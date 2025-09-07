BL kompakt: Bretzenheim holt Derbysieg, Unentschieden in Nieder-Olm

Rheinhessen. Das ganze Wochenende Bezirksliga-Action am sechsten Spieltag: Gleich am Freitagabend ging es in zwei Derbys zur Sache: Die beiden Aufsteiger TuS Wörrstadt und TSV Gau-Odernheim II traten gegeneinander an. Derbysieger war am Ende der TSV, der 4:1 gewann. Gleichzeitig empfing der FSV Nieder-Olm seinen Rivalen TSV Zornheim. Dieses Derby fand keinen Sieger, am Ende stand ein torloses Unentschieden. Samstags musste der VfL Gundersheim nach seinem Aus im Verbandspokal gegen Grünstadt auch in der Liga eine 0:4-Niederlage gegen den SV Horchheim hinnehmen. Am Sonntag trennten sich der VfR Nierstein und TuS Marienborn II mit einem 1:1-Unentschieden. Auch nach dem Mainzer Derby gegen Bretzenheim II wartet Fortuna Mombach weiter auf den ersten Sieg (0:4). Außerdem entschied Hassia Bingen die Partie gegen Fontana Finthen mit 2:0 für sich. Schließlich musste der FSV Saulheim im Auswärtsspiel gegen den SV Guntersblum eine 0:3-Niederlage einstecken.