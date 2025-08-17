 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligabericht
Der SV Guntersblum siegt bei Fortuna Mombach mit 4:1.
Der SV Guntersblum siegt bei Fortuna Mombach mit 4:1. – Foto: Chiara König (Archiv)

BL kompakt: Guntersblum holt ersten Sieg, Hassia verliert erneut

TSG Bretzenheim gewinnt 7:2 gegen Wörrstadt +++ Gundersheim verliert mit 1:2 gegen Saulheim +++ Marienborn und Zonrheim bauen Erfolgsserie aus

BZL Rheinhessen
TSG Bretzenh II
Saulheim
Marienborn II
Nierstein

Rheinhessen. Den dritten Spieltag in der Bezirksliga eröffnete der FSV Saulheim am Samstagabend bei der VfL Gundersheim mit einem 2:1 Auswärtssieg. Im ersten Sonntagsspiel gelang der TSG Bretzenheim II ein 7:2-Sieg gegen Aufsteiger Wörrstadt. Marienborn II und Zornheim feierten beide ihren dritten Sieg im dritten Spiel und bauen damit ihre makellose Saison weiter aus. Hassia Bingen holte auch im dritten Spiel keine Punkte (0:1 gegen Zornheim). Guntersblum dagegen konnte seinen ersten Dreier durch einen 4:1-Sieg bei Fortuna Mombach feiern. Auch Mommenheim (3:1 gegen Gau-Odernheim II) und Nierstein (3:0 gegen Nieder-Olm) holten einen Sieg.

Alle Partien im Überblick:

Gestern, 18:30 Uhr
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
1
2
Abpfiff

Heute, 12:45 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
7
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
FSV Nieder-Olm
FSV Nieder-OlmNieder-Olm
3
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Gau-Odernheim
TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. II
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
1
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Zornheim
TSV ZornheimZornheim
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
1
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
SV Guntersblum
SV GuntersblumGuntersblum
1
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
SKC Barbaros Mainz
SKC Barbaros MainzBarbaros MZ
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
0
3
Abpfiff

