel gelang der TSG Bretzenheim II ein 7:2-Sieg gegen Aufsteiger Wörrstadt. Marienborn II und Zornheim feierten beide ihren dritten Sieg im dritten Spiel und bauen damit ihre makellose Saison weiter aus. Hassia Bingen holte auch im dritten Spiel keine Punkte (0:1 gegen Zornheim). Guntersblum dagegen konnte seinen ersten Dreier durch einen 4:1-Sieg bei Fortuna Mombach feiern. Auch Mommenheim (3:1 gegen Gau-Odernheim II) und Nierstein (3:0 gegen Nieder-Olm) holten einen Sieg.