BL aktuell: Kirn feiert Derbysieg, Bockenau gewinnt Kellerduell

Nahe. Wer die Bezirksliga Nahe verfolgt, der kommt wieder über das ganze Wochenende verteilt auf seine Kosten. Der zersplitterte Spieltag begann bereits am Freitagabend mit dem Duell zwischen der SG Guldenbachtal und dem FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein, die sich 3:3 trennten. Außerdem gab es das Derby zwischen der SG Kirn und der Spvgg. Nahbollenbach, bei dem sich der Gastgeber mit 3:2 durchsetzte. Am Samstag gewann der TSV Bockenau das Kellerduell gegen den SV Oberhausen mit 4:3 und holte damit seinen zweiten Saisonsieg. Diesen zweiten Saisonsieg feierte auch TuS Mörschied im Spiel gegen den TuS Pfaffen-Schwabenheim (3:0). Im Topspiel treffen um 19 Uhr die SG Fürfeld und die TSG Planig aufeinander. Am Sonntag markieren die Partien zwischen Winzenheim und der SG MMM, dem SC Birkenfeld und dem SC Idar II und dem Derby zwischen der SG Weinsheim und dem VfL Rüdesheim den Abschluss des Spieltags.