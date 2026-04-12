 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligabericht

BL aktuell: Winzenheim verkürzt auf Platz zwei, Guldenbachtaler Sieg

FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein Siegesserie reißt +++ Guldenbachtal setzt Ausrufezeichen im Keller +++ TuS Winzenheim nutzt Patzer des SC Idar-Oberstein und verkürzt

von Marius Martinez · Heute, 17:36 Uhr · 0 Leser
Durch den fulminanten 5:1-Sieg zieht die SG Guldenbachtal an dem Formstarken FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein vorbei.
Durch den fulminanten 5:1-Sieg zieht die SG Guldenbachtal an dem Formstarken FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein vorbei. – Foto: Sebastian Bohr

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Bezirksliga Nahe
VfL Rüdesheim
Winzenheim
SG VfR 07 Kirn
Idar-Oberst. II

Nahe. Am Wochenende findet der 24. Spieltag der Bezirksliga statt.

Bereits am Samstag stieg die formstärkste Mannschaft der Liga, der SC Idar-Oberstein II, mit einem Auswärtsspiel bei TuS Pfaffen-Schwabenheim in das Geschehen ein, verlor aber überraschenderweise mit 3:1. Die Pfaffen-Schwabenheimer gingen mit einem Erfolgserlebnis in das Spiel, denn nach zuvor vier Niederlagen am Stück, konnten sie am vergangenen Spieltag ihr Spiel gegen die Spvgg. Nahbollenbach mit 3:0 gewinnen.

Am Sonntag stieg der Ligaprimus SG Weinsheim mit einem Heimspiel gegen die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein in den Spieltag ein. Nach einer 2:0-Führung und einem 2:3-Rückstand gewannen die Weinsheimer am Ende mit 5:3. Der TSV Bockenau musste sich zu Hause gegen den VfL Rüdesheim mit 0:4 geschlagen geben. Der SV Oberhausen hätte mit einem Sieg die rote Laterne abgeben können, verlor zu Hause gegen die TSG Plang mit 2:5. Die TUS Winzenheim konnte sich, nach dem 0:1 gegen den VfL Rüdesheim am vergangenen Spieltag, im Spiel gegen die Spvgg. Nahbollenbach rehabilitieren und souverän mit 5:1 gewinnen. Die SG VfR 07 Kirn/Kirn-Sulzbach hätte im Duell mit Tabellennachbar SC Birkenfeld ihre Position im gesicherten Mittelfeld weiter zementieren können, unterlag jedoch mit 0:2. Der formstarke FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein empfing im Heimspiel die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim und ließ die Serie mit einer 0:1-Heimpleite reißen. Die SG Guldenbachtal hatte TuS Mörschied zu Gast und setzte mit einem 5:1-Heimsieg ein Ausrufezeichen im Tabellenkeller.

Alle Spiele im Überblick:

Gestern, 19:00 Uhr
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-SchwabenheimPfaffen Sch.
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-ObersteinIdar-Oberst. II
3
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SV Oberhausen
SV OberhausenSV Oberhausen
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig
2
5
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal
TuS Mörschied
TuS MörschiedTuS Mörschied
5
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
FSV Blau-Weiß Idar-ObersteinFSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
0
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn
SC Birkenfeld
SC BirkenfeldSC Birkenfeld
0
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
TUS Winzenheim
TUS WinzenheimWinzenheim
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. NahbollenbachSpvgg. Nahbollenbach
5
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
TSV Bockenau
TSV BockenauTSV Bockenau
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimVfL Rüdesheim
0
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SG Weinsheim
SG WeinsheimSG Weinsheim
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
5
3
Abpfiff