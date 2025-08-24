BL 5: So läuft Spieltag 2 am Sonntag!

Spieltag zwei in der Bezirksliga, Gruppe 5, ist angelaufen und hat gleich für durchaus überraschende Ergebnisse gesorgt. Los ging es am Donnerstagabend, als der 1. FC Styrum auf Spitzenreiter SuS 21 Oberhausen traf - und bezwang. Am Freitag standen zwei Paarungen auf der Agenda: Zum einen empfing der Duisburger SV 1900 die Mannen von Viktoria Buchholz, zum anderen gastierte SuS 09 Dinslaken beim Aufsteiger VfB Homberg II.
Weiter geht es am Samstag mit dem Duisburger Duell zwischen der GSG Duisburg und dem Duisburger FV. Anstoß ist hier um 16 Uhr, was ein wenig unglücklich anmutet, spielt doch um 16.30 Uhr der MSV Duisburg daheim gegen den SSV Ulm. Das dürfte wohl den ein oder anderen Zuschauer kosten. Fünf Partien gibt es abschließend am Sonntag, unter anderem kommt es hier zum spannenden Aufeinandertreffen von Genc Osman und Rheinland Hamborn.
Der 1. FC Styrum hat seine Auftaktniederlage verarbeitet und die passende Antwort auf dem Platz gegeben. Am Donnerstagabend setzte sich die Mannschaft klar mit 3:0 gegen den SuS 21 Oberhausen durch, der nach Spieltag eins die Tabellenführung inne hatte. Das ist nun Geschichte und Styrum hat zumindest vorübergehend den Platz an der Sonne eingenommen. Khalil Bentaleb ebnete schon in der zweiten Spielminute den Weg auf der Siegerstraße. Aufgelegt hatte ihm Hatim Bentaleb. Der war es auch, der in der zweiten Halbzeit auf 2:0 stellte (69.), ehe Khalil Bentaleb in der Schlussphase den 3:0-Endstand markierte (83.).
Den ersten Sieg der Saison hat auch Aufsteiger VfB Homberg II eingefahren. Vor heimischer Kulisse setzte sich die Mannschaft von Tobias Schiek mit 4:2 gegen SuS 09 Dinslaken durch. Maurice Laroche (40./49.) und Florian Gashi (52./62.) waren jeweils doppelt erfolgreich. Zuvor hatte Raphael Rosenthal die Gäste in Front gebracht (24.). Stefan Frieler betrieb noch ein wenig Ergebniskosmetik und verkürzte Mitte der zweiten Halbzeit auf 2:4 (72.). Das Stadtderby zwischen dem Duisburger SV 1900 und Viktoria Buchholz endete derweil torlos 0:0-Unentschieden.
3. Spieltag
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - VfB Homberg II
So., 31.08.25 15:00 Uhr TuS Asterlagen - SV Genc Osman Duisburg
So., 31.08.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 31.08.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SC 1920 Oberhausen
So., 31.08.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - GSG Duisburg
So., 31.08.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - SV Rhenania Hamborn
So., 31.08.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Spvgg Meiderich 06/95
So., 31.08.25 15:30 Uhr VfL Repelen - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 31.08.25 16:00 Uhr Viktoria Buchholz - Rheinland Hamborn
4. Spieltag
Sa., 06.09.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - TuS Asterlagen
So., 07.09.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - SuS 21 Oberhausen
So., 07.09.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Duisburger SV 1900
So., 07.09.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - Viktoria Buchholz
So., 07.09.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - SuS 09 Dinslaken
So., 07.09.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - VfL Repelen
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - Mülheimer SV 07
So., 07.09.25 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Duisburger FV 08