BL aktuell: Winzenheim verkürzt auf Platz zwei, Guldenbachtaler Sieg

Bereits am Samstag stieg die formstärkste Mannschaft der Liga, der SC Idar-Oberstein II, mit einem Auswärtsspiel bei TuS Pfaffen-Schwabenheim in das Geschehen ein, verlor aber überraschenderweise mit 3:1. Die Pfaffen-Schwabenheimer gingen mit einem Erfolgserlebnis in das Spiel, denn nach zuvor vier Niederlagen am Stück, konnten sie am vergangenen Spieltag ihr Spiel gegen die Spvgg. Nahbollenbach mit 3:0 gewinnen.

Am Sonntag stieg der Ligaprimus SG Weinsheim mit einem Heimspiel gegen die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein in den Spieltag ein. Nach einer 2:0-Führung und einem 2:3-Rückstand gewannen die Weinsheimer am Ende mit 5:3. Der TSV Bockenau musste sich zu Hause gegen den VfL Rüdesheim mit 0:4 geschlagen geben. Der SV Oberhausen hätte mit einem Sieg die rote Laterne abgeben können, verlor zu Hause gegen die TSG Plang mit 2:5. Die TUS Winzenheim konnte sich, nach dem 0:1 gegen den VfL Rüdesheim am vergangenen Spieltag, im Spiel gegen die Spvgg. Nahbollenbach rehabilitieren und souverän mit 5:1 gewinnen. Die SG VfR 07 Kirn/Kirn-Sulzbach hätte im Duell mit Tabellennachbar SC Birkenfeld ihre Position im gesicherten Mittelfeld weiter zementieren können, unterlag jedoch mit 0:2. Der formstarke FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein empfing im Heimspiel die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim und ließ die Serie mit einer 0:1-Heimpleite reißen. Die SG Guldenbachtal hatte TuS Mörschied zu Gast und setzte mit einem 5:1-Heimsieg ein Ausrufezeichen im Tabellenkeller.