Ligabericht
TSG 1846 Bretzenheim II konnte im Mainzer-Derby gegen Fortuna Mombach mit einem 4:0-Erfolg als Sieger vom Platz gehen.
TSG 1846 Bretzenheim II konnte im Mainzer-Derby gegen Fortuna Mombach mit einem 4:0-Erfolg als Sieger vom Platz gehen.

BL kompakt: Bretzenheim holt Derbysieg, Unentschieden in Nieder-Olm

TSG Bretzenheim gewinnt klar mit 4:0 +++ TSV besiegt TuS Wörrstadt mit 4:1 +++ SV Guntersblum gewinnt 3:0

Rheinhessen. Das ganze Wochenende Bezirksliga-Action am sechsten Spieltag: Gleich am Freitagabend ging es in zwei Derbys zur Sache: Die beiden Aufsteiger TuS Wörrstadt und TSV Gau-Odernheim II traten gegeneinander an. Derbysieger war am Ende der TSV, der 4:1 gewann. Gleichzeitig empfing der FSV Nieder-Olm seinen Rivalen TSV Zornheim. Dieses Derby fand keinen Sieger, am Ende stand ein torloses Unentschieden. Samstags musste der VfL Gundersheim nach seinem Aus im Verbandspokal gegen Grünstadt auch in der Liga eine 0:4-Niederlage gegen den SV Horchheim hinnehmen. Am Sonntag trennten sich der VfR Nierstein und TuS Marienborn II mit einem 1:1-Unentschieden. Auch nach dem Mainzer Derby gegen Bretzenheim II wartet Fortuna Mombach weiter auf den ersten Sieg (0:4). Außerdem entschied Hassia Bingen die Partie gegen Fontana Finthen mit 2:0 für sich. Schließlich musste der FSV Saulheim im Auswärtsspiel gegen den SV Guntersblum eine 0:3-Niederlage einstecken.

Die Partien im Überblick:

Do., 04.09.2025, 20:00 Uhr
TSV Mommenheim
TSV MommenheimMommenheim
SKC Barbaros Mainz
SKC Barbaros MainzBarbaros MZ
0
1
Abpfiff

Fr., 05.09.2025, 19:30 Uhr
FSV Nieder-Olm
FSV Nieder-OlmNieder-Olm
TSV Zornheim
TSV ZornheimZornheim
0
0
Abpfiff

Fr., 05.09.2025, 19:30 Uhr
TuS Wörrstadt
TuS WörrstadtTuS Wörrsta.
TSV Gau-Odernheim
TSV Gau-OdernheimGau-Odernh. II
1
4
Abpfiff

Gestern, 18:00 Uhr
VfL Gundersheim
VfL GundersheimGundersheim
SV Horchheim
SV HorchheimHorchheim
0
4
Abpfiff

Heute, 12:30 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn II
VfR Nierstein
VfR NiersteinNierstein
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
BFV Hassia Bingen
BFV Hassia BingenBingen
VfL Fontana Finthen
VfL Fontana FinthenFon. Finthen
2
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Fortuna Mombach
FC Fortuna MombachFort Mombach
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh II
0
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Guntersblum
SV GuntersblumGuntersblum
FSV Saulheim
FSV SaulheimSaulheim
3
0
Abpfiff

