 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
In letzter Sekunde fuhr Duisburg 08 den Auswärtssieg ein.
In letzter Sekunde fuhr Duisburg 08 den Auswärtssieg ein. – Foto: Burak Annac

BL 5: Duisburger FV 08 siegt erst spät in Alstaden

Der Duisburger FV 08 will bei SW Alstaden vorlegen und den Vorsprung an der Tabellenspitze der Bezirksliga, Gruppe 5, ausbauen.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 5
VfL Repelen
Asterlagen
FC Neuk.-Vlu
SC Oberhaus.

Während Tabellenführer Duisburger FV 08 bereits am Freitagabend bei Schwarz-Weiß Alstaden einen Last-Minute-Sieg einfuhr, stehen in der Bezirksliga, Gruppe 5, erst am Sonntag die weiteren Partien an. Was am Spieltag wichtig ist, erfahrt ihr hier.

>>> Folgt FuPa Niederrhein auf WhatsApp

So läuft Spieltag 15

>>> Alle Transfers im Überblick

Lange sollte es dauern, dafür war der Jubel am Ende umso größer. Der Duisburger FV 08 hat die Spitzenposition in der Tabelle erfolgreich verteidigt. Am Samstag siegten die 08er auswärts bei Schwarz-Weiß Alstaden mit 2:1. Nach einem Lattenkracher der Gastgeber nach einer halben Stunde erzielte Filip Dimeski den 1:0- Pausenstand für die Gäste. Gut zehn Minuten nach Wiederanpfiff gelang Sandro Garcia Melian der Ausgleich. In der Folge entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, in dem sich Alstaden nicht belohnen konnte. Mit einem Traumtor in der letzten Minute der regulären Spielzeit war die Sache dann entschieden. Mit vollem Risiko nahm Yu Taya eine Dimeski-Flanke aus der Luft und knallte ihn aus 25 Metern in den Winkel.

Fr., 28.11.2025, 19:30 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
1
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
15:30

Heute, 15:00 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
15:00

Heute, 15:15 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
15:15live

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
15:30live

Heute, 15:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
15:15

Heute, 15:00 Uhr
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
15:00

Heute, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
15:30live

Heute, 14:30 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
14:30live

>>> Hier gibt es die aktuelle Tabelle

________________

Das sind die nächsten Spieltage

16. Spieltag
Fr., 05.12.25 20:00 Uhr SuS 21 Oberhausen - Spvgg Meiderich 06/95
Sa., 06.12.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - SC 1920 Oberhausen
So., 07.12.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Duisburger SV 1900
So., 07.12.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - SV Rhenania Hamborn
So., 07.12.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - VfL Repelen
So., 07.12.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 07.12.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - VfB Homberg II
So., 07.12.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 07.12.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - GSG Duisburg

17. Spieltag
Di., 09.12.25 19:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - SV Genc Osman Duisburg
Fr., 12.12.25 19:30 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - SuS 09 Dinslaken
Sa., 13.12.25 19:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Duisburger FV 08
So., 14.12.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - Rheinland Hamborn
So., 14.12.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SuS 21 Oberhausen
So., 14.12.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - TuS Asterlagen
So., 14.12.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - Mülheimer SV 07
So., 14.12.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 14.12.25 15:30 Uhr VfL Repelen - Viktoria Buchholz

Aufrufe: 030.11.2025, 12:30 Uhr
Marcel EichholzAutor