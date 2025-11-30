BL 5: Duisburger FV 08 siegt erst spät in Alstaden

So läuft Spieltag 15

Lange sollte es dauern, dafür war der Jubel am Ende umso größer. Der Duisburger FV 08 hat die Spitzenposition in der Tabelle erfolgreich verteidigt. Am Samstag siegten die 08er auswärts bei Schwarz-Weiß Alstaden mit 2:1. Nach einem Lattenkracher der Gastgeber nach einer halben Stunde erzielte Filip Dimeski den 1:0- Pausenstand für die Gäste. Gut zehn Minuten nach Wiederanpfiff gelang Sandro Garcia Melian der Ausgleich. In der Folge entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, in dem sich Alstaden nicht belohnen konnte. Mit einem Traumtor in der letzten Minute der regulären Spielzeit war die Sache dann entschieden. Mit vollem Risiko nahm Yu Taya eine Dimeski-Flanke aus der Luft und knallte ihn aus 25 Metern in den Winkel.

