BKZ-FIFA-Cup: Bewährtes und Neues beim Zocken Konsole raus und los geht es. Beim Turnier unserer Zeitung wird die Gruppenphase wie in der Vergangenheit online gespielt. Die K.-o.-Phase findet erstmals in Präsenz am 22. Januar beim SV Unterweissach statt.

Hintergrund Mit dem Turnier möchte die Redaktion den Klubs einen Mehrwert bieten. So haben Kreisliga-Fußballer die Möglichkeit, sich unter anderem mit Oberliga-Spielern zu messen. Redaktionell wird das Turnier außerdem aufbereitet: Wir werden darüber und über die Teilnehmer berichten sowie Ergebnisse und Tabellen anbieten. Somit werden die Fußballklubs der Region im vierten Jahr hintereinander wieder auf einer virtuellen Ebene präsent sein.

Turnierablauf Beim Modus wird es Veränderungen geben. Da die Coronamaßnahmen, die bei den vergangenen drei Turnieren galten, aufgehoben sind, wird der BKZ-FIFA-Cup ein anderes Gesicht erhalten. Die Gruppenspiele finden wie bisher online statt, allerdings ohne ein Muss, dass die Partien live gestreamt werden sollen. Bis zum Donnerstag, 19. Januar, 23.59 Uhr müssen alle Gruppenspiele absolviert werden. Den Zeitpunkt der Partien machen die jeweiligen Gegner untereinander aus und teilen dann die Ergebnisse per Screenshot mit. Die entscheidende K.-o.-Phase wird in Präsenz stattfinden. So sitzen sich die Kontrahenten Auge in Auge gegenüber. „Das ist super, denn das macht den Reiz am E-Sports aus“, sagt Simon Zügel aus Oppenweiler. Er spielt in der virtuellen Bundesliga für den VfB Stuttgart und wird den BKZFIFA-Cup wieder als Experte begleiten. Den Termin für den Finaltag sollten sich alle E-Sportler schon mal in ihren Kalender eintragen, denn dieser steht bereits fest. Am Sonntag, 22. Januar, von 14 bis zirka 20 Uhr wird im Kursraum des neu gebauten Vereinsheims des SV Unterweissach gezockt. Die Technik wie die Playstation wird der gastgebende SVU stellen, jeder Spieler braucht nur seinen Controller mitbringen.

Wertung Jede Paarung wird mit Hin- und Rückspiel – auch in der K.-o.-Phase – ausgetragen. Das hatte sich beim letzten Turnier bewährt. Dabei können Vereine, die mehr als einen Akteur gemeldet haben, ihren Spieler nach dem Hinspiel wechseln. In der Gruppenphase wird jede Partie extra gewertet. Das heißt: Für jeden Sieg gibt es drei Punkte. Somit sind beim Hin- und Rückspiel insgesamt sechs Zähler möglich. Bei einem Unentschieden gibt es einen Punkt. In der K.-o.-Phase werden die Tore aus Hin- und Rückspiel addiert.

Teilnahme Im unmittelbaren BKZ-Verbreitungsgebiet existieren 23 Vereine mit Fußballmannschaften. Dies sind: SG Sonnenhof Großaspach, TSG Backnang, SV Allmersbach, SG Oppenweiler-Strümpfelbach, SV Unterweissach, SV Steinbach, Spvgg Kleinaspach/Allmersbach, VfR Murrhardt, Großer Alexander Backnang, TSC Murrhardt, SVG Kirchberg, SKG Erbstetten, TSV Oberbrüden, TSV Althütte, FC Viktoria Backnang, FV Sulzbach, TSV Sechselberg, SF Großerlach, SV Spiegelberg, TSV Bad Rietenau, Spvgg Kirchenkirnberg, TSV Lippoldsweiler und SC Fornsbach. Jeder dieser Klubs darf ein Team für den 4. BKZ-FIFA-Cup stellen. Auch die Fußballschiedsrichtergruppe Backnang kann wieder mit einer Mannschaft teilnehmen.

Technik Gespielt wird mit dem Programm FIFA 23 auf der Playstation 4 oder 5 und zunächst online über das Internet. Eine Internetverbindung von mindestens 50 Mbit pro Sekunde und eine LAN-Kabelverbindung sind empfehlenswert. Wer bereits die Playstation 5 besitzt, darf auch mitspielen, allerdings muss bei FIFA 23 die Version für die Playstation 4 verwendet werden. Wenn beide Kontrahenten eine Playstation 5 haben, dann können sie in der Fünferversion spielen. Außerdem ist für das Online-Spielen in der Gruppenphase der Dienst Playstation Plus die Voraussetzung.

Teams Jede Mannschaft muss aus mindestens einem Akteur bestehen. Jeder Klub kann aber bis zu vier Spieler melden. Alle Spieler müssen Mitglied des jeweiligen Vereins sein. Dabei ist jedoch egal, ob der Vorsitzende, Trainer, Stürmer, Torwart, Jugendspieler oder ein anderes Vereinsmitglied teilnimmt. Jede Mannschaft wird in eine Gruppe gelost und nimmt somit am Wettbewerb teil. Jeder Verein muss vor dem Turnier eine FIFA-Vereinsmannschaft nennen, mit der seine Teilnehmer starten. Ein Wechsel des FIFA-Teams während des Turniers ist nicht erlaubt.

Spiele Die Match-Dauer wird im Vergleich zu den früheren Turnieren reduziert und beträgt nun 2 x 5 Minuten. Sollte die Internetverbindung bei den Gruppenspielen abbrechen, wird eine neue Partie gestartet und die restliche Zeit gespielt. Der Spielstand wird addiert. Sollte es bei K.-o.-Partien nach Ablauf der 2 x 5 Minuten unentschieden stehen, gibt es ein Elfmeterschießen, was im Offline-Modus bei FIFA 23 möglich ist. Es wird im Freundschaftsspielmodus gespielt, nicht mit 95er-Mannschaften. Es darf nur der Online-Kader genommen werden. Als Team stehen angelehnt an die Fußball-WM alle Nationalmannschaften – kein FIFA-Ultimate-Team (FUT) und keine Vereinsteams – zur Verfügung. Folgende Einstellungen sollten zudem vorgenommen werden: Steuerung alle, Spielgeschwindigkeit normal, Mannschaftstyp online.

Angaben Die Spieler müssen der BKZ-Redaktion ihr Playstation-Kürzel mitteilen und sich auf jeden Fall bei Discord – kostenloser Chat unter https://discordapp.com – anmelden. Dort werden wir für jede Gruppe einen Kanal erstellen, sodass die Teilnehmer sich darüber verständigen können. Zudem ist dort der schnelle Kontakt mit uns möglich. Die Daten werden vertraulich behandelt und nicht weitergegeben. Ohne Discord-Zugang ist eine Teilnahme am BKZ-FIFA-Cup nicht möglich.

Anmeldung Jedes Team, das teilnehmen möchte, gibt eine Anmeldung gebündelt per E-Mail an sportredaktion@bkz.de ab. Hier können auch Fragen an uns gestellt werden. Bitte als Betreff „BKZ-FIFA-Cup“ vermerken. Diese Angaben werden von jeder Mannschaft benötigt: Verein (zum Beispiel TSG Backnang), Vor- und Nachname des Spielers, Funktion im Verein (zum Beispiel Torhüter der ersten Männermannschaft), Alter, Playstation-Kürzel, FIFA-Nationalteam, E-Mail-Adresse, Telefonnummer (für Rückfragen) und Discord-Name. Die Angaben sind für jeden teilnehmenden Spieler zu machen. Außerdem möchten wir wieder eine Bildergalerie mit Fotos von den Teilnehmern veröffentlichen. Deshalb sollte bei der Anmeldung ein Bild pro Akteur mit seiner Playstation im JPG-Format per E-Mail mitgeschickt werden.

Anmeldeschluss Dieser ist am Montag, 9. Januar, um 12 Uhr. Bis dahin kann jeder Verein bis zu vier Spieler benennen. Anregung: Wenn ein Klub mehr Interessenten hat, könnten interne Ausscheidungsspiele oder ein kleines Turnier bis zum Anmeldeschluss ausgetragen werden. Sollten interne Ausscheidungsturniere stattfinden, sind wir für die genaueren Infos darüber dankbar.