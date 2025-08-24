Der VfB Homberg II feiert den ersten Saisonsieg. – Foto: Wolfgang Schwarz

BL 5: Schützenfest von SC 1920, FCNV klettert an die Spitze Bezirksliga, Gruppe 5: Der 1. FC Styrum hat den SuS 21 bezwungen, Aufsteiger VfB Homberg II zeigt sich torhungrig, keine Tore im Duisburger Derby. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 5 VfL Repelen Asterlagen FC Neuk.-Vlu SC Oberhaus. + 14 weitere

Spieltag zwei in der Bezirksliga, Gruppe 5, ist angelaufen und hat gleich für durchaus überraschende Ergebnisse gesorgt. Los ging es am Donnerstagabend, als der 1. FC Styrum auf Spitzenreiter SuS 21 Oberhausen traf - und bezwang. Am Freitag standen zwei Paarungen auf der Agenda: Zum einen empfing der Duisburger SV 1900 die Mannen von Viktoria Buchholz, zum anderen gastierte SuS 09 Dinslaken beim Aufsteiger VfB Homberg II.

Weiter geht es am Samstag mit dem Duisburger Duell zwischen der GSG Duisburg und dem Duisburger FV. Anstoß ist hier um 16 Uhr, was ein wenig unglücklich anmutet, spielt doch um 16.30 Uhr der MSV Duisburg daheim gegen den SSV Ulm. Das dürfte wohl den ein oder anderen Zuschauer kosten. Fünf Partien gibt es abschließend am Sonntag, unter anderem kommt es hier zum spannenden Aufeinandertreffen von Genc Osman und Rheinland Hamborn. >>> Alle Transfers im Überblick

So läuft Spieltag 2 Der 1. FC Styrum hat seine Auftaktniederlage verarbeitet und die passende Antwort auf dem Platz gegeben. Am Donnerstagabend setzte sich die Mannschaft klar mit 3:0 gegen den SuS 21 Oberhausen durch, der nach Spieltag eins die Tabellenführung inne hatte. Das ist nun Geschichte und Styrum hat zumindest vorübergehend den Platz an der Sonne eingenommen. Khalil Bentaleb ebnete schon in der zweiten Spielminute den Weg auf der Siegerstraße. Aufgelegt hatte ihm Hatim Bentaleb. Der war es auch, der in der zweiten Halbzeit auf 2:0 stellte (69.), ehe Khalil Bentaleb in der Schlussphase den 3:0-Endstand markierte (83.).