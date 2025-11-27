 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
Der Duisburger FV 08 will seine Spitzenposition weiter ausbauen.
Der Duisburger FV 08 will seine Spitzenposition weiter ausbauen. – Foto: Burak Annac

BL 5: Primus Duisburger FV 08 eröffnet Spieltag in Alstaden

Der Duisburger FV 08 will bei SW Alstaden vorlegen und den Vorsprung an der Tabellenspitze der Bezirksliga, Gruppe 5, ausbauen.

Während Tabellenführer Duisburger FV 08 bereits am Freitagabend bei Schwarz-Weiß Alstaden im Einsatz ist, stehen in der Bezirksliga, Gruppe 5, erst am Sonntag die weiteren Partien an. Was am Spieltag wichtig ist, erfahrt ihr hier.

So läuft Spieltag 15

Morgen, 19:30 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
19:30

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
15:30live

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
15:00

So., 30.11.2025, 15:15 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
15:15live

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
15:30live

So., 30.11.2025, 15:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
15:15

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
15:00

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
15:30

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
15:30live

Das sind die nächsten Spieltage

16. Spieltag
Fr., 05.12.25 20:00 Uhr SuS 21 Oberhausen - Spvgg Meiderich 06/95
Sa., 06.12.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - SC 1920 Oberhausen
So., 07.12.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Duisburger SV 1900
So., 07.12.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - SV Rhenania Hamborn
So., 07.12.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - VfL Repelen
So., 07.12.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 07.12.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - VfB Homberg II
So., 07.12.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 07.12.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - GSG Duisburg

17. Spieltag
Di., 09.12.25 19:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - SV Genc Osman Duisburg
Fr., 12.12.25 19:30 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - SuS 09 Dinslaken
Sa., 13.12.25 19:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Duisburger FV 08
So., 14.12.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - Rheinland Hamborn
So., 14.12.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SuS 21 Oberhausen
So., 14.12.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - TuS Asterlagen
So., 14.12.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - Mülheimer SV 07
So., 14.12.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 14.12.25 15:30 Uhr VfL Repelen - Viktoria Buchholz

