 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligabericht

BL aktuell: Pfaffen-Schwabenheim überrascht mit Sieg

FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein seit sieben Spielen ungeschlagen +++ TSV Bockenau und SV Oberhausen im Fernduell um die rote Laterne

von Marius Martinez · Heute, 21:45 Uhr · 0 Leser
TUS Winzenheim (schwarze Trikots, hier gegen SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim) will mit einem Sieg gegen die abstiegsbedrohte Spvgg. Nahbollenbach an der Top-Drei anklopfen.
TUS Winzenheim (schwarze Trikots, hier gegen SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim) will mit einem Sieg gegen die abstiegsbedrohte Spvgg. Nahbollenbach an der Top-Drei anklopfen. – Foto: Gregor Wurdel (Archiv)

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Bezirksliga Nahe
VfL Rüdesheim
Winzenheim
SG VfR 07 Kirn
Idar-Oberst. II

Nahe. Am Wochenende findet der 24. Spieltag der Bezirksliga statt.

Bereits am Samstag stieg die formstärkste Mannschaft der Liga, der SC Idar-Oberstein II, mit einem Auswärtsspiel bei TuS Pfaffen-Schwabenheim in das Geschehen ein, verlor aber überraschenderweise mit 3:1. Die Pfaffen-Schwabenheimer gingen mit einem Erfolgserlebnis in das Spiel, denn nach zuvor vier Niederlagen am Stück, konnten sie am vergangenen Spieltag ihr Spiel gegen die Spvgg. Nahbollenbach mit 3:0 gewinnen.

Am Sonntag steigt der Ligaprimus SG Weinsheim mit einem Heimspiel gegen die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein in den Spieltag ein. Weinsheim stellt, mit bisher 19 kassierten Gegentoren, die beste Defensive der Liga. In den Spielen des punktgleichen TSV Bockenau (empfängt den VfL Rüdesheim) und des SV Oberhausen (empfängt die TSG 1862 Planig) entscheidet sich, wer nach dem Spieltag die rote Laterne tragen muss. Die TUS Winzenheim möchte sich, nach dem 0:1 gegen den VfL Rüdesheim am vergangenen Spieltag, im Spiel gegen die Spvgg. Nahbollenbach rehabilitieren und weiter die Top-Drei im Blick behalten. Die SG VfR 07 Kirn/Kirn-Sulzbach kann im Duell mit Tabellennachbar SC Birkenfeld ihre Position im gesicherten Mittelfeld weiter zementieren. Der formstarke FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein empfängt im Heimspiel die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim. Der FSV ist inzwischen seit sieben Ligaspielen ungeschlagen. Die SG Guldenbachtal hat TuS Mörschied zu Gast. Mörschied reist, nach dem 8:1-Erfolg gegen Bockenau am vergangenen Spieltag, mit einer gesunden Portion Selbstbewusstsein zur SG.

Alle Spiele im Überblick:

Heute, 19:00 Uhr
TuS Pfaffen-Schwabenheim
TuS Pfaffen-SchwabenheimPfaffen Sch.
SC 07 Idar-Oberstein
SC 07 Idar-ObersteinIdar-Oberst. II
3
1
Abpfiff

Morgen, 15:15 Uhr
SV Oberhausen
SV OberhausenSV Oberhausen
TSG 1862 Planig
TSG 1862 PlanigTSG Planig
15:15

Morgen, 15:15 Uhr
SG Guldenbachtal
SG GuldenbachtalSG Guldenbachtal
TuS Mörschied
TuS MörschiedTuS Mörschied
15:15

Morgen, 15:15 Uhr
FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
FSV Blau-Weiß Idar-ObersteinFSV Blau-Weiß Idar-Oberstein
SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
SG Merxheim/Monzingen/MeddersheimSG Merxheim/Monzingen/Meddersheim
15:15live

Morgen, 15:15 Uhr
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.
SG VfR 07 Kirn / Kirn-Sulzba.SG VfR 07 Kirn
SC Birkenfeld
SC BirkenfeldSC Birkenfeld
15:15

Morgen, 15:15 Uhr
TUS Winzenheim
TUS WinzenheimWinzenheim
Spvgg. Nahbollenbach
Spvgg. NahbollenbachSpvgg. Nahbollenbach
15:15

Morgen, 15:15 Uhr
TSV Bockenau
TSV BockenauTSV Bockenau
VfL Rüdesheim
VfL RüdesheimVfL Rüdesheim
15:15

Morgen, 15:30 Uhr
SG Weinsheim
SG WeinsheimSG Weinsheim
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
SG Fürfeld/Neu-Bamberg/WöllsteinSG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein
15:30live