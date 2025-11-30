BL 5: Duisburger FV 08 siegt erst spät in Alstaden

Während Tabellenführer Duisburger FV 08 bereits am Freitagabend bei Schwarz-Weiß Alstaden einen Last-Minute-Sieg einfuhr, stehen in der Bezirksliga, Gruppe 5, erst am Sonntag die weiteren Partien an. Was am Spieltag wichtig ist, erfahrt ihr hier.
Lange sollte es dauern, dafür war der Jubel am Ende umso größer. Der Duisburger FV 08 hat die Spitzenposition in der Tabelle erfolgreich verteidigt. Am Samstag siegten die 08er auswärts bei Schwarz-Weiß Alstaden mit 2:1. Nach einem Lattenkracher der Gastgeber nach einer halben Stunde erzielte Filip Dimeski den 1:0- Pausenstand für die Gäste. Gut zehn Minuten nach Wiederanpfiff gelang Sandro Garcia Melian der Ausgleich. In der Folge entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, in dem sich Alstaden nicht belohnen konnte. Mit einem Traumtor in der letzten Minute der regulären Spielzeit war die Sache dann entschieden. Mit vollem Risiko nahm Yu Taya eine Dimeski-Flanke aus der Luft und knallte ihn aus 25 Metern in den Winkel.
________________
16. Spieltag
Fr., 05.12.25 20:00 Uhr SuS 21 Oberhausen - Spvgg Meiderich 06/95
Sa., 06.12.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - SC 1920 Oberhausen
So., 07.12.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Duisburger SV 1900
So., 07.12.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - SV Rhenania Hamborn
So., 07.12.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - VfL Repelen
So., 07.12.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 07.12.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - VfB Homberg II
So., 07.12.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 07.12.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - GSG Duisburg
17. Spieltag
Di., 09.12.25 19:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - SV Genc Osman Duisburg
Fr., 12.12.25 19:30 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - SuS 09 Dinslaken
Sa., 13.12.25 19:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Duisburger FV 08
So., 14.12.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - Rheinland Hamborn
So., 14.12.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SuS 21 Oberhausen
So., 14.12.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - TuS Asterlagen
So., 14.12.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - Mülheimer SV 07
So., 14.12.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 14.12.25 15:30 Uhr VfL Repelen - Viktoria Buchholz