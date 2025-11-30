BL 5: Duisburger SV lässt die Muskeln spielen - Pleite für SC 1920

So läuft Spieltag 15

Lange sollte es dauern, dafür war der Jubel am Ende umso größer. Der Duisburger FV 08 hat die Spitzenposition in der Tabelle erfolgreich verteidigt. Am Samstag siegten die 08er auswärts bei Schwarz-Weiß Alstaden mit 2:1. Nach einem Lattenkracher der Gastgeber nach einer halben Stunde erzielte Filip Dimeski den 1:0- Pausenstand für die Gäste. Gut zehn Minuten nach Wiederanpfiff gelang Sandro Garcia Melian der Ausgleich. In der Folge entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, in dem sich Alstaden nicht belohnen konnte. Mit einem Traumtor in der letzten Minute der regulären Spielzeit war die Sache dann entschieden. Mit vollem Risiko nahm Yu Taya eine Dimeski-Flanke aus der Luft und knallte ihn aus 25 Metern in den Winkel.

Neuer Tabellenzweiter ist der Duisburger SV 1900, der einen echten Kantersieg gegen den SuS 21 Oberhausen einfuhr. Beim 9:0 überragte Kadir Yildirim, dem gleich fünf Treffer gelangen. Zur Pause führte der DSV bereits mit 3:0, die Partie war da schon weitestgehend entschieden. Nach dem Seitenwechsel folgte ein echtes Offensivfeuerwerk und sechs weitere Tore der Hausherren. Den Titel des ersten Verfolgers musste der SC 1920 Oberhausen abgeben. Im Heimspiel gegen den SV Genc Osman Duisburg setzte es ein klare 1:4-Niederlage, bei der Timur Ertural in der Schlussphase vor rund 200 Zuschauern immerhin den Ehrentreffer erzielen konnte.